台中好好拍 《我吃了那男孩一整年的早餐》取景台中

【文字｜林芳儀 攝影｜賴一銀 圖片提供｜華映娛樂股份有限公司】

春節前上映的青春校園電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，改編自真人真事，由金獎編劇杜政哲執導，新生代人氣偶像周興哲、李沐領銜主演，劇中包含多項台灣特色飲食文化都源於台中。「我們將故事背景設在這裡，除了看準城市氣質與電影情節相符外，也希望將台中透過電影帶向世界」，導演說道。

全力支援創作 《我吃了那男孩一整年早餐》被人情薰暖

《我吃了那男孩一整年的早餐》（以下簡稱《早餐》）描述高中時期的男女主角，青澀的愛情故事。導演杜政哲分享：「在我的想法中，女主角吃著學長早餐的這一年，除了情感進展外，生活中應該還有許多精采的故事發生。」這樣的改編，也讓電影更具備人性溫度。他表示，「我想透過很多角色，去訴說『勇敢』這個議題」。

導演杜政哲公開讚賞：「台中是座創造影視發展、觀光商機的美麗城市！」

場景多元 映襯劇情

豐富多元的故事線，要有相對應的場景映襯。《早餐》全片有20％的場景取自台中。杜政哲表示，在前期場勘及拍攝過程，都能感受到台中對影視創作者的支持。「拍攝正逢防疫期間，無可避免增加了作業的困難度。台中市政府除了提供拍片取景輔導金外，台中市影視發展基金會的協拍工作人員、以及台中市民們，都給予很大的支持。」杜政哲分享了其中一個幕後花絮，《早餐》片中的重要場景之一：早餐店，取景自位於台中市西區營業的「美琪早餐店」。拍攝期間不巧碰上分區限水，劇組陷入無穩定水源使用的窘境，得由工作人員一桶桶打水至現場。在這艱困的時期，美琪早餐店的老闆、老闆娘，以及協拍工作人員全程陪伴，令他備感溫馨。

劇中的「美琪早餐店」實為台中老字號早餐店。

文藝氣息 浪漫助攻

除了早餐店，電影中女主角的家門口亦取景自台中的眷村社區「黎明新村」。《早餐》的場景助理大婉分享，「導演對女主角家門口的設定，是帶有復古氛圍、又不失現代感的建築。有別於其他眷村，黎明新村有住宅區的靜謐、使用磨石子建材的建築，及居民的花草植栽等，景觀優美、具生活感。場勘時，我們還看到其他創作者進駐的工作室，為此地增添幾許文藝氣息。」

由眷舍改建的黎明新村，每隔50～60公尺設置綠地美化，環境清幽，展現台中「新舊交融」的城市風景。

而男女主角一起練習彈吉他的公園，則取景自秋紅谷。大婉透露，劇組特意找了擁有綠樹、湖泊及大橋的戶外劇場，不但符合劇情需求，也成為男女主角感情升溫的神助攻！

說到浪漫，全劇的經典場景「告白平交道」，實際位於龍井車站附近的平交道，兩旁被綠油油的稻田圍繞，搭配藍天白雲，唯美度破表！大婉分享，導演對此場景的設定是「像《灌籃高手》片頭曲場景的平交道。」為此，劇組蒐羅了全台的平交道，最後拍板於此拍攝。「這個平交道只供行人及腳踏車經過，讓景色更顯復古、親切。」場勘時，大婉還聽聞附近居民說：「下午夕陽灑落在稻田中，別有一番情趣。」電影上映初期就成為社群打卡熱點，至今仍有不少影迷特意前往朝聖！看完電影，不妨選個週末來台中走走，感受這座城市多元、不同的美好風貌。

在龍井車站北邊取景的「告白平交道」氛圍清新浪漫，電影甫上映即引發社群打卡熱潮。

新舊兼容 後勤給力

《早餐》的故事時間軸橫跨女主角的童年至高中時期，在台中卻都可找到符合設定的場景，執行場勘作業的大婉十分有感，她表示：「台中是個新舊兼容並蓄、不斷進步的城市，市民朋友對劇組也展現十足熱情及配合度，對創作者而言，是很有利的取景環境。」杜政哲亦深感台中對影視創作者的友善，「台中氣候穩定，有不少風光明媚的景點，便於取得理想的畫面及色調；協拍單位亦提供場景諮詢、道路路權取得等服務，讓拍攝作業得以克服種種困難，更有效率的完成。」讓我們一同期待，未來有更多精彩的影視作品在台中這座活力、友善拍片城市誕生。

市府提供劇組主動式協拍服務，包含補助、場景等資源協助，讓更多精采的作品得以在台中誕生。