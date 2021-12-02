避冬好帖 上山泡湯賞楓季

【文｜高嘉聆 攝影｜陳晉生（谷關） 圖｜虹夕諾雅谷關溫泉渡假村、明治溫泉飯店（明治溫泉老街）、台中日光溫泉會館、江妮蓉、東勢林場遊樂區（濯足園）、台中市政府觀光旅遊局】

帶著振興五倍券，這個冬天就來台中登山、賞楓和泡湯吧！台中的優質溫泉遠近馳名，不妨趁著假日走一趟，以暖呼呼的溫泉和心曠神怡山林美景，讓自己由裡到外修復忙碌近一年的身心。

中部泡湯首選 谷關溫泉

谷關溫泉歷史悠久，早在1907年日本人就在這裡發現了溫泉，並稱之為「明治溫泉」，從此奠下谷關溫泉的好名聲。谷關溫泉泉質屬於鹼性碳酸泉，酸鹼值為7.6，水質滑膩，帶有濁白色澤，溫度平均約在攝氏48度左右，溫和又潤澤，長久以來深受遊客喜愛。

虹夕諾雅谷關溫泉渡假村

地址︱台中市和平區東關路一段溫泉巷16號

展現日本溫泉風情 明治溫泉老街

穿梭漫步在谷關小鎮間，一個拐彎，只見連綿的石階以一整排的和式紅白燈籠妝點，寫滿了眾人祈願的木製繪馬，在微風吹拂下，發出輕盈的木板聲，夜間燈火亮起，昏黃光暈更添一股懷舊老街氣氛，有置身於日本溫泉鄉的錯覺，一解無法出國泡溫泉的遺憾。

明治溫泉飯店

地址︱台中市和平區東關路一段溫泉巷17號

電話︱04-2595-1111

泡足湯 谷關溫泉公園、谷關溫泉廣場

在冷冷的山城，泡著熱呼呼的足湯，暖意一路從腳底循環到全身，真是冬日旅行最快意的事了！谷關溫泉公園不僅有露天泡腳池，還有提供可以去除角質的溫泉魚泡腳池，享受讓悠游的小魚親吻雙足的酥麻感，舒服得令人不想起身呢！附近還有谷關溫泉廣場，也設有露天泡腳池，享受泡足湯樂趣。

谷關溫泉廣場的露天泡腳池，適合多人一同享受。

玩也可以長知識 谷關遊客中心 入關博物館

谷關為中部地區深具代表性的溫泉鄉，還有豐富的生態、地理、歷史、人文等面向。為了引領遊客深入谷關魅力，谷關遊客中心同時做為「入關博物館」，以在地的微型博物館來接待旅人，是深入探索谷關的最佳起點。

谷關遊客中心經過重整後，翻轉為「入關博物館」，展覽內容設計兼具美感及知識性。

谷關遊客中心 入關博物館

地址︱台中市和平區東關路一段102號

電話︱04-2595-1496

館內常態展內容豐富，搭以深入淺出說明，能馬上認識谷關的自然生態及悠久歷史。

親近自然美景 捎來步道

捎來步道全長約1,500公尺，取自當地泰雅族部落的頭目之名，音同「捎來」。步道全程沿著山勢開闢而成，能將谷關全貌盡收眼底，沿途林蔭茂密、涼爽好走，尤其秋冬楓葉轉紅更是美不勝收，途中設有多處休息平台，可遠眺谷關吊橋和大甲溪谷之美，不過，部分路段較為陡峭具挑戰性，考驗腳力負荷，必須考量自身體力狀況多做準備。

步道沿途設有不少觀景平台，可停下遠眺，發現不一樣的谷關美景。

爬山騎車皆宜 大坑風景區

大坑風景區鄰近台中市區，是不少台中人心目中的週末休閒遊憩首選，不僅坐擁豐富自然風光，更以12條登山步道聞名遐邇。12條登山步道難易度不一，沿途風景各有特色，各族群都能在這裡找到理想路線。1至5號及5-1號步道挑戰性較高，適合想要鍛鍊腳力的登山客和步道老手，6至10號及9-1號步道則老少咸宜，提供闔家親子一個享受郊遊踏青的好去處。

周邊還有４座令人眼睛一亮的景觀橋，包括以藍白紅三色組成的藍天白雲橋，造型有如展翅高飛蝴蝶的大坑清新橋，橋身漆滿了夢幻粉紅色的大坑情人橋，以及彷彿遊走於大海與天空的海天橋，特別適合騎乘單車，感受河岸閑靜風光，也深受喜愛拍照的遊客歡迎。

大坑風景區內12條步道，沿途風景各有特色，等著遊客來親身體驗。

在大坑還可以這樣玩

健行、騎車以後，不妨就近以在地好滋味補充體力。沿途有不少風光明媚、心曠神怡的景觀餐廳，可將周邊美景盡收眼底。如果尚有餘裕，再去泡湯舒展身心，大坑溫泉是九二一大地震後，由於地層變動劇烈，意外發現的天然溫泉資源，浸泡在色澤清澈的美人湯，溫柔洗去疲憊，用煥然一新的身心迎接未來挑戰。

台中日光溫泉會館

地址︱台中市北屯區東山路二段光西巷78號 電話︱04-2239-9000

挑戰完大坑步道後，更能享受泡湯樂趣與舒適。

賞楓泡溫泉 東勢林場

東勢林場一年四季有賞不完的花、看不膩的景，堪稱是台灣中部最美的森林花園。而且園區設備完善，森林浴步道、露營烤肉區、兒童遊樂場、體能訓練場一應俱全，各種族群造訪，都能在這裡找到自己的一方天地。

秋冬時節推薦走訪楓林小徑步道，全程約2,500公尺，坐擁迷人的楓香林，腳底踩著沙沙落葉，樹梢上的金黃紅葉則如畫筆，在山林這塊畫布上盡情彩繪，景致相當醉人。

走入東勢林場森林浴步道，享受芬多精的洗禮。

園區內也可以泡湯，濯足園的碳酸氫鈉泉柔和舒緩健行的雙腳，而且周遭樹木林立，置身自然環境中浸暖湯，十足享受。另外，也有溫泉套房可供下榻，在房間內就可泡美人湯，獨享不被打擾的美妙時光。

東勢林場遊樂區

地址︱台中市東勢區勢林街6-1號

電話︱04-2587-2191

走累了，就到園區內的濯足園，舒緩雙足。

同場加映 浪漫夜景 烏日溫泉

實在沒時間上到谷關、東勢等地，又想好好泡個溫泉，那就非烏日溫泉莫屬了。位於台中近郊的大肚山，鄰近高鐵站且交通易達，和谷關溫泉一樣屬於俗稱「美人湯」的弱鹼性碳酸氫鈉泉，到烏日泡溫泉也是不少家庭客、親子檔的首選。泡湯同時，還可遠眺台中市區夜景，為浪漫的冬日假期加分。

清新溫泉飯店

地址︱台中市烏日區溫泉路 2 號

電話︱04-2382-9888