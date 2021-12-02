疊杯運動推廣志工 吳毓烜：推廣公益疊杯 比榮獲銀牌更快樂

【文｜蘇晨瑜 圖｜吳毓烜】

就讀后綜高中的競技疊杯國手吳毓烜，擁有超快速的疊杯技巧，在世界賽為台灣爭光，熱心公益的他在訓練之餘，到兒童之家與長照機構進行公益教學。看見學員因疊杯遊戲露出開心的笑容，就是對吳毓烜最大的回饋，更堅定他公益服務的心志。

看過塑膠杯子疊高再套來套去的遊戲嗎？這項被稱為「競技疊杯」的運動項目前席捲全世界，吸引許多台灣人參與比賽。台灣國手后綜高中吳毓烜同學是競技疊杯好手，不但在2021年拿下「世界競技疊杯錦標賽18U雙人決賽」銀牌，還把疊杯運動推廣到弱勢機構，利用假日進行公益疊杯推廣教學，協助小朋友及長輩訓練手眼協調與反應力，讓他們身心更健康。

國際賽事砥礪磨練心力

吳毓烜在國小安親班首次接觸到疊杯遊戲，「當時先看同學玩，後來忍不住自己也去玩，就漸漸玩出興趣。」因表現優異，吳毓烜被教練選入選手團，一個星期到中部的教室練習一次，一個多月後就去參加全國賽。

2014年亞洲賽在台灣舉辦，吳毓烜被教練選為國家培訓隊選手，開始接受每日的密集訓練。「當時每天訓練6到8小時，教練以鍛鍊國手的高規格訓練我們，非常嚴格。」這也培養出吳毓烜的抗壓性，勇於面對各項挫折與挑戰。從全國賽進階到亞洲賽，吳毓烜累積更為成熟的技術與經驗，熱愛疊杯的他頻頻參加比賽，卻讓家裡阿嬤相當擔憂，認為「練習疊杯子」沒有什麼出路。直到吳毓烜參加國際賽，捷報頻頻，家裡獎盃也越堆越多，阿嬤的態度才轉為支持。

在世界賽中，吳毓烜與來自世界各國的選手比賽，建立國際人脈與情誼，視野也變得更加開闊。早熟的他對自我有期許，直到面對世界賽的強強對決，產生更深的體悟。「我那時候的強項是個人項目333，當韓國、馬來西亞選手上場，我心裡很明白自己的實力，可能不會在世界賽得名，因此我決定放手，這才真正開始懂得去享受比賽。」

高中時期，吳毓烜除了積極準備世界賽，也熱心投入公益。在校長的推薦下，他利用假日前往仁愛之家進行志工服務，教導長輩玩疊杯的簡單趣味活動。「我對教學還蠻有興趣的，在仁愛之家與老人互動後，累積出許多心得，後續又到更多公益機構服務。」為了推廣公益疊杯，吳毓烜的足跡遍布台中，像是北台中家扶中心、台中鎮瀾宮兒童家園，葫蘆墩健走活動等，與許多族群開心互動，也讓更多人認識疊杯。

吳毓烜以競技疊杯傳遞公益善心。

公益疊杯推廣老人小孩都愛

疊杯運動老少閒宜，不管是大人小孩老人都可以玩，還可以練習手眼協調與反應時間，提升專注力與抗壓性，吳毓烜在推廣期間總能收到正向的回饋，讓他更加樂在公益。「公益服務不但能累積我的教學經驗，也能幫助到其他人，透過這些教學歷練來充實自己。」

接觸到弱勢公益團體後，吳毓烜對疊杯公益推廣的想法更堅定，「弱勢族群需要外界的支持，這項運動或許可以給他們一點生活上的樂趣，讓他們得到心理上的幫助。」他笑說，自己當初也是因為接觸疊杯而立定教學的志向，「如果之前沒有接觸過這項運動，我可能會淪為只是個愛打電動的青少年。」

疊杯運動不只是關乎比賽的分數，它能帶來生活中的小趣味，給予人們身心統合上的訓練，更能幫助弱勢族群培養健康的身心。未來吳毓烜仍將繼續投入公益，貢獻己力回饋社會，也希望透過自己的專業，讓公益疊杯推廣到更多的角落。

在家扶中心歲末寒冬送暖活動，帶小朋友體驗疊杯的樂趣。