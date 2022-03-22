好生 好養 快樂養育在台中

【撰文｜周茉莉 攝影｜賴一銀、周永受 圖片提供｜台中市政府社會局、台中市政府教育局】

追求幸福不再只是個人的事，更是整座城市進步的動力。曾被CNN評選為「最適合居住」的台中，持續以實際作為鼓勵年輕人願生敢養。從加碼生育津貼、到積極推動公托、公幼倍增計畫及配合中央推動高中職以下「班班有冷氣」政策，提供學生更舒適的學習環境。好家在台中， 幸福生養進行式！

友善生養城市 助你好孕

如何鼓勵年輕人敢生、願意生？不只是喊口號，台中實際提高新生兒生育津貼，對即將迎接人生新階段的家庭來說，無疑是在經濟安全感上，為爸媽們注入一劑強心針！今年1月初剛生下第一胎的林媽媽，正巧趕上台中市增加生育津貼補助。除了感激市府所給予的援助，她也不禁打趣道：「在台中生小孩，真的能帶財。」

台中市政府於111年起加碼生育津貼，減輕夫妻育兒的經濟負擔。

新手爸媽的神隊友

健康是父母最想給孩子的第一份禮物。台中補助市民朋友婚後孕前健康檢查、低收及中低收入戶母血唐氏症篩檢等。還提供「到宅坐月子服務」媒合平台（https://phcs.taichung.gov.tw/tchcPublic/），協助媒合專業坐月子服務人員一對一服務，讓剛生產過後的媽媽，可以在家好好調養；還可申請1年6次免費到宅育兒指導，包括新生兒照顧技巧（沐浴、睡眠、喝奶等），副食品製作，依照寶寶需求回應式照顧等，全方位協助，減輕新手爸媽照顧嬰幼兒的壓力。

新手爸媽可申請1年6次免費到宅「育兒指導」，在照顧孩子的過程中得到更多支持。

公托公幼倍增 友善育兒環境

少子化的問題越來越嚴重，經濟壓力是一大主因。許多家庭陷入無法兼顧職場與家庭的窘境，對托育服務的需求日益增加。現今托育服務供給模式和收費機制不一，尤其是最令人在意的費用，價差相去甚遠。台中市民許小姐分享，「公托和私托費用上有2至3倍的差距，如果沒有上公托，其實負擔非常大。」

公托倍增 貼心依靠

「公托」為公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，主要照顧0至2歲幼兒，作為兒童銜接到幼兒園的前哨站，此階段無論在生理、心智發展，或安全感建立，都是成長的重要關鍵，亟需細心呵護。現代社會結構以小家庭的雙薪模式為主，若沒有後援，就得仰賴托嬰中心或保母，但費用並不便宜。

台中市政府現行推動「公托倍增」計畫，依照各行政區需求擘劃願景，公設民營托嬰中心及社區公共托育家園由原設置的5間增加至18間，設置間數成長260%，收托人數由原本的163名增至468名，收托人數成長187%。111年預計完成50間的布建，達到10倍增之目標，期望能分擔家長照顧壓力及負擔，打造友善育兒城市。

台中積極拓展公共托育資源，公托家長每月負擔3,000元，是6都最低，不僅費用親民，在托育品質上也努力提升，台中公托師生比為1：4，由1位托育人員照顧4位幼兒，優於法規定之1：5。貼心政策讓雙薪家庭育兒有依靠。

因幼兒滿2歲後，即準備進入幼兒園。公立、私立的費用相差甚鉅，所以多數家長希望能把小孩送進公幼，台中市民張媽媽說：「私立幼兒園除了註冊費，每個月還要付7、8,000元的費用，這筆錢對於家長而言，也是為數不小的費用。有公幼真的太棒了！」

台中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園於2021年落成，共招收196名幼生，擴大公共化教保服務量能。

打開公幼窄門 減輕負擔

全國公私立幼兒園比率3：7，台中市府推動的「公幼倍增」計畫中，公幼設置的評估條件，會在公幼服務比率未達4成的行政區和未設園國小，優先增班設園，擴展幼兒就讀公共化幼兒園，打開「公幼」的窄門，協助年輕父母營造友善的育兒環境，具體減輕家中負擔。

公幼倍增預計從108年至111學年度擴增的班級數要達180班。截至110學年度止已增設公立幼兒園、非營利幼兒園162班，提供4,385個名額，台中市政府也調查全市20所非營利幼兒園的滿意度，平均滿意度達94％。

同時為了讓年輕家長第一時間掌握台中市公立幼兒園及非營利幼兒園的招生資訊，特別建置招生資訊即時揭示系統，相關報名狀況一目瞭然。近年不僅班級數量增加，教學的品質也跟著提升，像是帶著孩子到社區周圍踏查學習，讓幼兒從小跟社區建立緊密關係。

現代社會結構以小家庭的雙薪模式為主，若沒有後援，就得仰賴托嬰中心或保母。

親子館富特色 多元發展

「平均每兩週就會去一次親子館，小孩很喜歡館內設施。」柯小姐目前是專職的媽媽，認為台中親子館很有在地特色，「像是后里親子館以石虎樂園為設計主軸，讓親子了解石虎生態及保育重要性。除了可以免費使用館內設施，還能報名實用的育兒課程，帶給孩子多元的刺激發展。」

后里親子館以石虎樂園為設計主軸，讓親子了解石虎生態及保育。

規劃0至2歲寶寶爬行區、2至6歲探索區等分齡、分區服務，同時還有免費的專業課程，工作人員表示，親子館的課程都相當搶手，像是有「男性限定的親子課程」不僅媽媽會幫爸爸報名，不少新手爸爸也是第一時間搶名額；在疫情期間推出線上運動會，100個名額，更是秒殺，讓工作人員印象深刻，足見台中市民對於親子館的服務信賴度好感度相當高。

石岡親子館以「牛寶寶」為主題，規劃0至2歲小baby遊戲區、2至6歲大寶貝活動區、嬰幼兒活動室等。

目前台中有12間親子館，其中7間親子館提供免費圖書與教玩具借用服務，滿足幼童對新奇玩具的探索，減少買玩具的經濟支出。111年預計親子館再增設4間，不僅如此，社會局表示為讓民眾就近取得育兒服務，針對未設置親子館的行政區陸續增設「托育資源中心」據點。除了提供定點服務，並運用托育資源車走出親子館，將育兒資源帶進社區巡迴服務，不定期辦理宣導活動，讓家長就近使用育兒資源。

托育資源車載送育教玩具和圖書，目前計99個據點，截至111年2月底共辦理1,244場次，服務逾19萬人次。

嚴把關校園食安 學童放心吃

近期開放萊豬、日本核食輸入的議題，讓家長更在乎學童食的安全。2021年起，行政院農委會推動學校午餐全面使用國產可溯源食材；教育部亦整合全國學校午餐系統為「校園食材登錄平臺2.0」強化掌握食材流向與溯源。截至111年1月，台中市學校午餐國產可溯源食材使用率達95.76%，從108年的51.48%大幅提升44.28%，積極把關校園食安。

重視營養午餐 多管齊下

配合中央政策外，市府為進一步提升學校午餐使用國產可溯源食材使用率，修改台中市學校午餐契約範本，並且推行國產可溯源生鮮食材獎勵金實施計畫。管制與獎勵機制並行，確保相關規範的落實成效。

有鑑於許多小規模的私立幼兒園是自行採買食材，製作兒童的早點、午餐及午點，恐難以控管。市府除了加強審查營養午餐供應契約，排除造成健康疑慮的食材外，也加強稽查批發零售市場、賣場等，務求業者清楚標示產地來源，與民齊心，共同守護孩童的食安與健康。

除了要吃得安心，還要吃得飽！台中市每年持續編列預算約2.6億元，補助市立高中以下學校學生每餐加碼5元；另補助國中小學午餐水果、貧困學生午餐補助、推動學校午餐採用國產可溯源食材等，110年編列相關預算逾10億元。今年（111學年度）將再加碼國中小學生每生每週4元午餐水果經費，讓學童吃得營養又健康。

清涼安心學 打造舒適學習環境

有家長直言：「下課接孩子，看著戴口罩的孩子臉紅通通，滿頭大汗的樣子，真的是滿心疼的。」還有孩子回家分享午睡情形，夏天趴在桌上午睡，好不容易睡著，不到5分鐘，又滿身大汗熱醒來，甚至出現熱疹，「天氣熱真的會影響孩子學習品質。」要兼顧防疫，內心卻也希望給孩子一個舒適的求學環境。

冷氣裝好裝滿 告別悶熱

為提供更優質舒適的求學環境，行政院推動「班班有冷氣」政策。市府更進一步推動「清涼安心學習計畫」，補助學校進行電力改善及冷氣裝設，110年度也獲中央支持，總計協助307所學校完成冷氣安裝，效率位居6都第一，待後續各校進行驗收、電力測試運轉，當夏天來臨時，台中市的學童終於可以告別熱烘烘的教室。

市長盧秀燕也曾公開分享技師們安裝時的辛苦，在自己的臉書寫上，「要安裝全市的教室冷氣其實是非常大的工程，為了不影響孩子上學，冷氣技師們要利用下課或放假時間施工，時常做到半夜三點多，相當辛苦。」藉此感謝冷氣技師們為台中的孩子們提升教育環境，他們的辛苦與努力具備不凡的意義！

除了硬體方面的冷氣裝設，市府亦編列預算，專款補助各級學校冷氣費，一年可負擔4個月的電費。開學後，家長紛紛到市長的臉書留言「台中的孩子越來越幸福了！」「孩子午睡終於有冷氣。」市府積極打造優質教育環境的用心，備受家長肯定。

台中市府推動「清涼安心學習計畫」，效率6都第1。