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土庫里的街區魅力 草悟生活圈×薑薑小姐×小涼房

聯合新聞網 / 漾台中
比鄰而居的「小涼房」和「薑薑小姐」，時常推出合作活動，加乘人氣和消費機會，一同共榮。
比鄰而居的「小涼房」和「薑薑小姐」，時常推出合作活動，加乘人氣和消費機會，一同共榮。

【文｜葉亞薇 攝影｜黃菁慧　圖片提供｜薑薑小姐】

知道「土庫里」在哪兒嗎？這個鄰近國美館的街區，老屋舍隱身在巷弄之間，竟有40多家特色店。自成一格的人文風景，吸引許多生活家來此齊聚，就像薑薑小姐的花藝創作、小涼房的和風台式刨冰，因緣比鄰，串起有情味的鄰里生活圈。

有著茂盛植栽的花草小前庭，「薑薑小姐」像是出現在插畫繪本中的店鋪，拉開小小的木門彷彿魔法就要啟動。由設計師林穎聰、花藝師卓君築夫婦兩人創立的花藝工作坊，2018年以工作室形式接單，2020年在土庫里開起實體店，從斜槓到專職，在經營花藝品牌之中，更像是積極實踐自己認同的生活哲學。

無論一束鮮花傳達祝福的心意，或是婚宴布置洋溢幸福的喜悅，「薑薑小姐」的花藝都期待展現「愛地球」的態度。以新鮮花束來說，包裝用的玻璃紙、緞帶、膠帶等最終會被丟棄，製造不少廢棄物。老家在苗栗苑裡的卓君築，和家鄉農民購買藺草取代緞帶、膠帶，以龜背芋的葉子取代玻璃紙包裹花束，「藺草像是有韌性的草繩，能留著日常做綁紮。龜背芋則可以當室內植栽，整束花零包材，視覺的與心意都有更好的呈現。」卓君築的巧思為美的內涵更加分。

使用藺草、龜背葉作花藝包裝，減少廢棄、循環利用，美感別具。
使用藺草、龜背葉作花藝包裝，減少廢棄、循環利用，美感別具。

婚禮花材再組裝花束 愛地球更分享幸福

一場婚禮布置會用上非常大量的鮮花，典禮結束，大多數的鮮花會被丟棄，生命週期短暫，相當可惜。為了延續花禮的祝福，「薑薑小姐」不計成本地投入人力與時間，在婚禮中場開始收集花飾、逐一拆解，再重新組裝成小花束，在婚禮最後送給賓客。「賓客收到花束都很驚喜，不僅不浪費花材，更讓幸福感延續到家。」林穎聰認為，雖然過程辛苦，卻能對環境和新人多盡一份心力，成就好事更開心。

「薑薑小姐」的花藝都期待展現「愛地球」的態度。
「薑薑小姐」的花藝都期待展現「愛地球」的態度。

店鋪不大卻很精采的「薑薑小姐」，就像許多匯聚在「土庫里」的經營者，有理念有想法的街區文化又吸引志同道合者來此開店、消費，型態多元，宛如一個共好共融的生活圈。長年經營草悟街區與商場的勤美集團，將別具文創氣息的商圈營運延伸至土庫里，結合25萬數位會員，創立「草悟生活圈」行銷平台，期待為街區店家帶來更多人氣與買氣。勤美商場通路創新發展部副理簡鈺鍾表示，疫情期間，透過晴天卡App推播商家資訊，以外帶外送活動給店家支持；10月疫情穩定，恢復「草悟串百味」體驗活動，串連2-3家店的主題企劃，鼓勵更多會員認識小店、走進街區消費。

草悟串百味 讓商圈與街區共享共榮

比鄰而居的「薑薑小姐」和「小涼房」，是「草悟串生活百味」的10月主題企劃「冰店裡的花藝體驗」的共同主辦，活動也為二家店帶來新面孔的顧客。

由小涼房提供空間、冰涼的嫩仙草，由薑薑小姐負責花材與教學。因為是冰店裡的花藝，花店特別設計像甜筒外型的小花藝，更增添「冰」的趣味；而冰店的「仙草」，則又與花藝呼應。小涼房負責人黃玟菁說，手工熬煮所有的配料，以冬瓜糖調製糖水，費時費工的冰品店營運其實很不容易，藉由土庫里的自辦市集，或草悟生活圈的行銷，店家之間彼此合作，對人氣加乘都有正向幫助。

每天熬煮的所有冰品配料、冬日也有暖暖燒仙草，小涼房四季皆宜。
每天熬煮的所有冰品配料、冬日也有暖暖燒仙草，小涼房四季皆宜。

就像林穎聰自發繪製、開放下載的「土庫里特色店家地圖」，藝廊、咖啡館、餐廳、雜貨選品等，店家各自精采、相互欣賞、彼此推薦，整個街區也因一群人的共好，成為城市會發光的驚喜。

《漾台中》2021年12月號NO.16
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