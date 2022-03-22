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節氣飲食新提案 吃出「銀」養好味道

聯合新聞網 / 漾台中
以水餃皮代替披薩餅皮的「台式瑪格莉特披薩」，讓長輩也能輕鬆享受美食。
以水餃皮代替披薩餅皮的「台式瑪格莉特披薩」，讓長輩也能輕鬆享受美食。

【撰文｜林芳儀　圖片提供｜台中市政府衛生局、台中市政府社會局】

春日時節乍暖還寒，多變的天候氣溫連帶影響著身心變化，而飲食為健康之本，為此，台中市政府衛生局推廣「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」及「吃得巧」之均衡飲食原則，今年更配合24節氣推出「銀」養小點心，針對長者的飲食問題設計菜單，不僅健康美味，其製作方法簡單，輕鬆就能吃出營養好味道。

銀髮族因生理機能改變，更需客製化飲食菜單，提供完整營養。
銀髮族因生理機能改變，更需客製化飲食菜單，提供完整營養。

養生之道在於順應時節調整生息，立春是一年的第一個節氣，此時肝氣容易旺盛，飲食上宜注意六大類食物的均衡攝取，而長輩因生理機能退化，導致飲食習慣改變，易有營養不均衡的問題。

吃當季 挺在地農產

台中市社區營養教育長期針對長者飲食概念進行衛教宣導，透過多變創意的烹調方式來引發長者食慾外，也提倡少油、少鹽、少糖、高纖的飲食概念。而在食材的採買上，選用不須噴灑多餘農藥、順應氣候環境生長的在地蔬果，吃當季、食在地，就是最好的順時調養方式。

在對的時機，吃對的食材很重要。立春時溫差大，肝氣旺盛，飲食上要均衡攝取6大類食物，可多吃溫性食物如麵食、豆類、菠菜或其他綠色蔬菜等。若家中長輩食欲不佳，可運用巧思，將料理稍作變化，為餐桌增添新鮮感。

以「雨水」來說，時節多雨、濕氣重，易損及脾胃。成日下雨也容易使人心生煩悶、憂鬱，影響胃口。這個時節的養生，飲食上可多攝取富含蛋白質的食物及新鮮蔬果；也要注意安神、穩肝氣，才能使脾胃健康。家中長輩情緒低落時，可一起做做簡單的運動，伸展筋骨，讓心情保持輕鬆、愉快。

台式瑪格莉特披薩

材料（2人份）：水餃皮6張、番茄40克、起司40克、九層塔10克

料理步驟：

1.起司、番茄切丁、九層塔切碎備用。

2.在水餃皮上放起司、番茄丁、九層塔。

3.電鍋外鍋加水，鋪上烘焙紙，置入水餃皮披薩。按下開關，燜2分鐘，待開關跳起、再按下，重覆2次即完成。

營養小教室

番茄富含茄紅素，可幫助抗老化、保養肌膚、預防攝護腺疾病，與九層塔皆為富含風味的食材，合宜運用，可減少使用其他調味料，更健康。食材中的起司，則為鈣質、蛋白質含量豐富的乳製品，且口味溫和，很適合與家中長輩一同食用，補充每日所需的鈣質與蛋白質。

菠薐鹹派

材料（2人份）：吐司2片、雞蛋1顆、起司半片、番茄20克、菠菜20克、香菇10克、牛奶30毫升、鹽少許、油少許

料理步驟：

1.將吐司4角各劃1刀。

2.菠菜、香菇、番茄、起司切丁備用。

3.切丁食材放入碗中，並加入牛奶、雞蛋及少許鹽油拌勻後，放置吐司上。

4.所有食材放入容器中，放進烤箱，以上火攝氏170度、下火200度，焙烤約15～20分鐘。

5.待稍微變涼後，即可取出享用。

營養小教室

起司含有豐富的鈣質、口感綿軟，適合乳製品攝取不足的忙碌上班族及喝牛奶容易拉肚子的民眾。食材中的菠菜，富含β-胡蘿蔔素、維生素C、槲皮素等優質的抗氧化劑，有助於保養心血管，其中葉黃素可保養眼睛。而高纖、低熱量的番茄，除了讓料理更加「色香味俱全」之外，亦富含茄紅素，是保健的優良食材！

以吐司代替傳統派皮的「菠薐鹹派」，製作起來更簡單。
以吐司代替傳統派皮的「菠薐鹹派」，製作起來更簡單。

「銀」養小點心完整料理教學(國/台語) >> https://reurl.cc/xOV1x4

《漾台中》2022年2月號NO.17
《漾台中》2022年2月號NO.17

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