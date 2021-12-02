雙品牌協奏曲 11 樓之三x昨日風景

【文字｜葉亞薇 攝影｜黃菁慧】

集結眾人的巧思，共享共生，不僅創造多贏，也為城市注入生命力！從品牌共生，空間共享，到商圈共榮，透過人與人之間的美好交流，集結共好生活圈的種種可能，體現開放、分享與合作的現代都市人文精神。

晨間來此，豐盛的早午餐給你滿滿朝氣；午後時光，包裹整顆新鮮蜜柑的蛋糕捲給你滿滿幸福。坐落在四層樓的透天厝的「昨日風景」與「11樓之三」，二個品牌共生在此，無論何時，只想用美好的食物療癒你心。

走在北屯安順七街，一棟白色簡約的歐式樓房格外引人注目。透過木色小窗，屋內暖黃的燈光、工作的職人宛如動態映畫，有意思的故事彷彿即將上演。屋裡的三位主角，是老同事，也是新朋友，他們曾是料理門外漢，卻都憑著一股對美食的熱情，勤學打磨手藝，齊聚在小白屋樓裡，讓自慢的風味吸引有共鳴的朋友。

在小白屋樓裡，「11樓之三」和「昨日風景」兩品牌共生共享空間。

身形纖細、說話節奏快的林佩君，是「11樓之三」甜點烘焙的負責人。原本學設計的她，因為喜歡吃法式甜點，到法國藍帶學院研習一年。當時甜點、料理雙主修，每天的課程幾乎從早到晚，她卻樂此不疲。回到台灣，林佩君先開了三年異國料理餐廳，結識吧檯手張芳瑋，即是後來創立「昨日風景」的料理主廚，為安順七街的共生品牌餐飲空間埋下伏筆。

林佩君與二位夥伴分工經營品牌，從用料到包裝都用心。

日系甜點「11樓之三」 品嘗細緻果香隱味

結束餐廳經營，佩君收束自己的料理熱情，聚焦在甜點烘焙，以個人工作室重新出發，並以租屋地址「11樓之三」為品牌名稱，在家用空間接訂單。品嘗過法式甜點華麗的千滋百味，佩君反而越發嚮往純粹，做起日式洋食甜點―有別於法式繁複多層次，食材簡單、風味純粹、視覺可愛正是日系烘焙特色。

「11樓之三」的甜點，格外能感受水果甜香的隱味。「蜜柑生乳捲」將整顆蜜柑捲入蛋糕體，剖面的柑橘切口誘人可愛，與動物性鮮奶油搭配更顯口感輕盈。「焦糖布丁」則選用日本島砂糖製作，類黑糖的手炒風味，甜度細緻，再以豐富的新鮮水果盤飾，味蕾與視覺都充滿欣喜。「檸檬塔」的蛋白霜不僅美型，融入百香果與蜂蜜的香氣，特別清新高雅。

今年4月找到店面，林佩君發揮「設計魂」，打造「小白屋樓」的理想模樣。木質座椅、白紗窗簾，營造緩慢舒服的氛圍，加上特選粗陶製成的別緻餐具，與擺盤細膩的各式甜點，在「11樓之三」二樓空間，暖烘著窗外宜人陽光，讓人靜靜待著不想離開。

在朋友介紹下，原本是上班族、自學烘焙的劉世璿加入「11樓之三」，成了佩君的烘焙夥伴。「有時候訂單的量很多，忙起來很累，但世璿會覺得很有成就感。」佩君分析夥伴頗具職人精神，追求工法的精緻，有理想性，自己則比較有商業概念，特別關心成本、客群分析、獲利狀況等，恰好彼此互補。

家常料理「昨日風景」 讓人放心的溫暖好食

「芳瑋步調慢，想比較多，希望客人少一點，慢慢接待。我是個性很快，很敢衝。」說到互補，擅長吧檯飲料製作的張芳瑋，正是在「敢衝敢拚」的林佩君鼓勵下，把老家做外燴的「手路菜」手藝，轉為家庭風格的料理餐點。一開始，「要做出符合開店水準的料理」讓謹慎的芳瑋卡關許久，「就做自己真心喜歡的料理，像是每天在家吃的味道就好。」佩君的建議，讓無論是搭配手工麵包的煎烤雞胸蔬菜，或是中式椒香流口水雞，溫暖又家常的風味，漸漸養出粉絲。疫情期間，有個客人每天都點一樣的餐食外帶，「有人如此喜歡我的日常」給主廚芳瑋很大的鼓舞，逐漸讓「昨日風景」的餐飲品牌做出口碑。

推開安順七街的小白屋門，雙品牌的三人協奏曲正在演出，他們彼此砥礪、相互補位，與你相遇關於美味的想像。