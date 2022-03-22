嚴格把關食安 一窺美食之城的安心對策 

【撰文｜郭慧 攝影｜林韋言 圖片提供｜台中市政府經濟發展局、台中市食品藥物安全處】

食安議題與國民生活息息相關，是否開放福島食品進口，長期引發社會熱議。今年2月初，行政院宣布結束長達11年的禁令，開放福島等5縣食品進口。然而，許多人面對福島食品進口仍是憂心忡忡，我們該如何辨別呢？

近年美國、新加坡、以色列等國已解除日本福島等5縣食品進口限制，歐盟則採放寬限制措施，僅針對少數高風險品項，要求附上輻射檢驗證明及產地證明。

食安專區上線 資訊透明才安心

即便過往紀錄良好，開放福島等5縣食品進口之際，行政院也宣布採行「回歸科學檢驗」、「比國際標準更嚴格」及「為國人食安把關」3大原則，搭配「從禁止特定地區，改為特定高風險品項進口」、「具風險品項產品需附上輻射安全證明及產地證明」及「福島等5縣進口產品逐批檢驗」3大配套措施，消除民眾疑慮之外，更為國人健康做好把關工作。

與此同時，台中市政府也將比照開放萊劑肉品時所訂定的相關措施，祭出嚴守食安4大作為，讓台中不只是全台唯二有米其林認證的飲食重鎮，更是市民能安心享用美食的美食之城。

對於吃進口中的食物，市民有知的權利；藉由公開透明的食品資訊，市民才能真正吃得安心。因此台中食安「4大作為」第一步，便是建立「台中市核食食安專區」，若對食品安全有疑慮，可在網站上點選「查驗結果公布」，迅速掌握稽查與檢驗的結果；若是想進一步了解相關食安規範，可在「相關規定」及「衛教宣導」專區中，獲得豐富資訊，透過深入了解，讓每一口美食，都是安心而有味。

備純鍺偵檢器 檢驗量能飆6倍

食品是否安全無虞，需仰賴科學儀器，才能避免受汙染食品落人口「食」。為此，台中市政府除了以現有「碘化鈉偵檢器」，篩檢食品中是否受放射性核種「碘-131」「銫-134」及「銫-137」汙染，如經檢出，立即轉送衛福部認證實驗室確認，目前更已動用市府第二預備金，添購更精密的「純鍺偵檢器」。待純鍺偵檢器準備就緒後，未來市府查驗量能將從每年查驗400件，增加到每年查驗2,400件以上，以6倍飆升的檢查，為市民守護健康！

要求通路業者 落實標示產地

為食品附上產銷履歷，向來是食品安全、推廣飲食教育的重要一環，福食開放進口之際，「產地標示」工作更是守護食安最重要的細節之一。為了讓市民購買時輕鬆又安心，台中市政府加強稽查批發零售市場、超商、量販店等，確保店家詳實標示進口食品產地。

連鎖生鮮超市總公司企劃處處長馮清浩表示，為呼應政府規範，超市內除了以農藥生化快篩檢驗，確保販售食材無農藥殘留，也委託外部單位進行輻射檢驗，為拒絕核食做好萬全準備。馮清浩說：「青森蘋果、越光米是超市熱賣的日本進口商品。這些日本農產品的產地標示，除了註明國別，也會備註出產的都道府縣。」

詳實標示產地看似簡單，卻是食安的關鍵細節，台中市政府加強稽查批發零售市場、超商賣場等，落實產地標示工作。

輕鬆辨別產地 把握3招聰明購

為保障市民朋友的食安，政府把關不遺餘力。食安處提供「日本食品聰明選，3招安心購」小撇步，即可在採買的第一時間判斷商品產地，買得更放心。

第1招：採買前查詢「台中市核食食安專區」，掌握查驗結果合格店家；第2招：辨別產品包裝「都道府縣」的中日文標示資訊，識別原產地；第3招：查看「製造廠地點」。食安處表示，網路上曾謠傳日本食品的保存期限後的英文字母K是指福島、A是群馬，這是錯誤的。代碼其實是「製造所固有記號」（製造所代號），為製造廠所在地，每家廠商的代號都不同，可於「日本消費者廳網頁」查詢。

食材是料理的基礎，唯有深入食材本質、嚴密把關，才能讓盤中飧成為真正滿足心靈與肚腹的靈魂食物。透過市府、企業與民眾齊心把關，才能讓大家買得放心、吃得安心。

配合政府政策，市場及超市等賣場的日本進口食品，特別標註產地來源，讓民眾選購時更安心。