台中好宅  植入溫暖家庭的種子

【撰文｜黃士航 攝影｜賴一銀 圖片提供｜台中市政府都市發展局】

市府積極推動社會住宅，110年已達成4年5,000戶的目標。住民在社會住宅內的生活體驗更是不可忽略的一環，透過種子計畫，台中好宅給住民一個溫暖的家。

「從來沒想過，我能在租屋時期，交到許多好友。」台中太平育賢社會住宅住戶方玟心分享：「原本以為，所謂的租屋人生，是回到租屋處，關上房門後與自己和四面水泥牆相處的異地生活，沒想到台中社會住宅顛覆了我的觀念。」

種子計畫植入人心 營造共善循環

方玟心是從南部來台中生活的「中漂族」，職業是醫療相關人員，結束在台中的實習後，便留在台中工作，她飼養著如家人般親密的毛小孩「嚕咪」，也因為帶著嚕咪，讓她一開始在尋求租屋時，四處碰壁。

後來得知台中市政府所推行的「太平育賢社會住宅」正在招租，著手研究後，決定與朋友參加社會住宅「種子計畫」徵選，沒想到起初只是為了「免抽籤」的誘因來當種子，在入住1年半的時間，因為主辦許多社區活動，獲得許多和鄰居交流的機會，讓她深切感受到，原來台中共好社宅其實是一個溫暖的大家庭。

透過種子計畫，方玟心每個月都會舉辦社區活動，與鄰居建立起更深的連結，例如去年10月舉辦「萬聖節敲敲門」，邀請社區小朋友自己做南瓜提籃，有秩序地排隊到鄰居家表演唱兒歌，才可以拿糖果；「繪本．畫．早晨」則是帶小朋友聽完小雞去遊樂園的故事，並嘗試畫出自己心目中的遊樂園；今年1月的「自己的春聯自己畫，自己的紅包自己包」，則讓孩童們體驗寫春聯的樂趣，以及從遊戲中獲得紅包的過年習俗等。

在這些親子活動的催化之下，方玟心與社區小朋友及其家長們，很快建立起深厚情感，社區內也總是充滿著歡笑、和樂、共享的氣氛，方玟心直言：「我很慶幸能順利住進台中的社宅。因為有養狗的關係，在還沒住進育賢社宅之前，找租屋的條件受限，許多房東不希望房客養寵物，甚至也聽過同樣是有飼養寵物的朋友，迫於現實考量，無法將視為家人的寵物留在身邊。社會住宅雖然最多只能居住6年，然而我已經可以想像未來當我離開後，回想起這段經歷時，會是人生中非常特別且值得回味的租屋經驗。」

北屯社宅4月招租 以社宅實踐共好價值

台中社會住宅不只是給入住者一間房子，而是希望利用入住社宅的6年時間，提供其完善的社會支持服務和生活協助，真正給住民一個溫暖的家。

台中市北屯區的首座社會住宅也即將在今年4月隆重登場，住宅處說明，北屯段社會住宅基地臨近太原路及北屯路，周邊生活機能豐富且交通位置良好；1樓將會設有店鋪、社會服務站及托嬰中心等空間與鄰里共享，並設計多元的共享空間讓所有住戶能隨時使用。

北屯社宅距離太原火車站僅10分鐘車程，交通機能完善。

北屯社宅原址過去曾經是台灣省政府新聞處眷舍「長安新村」，走在小巷內隨處都能感受到當年的眷村氣息，基地內還保留既有的8棵老樹，彷彿述說著即使世代更迭，這裡將傳承著同樣敦睦的居住情感。延續這樣的規劃理念，北屯社宅將首度推出「共居房型」，以「徵選」的方式邀請20組住民入住，並委託專業團隊無印良品帶領住戶，共同參與共享客廳規劃、布置過程。

共居房型內，5組套房各有獨立空間，另規劃共享客廳，未來將邀請住戶一起營造布置。

建物2樓與5樓設計成東西2棟連結的空中花園，並坐擁茶屋、書屋、韻律教室等共享空間，鼓勵住民走出自己的家，和鄰居交流互動。地面層的公共空間後續也將開放與鄰里共同使用；未來居民入住後，社區共餐、手作課程等，也會歡迎周邊里民一同參與，希望北屯社宅能成為鄰里交流的新據點，把社宅的共好價值，從單點進一步擴散到整個聚落。

期望未來北屯社宅能成為鄰里交流的新據點，把社宅的共好價值擴展到整個聚落。