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落實居住正義 中市府宣布調修囤房稅

聯合新聞網 / 漾台中
台中將調修囤房稅，盼能落實居住正義的願景。
台中將調修囤房稅，盼能落實居住正義的願景。

【撰文｜南田　攝影｜林育緯 資料提供｜台中市政府地方稅務局】

日前市府宣布調修囤房稅，將調高非自住房屋的稅率，修法後所增加的稅收，預計用於青年及弱勢租金補貼，讓市民權利更向居住正義靠攏。

根據《房屋稅條例》，住家用房屋區分為「自住」與「非自住」2種，區別重點在於房屋的使用情形，自住房屋指的是本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶以及未成年子女全國合計3戶以內的房屋，而若非實際居住，或是持有超過3戶自住戶數限制的房屋，則歸類為非自住房屋。台中市地稅局長沈政安表示，依據量能課稅原則，此次《台中市房屋稅徵收率自治條例》修正草案將依持有房屋戶數訂定差別稅率，提高非自住房屋所徵收的稅率。

稅收增額 投入租屋補貼

而房屋稅的計算方式，是「稅基×稅率」，稅基指的是由房屋標準單價、折舊率、地段率與面積相乘後得出的「房屋現值」。目前台中市修正草案的稅率，自住房屋部分維持每戶稅率1.2％，而持有台中市非自住房屋在3戶以下，每戶稅率為2.4％，持有4戶以上，每戶稅率則為3.6％。

透過這樣的房屋稅計算公式，假設王先生及其配偶、未成年子女名下房屋全國合計3戶，房屋現值皆為1,000萬元，且全都為自己與配偶或直系親屬自住，則每戶的房屋稅為「1,000萬×1.2％=12萬元」，若3戶當中有1戶作為出租使用且位於台中市轄內，該出租房屋的房屋稅就變成「1,000萬×2.4％=24萬元」。

如林小姐及其配偶、未成年子女名下房屋全國合計5戶，房屋現值同樣為1,000萬元，其中3戶為自住，另外2戶出租且均位於台中市轄內，則自住房屋與非自住房屋的房屋稅率，與上述王先生的狀況相同；若林小姐只有1戶為自住，其餘4戶皆為非自住房屋且均位於台中市轄內，除了自住房屋稅維持不變外，其餘4戶非自住房屋的個別房屋稅則會增加至「1,000萬×3.6％=36萬元」。

沈政安強調，此次修正非自住房屋的稅率，將反映在112年度開徵的房屋稅，只有8％的納稅人會因此提高房屋稅額，其餘9成多的納稅人並不會受到影響，而預估可增加的4億元稅收，也將投入青年與弱勢的租屋補貼，減緩租稅轉嫁於房客的衝擊，實踐居住正義的理念。

《漾台中》2022年2月號NO.17
《漾台中》2022年2月號NO.17

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