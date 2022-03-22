【撰文｜林雨 攝影｜賴一銀 圖片提供｜台中市政府、歐真宗】

疫情肆虐之際，國內民眾配合防疫相關措施及疫苗高施打率，是全體國民一起努力的防疫成果。

醫護民同心 快打站大發威

曾投入千人快打站的台中慈濟醫院預防醫學中心護理小組長張翎婕指出，市民在接種疫苗時，展現比平日對醫護人員更高的尊重，曾有市民送來餐飲慰勞，強調自己雖然不是醫護人員，「但也是防疫的一環」，讓人非常窩心。

市民的可愛，還表現在防疫配合度上。執業小兒科醫師施勝桓觀察，台中市民素質很高，很多人都自我節制，就算是微解封，在戶外運動時口罩還是戴得緊緊的，加上市政府籌設快打站時間點早，都是疫情能被迅速且有效控制的重要關鍵。

小兒科醫師施勝桓讚許快打站的火速建置，讓民眾得以齊心拚防疫。

施勝桓讚許，他曾支援的文心森林公園快打站，令人印象深刻。因為當時要衝刺覆蓋率，建設局火速整理場地，該施打站從前2週假日施打不到200人，第3週竟突破千人，讓他嚇了一跳，也感受到民眾對疫苗的渴望，不禁脫口對民眾說：「只要敢在這裡等，我們就奉陪到底。」當天，快打站至晚上9點還沒打烊，後來更轉型為天天施打的快打站。

市府快馬加鞭增開快打站，為民眾接種疫苗。

防疫先鋒 變身暖男暖女

疫情期間，基層小兒科、耳鼻喉科的門診量大幅減少，但許多像施勝桓這樣的醫師，不僅犧牲假日，還熱血自費採購高規格針具，只為讓每瓶疫苗發揮最高效用。

台中慈濟醫院護理部副護理長廖唯欣則回憶，COVID-19專責病房的護理師，每個人都至少1個月無法回家，護理師承受外界難以想像的壓力，「說不怕是騙人的」，像她就要每天傾聽護理師心情，「讓護理師家人理解院方會保護好大家」，畢竟獲家人支持對醫護人員很重要。

不只醫護人員，百業也面臨許多壓力。北屯里里長歐真宗分享協助里民的經驗，有位里民受疫情影響失業，經濟陷入困頓而上門求助，他尋求各種管道協助里民度過難關；此外，里民從國外返台要申請防疫旅館，「我們也都會盡全力處理。」

疫情初始就號召捐贈防疫艙給警方的歐真宗說，里鄰長在防疫第一線，從疫情初始的物資籌備發送，到快打站設立，都需仰賴各界的合作，其中最困難的挑戰，莫過於挨家挨戶遞送造冊通知單，即使任務如此艱難，但在鄰長及里民的協助與配合下，也總能順利完成。

類似歐真宗這樣的第一線「防疫里長伯精神」，在台中到處可見，是疫情防守得宜的重要關鍵之一。

多管道齊下 長者施打率高

開春後的西洋情人節，市府更快馬加鞭，連續2天加開47處快打站，為近13萬名符合資格的65歲以上長輩與55歲以上原住民，及尚未施打第1、2劑65歲以上長者及55歲以上原住民接種疫苗。

截至3月7日，全市COVID-19疫苗第1劑涵蓋率86.93％、第2劑涵蓋率80.81％、第3劑涵蓋率43.07％，而長者第1、2、3劑接種率更已高於全國平均值。為守護長者，市府決定在3月17日開設45處一日快打站服務65歲以上長者。衛生局長曾梓展說，有申請長照服務的長者，若家人無法陪同，3月底前可透過居服單位或1966長照服務專線，提出陪同接種疫苗需求。

台中疫苗第二劑施打率達8成以上，是全體市民的努力成果。

此外，民政局長吳世瑋指出，考量長輩使用資訊或網路較不方便，市府也開創貼心長輩疫苗接種新措施，民眾可打電話到1999或各區公所，告知姓名、電話、接種日等資訊，接話人員就會將資料轉給衛生所，由衛生所協助預約後再回撥確認。

市民總動員 生活更安全

中央流行疫情指揮中心宣布，自3月10日起，65歲以上長者接種第1、2、3劑均可發給500元禮券，全市65歲以上符合接種條件尚有約13萬人，參考國外疫情經驗，英國長者未接種疫苗死亡率相較接種3劑疫苗罹患新冠死亡率高7.9倍、香港未接種疫苗死亡率相較接種2劑疫苗罹患新冠死亡率高達6倍以上，呼籲長者愛健康、打疫苗、領好康。

隨著全市疫苗覆蓋率衝高、市民互助防疫、醫師無私自費採購高規格針具等點滴，都可一窺疫情下的人性與努力，經過這一波波疫情考驗，台中市民總動員讓城市更安全的精神，已向外界展現這個城市的宜居韌性與共好氛圍。

各區公所第一線防疫人員堅守崗位，連假期間不打烊，持續守護市民健康。