放色台中 幸福幹線 市區公車再進化

【撰文｜蔡鈞智 攝影｜林韋言 資料提供｜台中市政府交通局、台中市公共運輸及捷運工程處】

健全的交通建設是先進、宜居城市的重要基礎，優良的大眾運輸工具亦能讓學子便於移動求學，台中市政府為提供更良善的大眾運輸網絡，在捷運綠線開通後，再以分線的方式推動「幹線公車」運輸網絡，預計111年上半年上路，讓民眾透過捷運及幹線公車的串聯，安全又快捷地抵達目的地。

為鼓勵市民使用節能且安全的公共汽車，市府除了不斷改良行車路線、增設路線外，也率先推動單程8公里免費的公車優惠，後續更將免費里程提升至10公里，再推出市民限定的雙十公車政策，並與捷運充分搭配，使大眾交通網絡更加出色。

市民獨享 10公里免費

市府更於110年正式推出「市民限定乘車優惠」新政策，讓設籍台中市6歲以上市民、設籍台中市市民之新住民配偶及在台中就學的外縣市學生等民眾，得以持既有電子票證進行綁卡認證續享雙十公車優惠，而敬老愛心卡則免經綁定即可享有同等優惠；非設籍台中的市民，也建議使用電子票證搭乘台中市公車，便可輕鬆享有搭乘優惠（基本里程享有5元折扣）。

根據台中市公共運輸及捷運工程處運籌科的最新統計資料顯示，自109年底發布至今，綁卡量已突破147萬份，其中又以約95％的市民綁定率占最大宗，反映出其政策的執行效率及成效皆符合當初的設定，更希望能持續擴展至全市市民100％的綁定量。而市府交通局為落實該優惠政策，同時減少資源浪費或可能的不當得益情事發生，亦加強宣導交通卡僅限本人使用的規定，並以不定期、不定點的方式，讓穿有交通局背心並佩戴證件的工作人員於公車上抽查，若查屬非本人使用該綁定卡，將取消該卡片的優惠資格。

申請人若忘記自己綁定哪張卡片，交通局建議已申辦綁定的市民朋友，前往「市民限定台中交通卡」網站查詢，以便順利享有｢10公里內免費、超過10公里最多只要10塊錢｣的交通卡綁定專屬搭乘優惠。

市民限定優惠讓學生搭乘公車無負擔。

新闢路線 縮短通勤時間

市府推動雙十公車優惠以來，不僅學生族群拿到專屬電子票證興奮好奇，家長們也齊力研究如何綁定自己的票證，好利用空閒時間，帶家裡寶貝親身體驗一番，頓時間，｢公車旅遊｣行程成了家長及孩童間的話題，不但讓孩童有了截然不同的體驗，家長也能享受不用找車位的輕鬆，免於受困車陣的痛苦，沿路帶著心愛的孩子東瞧西看，更能看到不斷成長及進步的台中市容。

在雙十公車政策有效推動1年後，不僅獲得市民支持，讓公車使用率持續提升，市府交通局更得以透過數據有效了解使用公車民眾的需求，並在盤點現有交通資源後，陸續完成多項路線調整。今年除了將新闢公車路線，上半年也會推出讓使用者得以快速辨識及搭乘的幹線公車，預期順利推動後，搭乘者能以更短的通勤時間抵達目的地。

交通局長葉昭甫表示，為落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳及改善空汙等4大效益，市府1年來大力推行及落實雙十公車政策，並透過後端統計到的票證使用資訊進行分析，以滾動式檢討的方式，持續針對公車路線及班次進行調整。

幹線公車整合既有公車運能，減少乘客等候時間。

幹線公車 省油低噪低汙

為了讓目前獨挑大梁的捷運綠線更為活化，現階段交通局將以復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路推動幹線公車計畫，以此串聯台鐵、高鐵、轉運中心等交通樞紐，而該系列公車則會有明確的路線編號，配合各路線專屬的大面積車輛塗裝，同線上的站牌及候車設施亦會有相同的顏色作搭配，讓使用者能快速找到所需的站體和車輛搭乘。

幹線公車車身皆有清楚的顏色識別，讓民眾能直覺式搭乘。

幹線公車內部塗裝增添更繽紛的色彩。

新設的幹線公車將逐步汰換為省油、低噪、低排汙的綠能巴士，穩定又易於上下車的低底盤結構同樣親民。待幹線公車正式上路，值得全家大小、親朋好友一同出遊體驗！

搭乘幹線公車，輕鬆走訪台中各景點，圖為秋紅谷。