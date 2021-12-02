道地港仔美食 一起分享家鄉美味

【文｜劉書甫 攝影｜王士豪】

台灣是文化與族群多元的社會，歷覽過去到現在，一代新住民落地生根，又迎來下一批新住民到來，從自己原鄉帶來精采文化及飲食習慣，豐富了在地的生活風貌。

角樂子Happy Corner

看過電影《五星主廚快餐車》嗎？一台行動餐車，從邁阿密到洛杉磯，靠著社群平台預告行程，停駐不同城市販售美味的古巴三明治，征服了美國南方城市人的味蕾。在台中，也有一對香港夫妻開著「角樂子」餐車，沿著海線城市，每週提供道地的香港小食。

餐車會去到不同的鄉間小鎮，每天的營業地點是不同的，有機會巧遇到他們，不妨停下腳步來場港式街頭午茶。

經營「角樂子」的鍾城與慧欣，懷抱著理想生活的藍圖，兩年前離開香港，定居台中梧棲，在台中的好天氣下，開始了行動餐車的創業行動。本為餐飲人的鍾城，推出兩款港式義大利麵「卡邦尼港式撈麵」和「蝦蝦蝦冬陰功撈麵」輪番供應。精選入菜單的還有原本就屬於街頭小吃的「咖哩魚蛋」和「椒鹽魷魚鬚」、粵式茶樓裡的點心「腐皮卷」、茶餐廳裡的「西多士」，搭配手沖絲襪奶茶、鴛鴦奶茶、鹹檸七等台灣人熟悉的港式飲品，為清水、沙鹿，甚至遠到彰化鹿港帶來道地香港味。角樂子也不定期出沒豐原、潭子、和美、大甲等地，充滿饕客追逐美食的樂趣。

為了重現原香港口味，有些材料還特地進口以做出熟悉的港味。食材也必須新鮮，絕對是當天賣完。

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營業資訊︱每週出沒行程請見臉書粉絲專頁

來盤港式義大利麵，搭配其他點心，就是一場午後野餐。

飛嚐港式車仔檔

車仔檔就是路邊攤，以一台木製手推車兜售麵點是台灣都市人早期的共同回憶。如今，麵攤、滷味是台灣尋常的街頭小吃。飛嚐的港式車仔麵共享著這份情調，簡單卻充滿變化。

每日以豬骨、魚乾熬煮湯頭，不加味素。顧客可選擇清湯，或加入牛腩湯、香辣醬、咖哩作口味變化。麵可選擇富有彈性的港式生麵，或公仔麵、米粉、粉絲以及陽春麵。可以選擇的配料則多達數十種，包括柱侯牛腩、咖哩魚蛋、滷豬腸、蠔油鮮菇、蘿蔔、紫菜等等。這樣的吃法類似台灣的滷味。不同的是，滷味是眾多食材共滷一鍋，味道專一。而飛嚐的車仔麵，配料則各有各別的調味。為了呈現道地的港式風味，調味所需的醬料自然全由香港購入，是為堅持。

和伴侶一起打理這間小店的Wuncy，原本就計劃退休後來台定居，只因近幾年的香港情勢讓他們提前來台。喜歡飛來飛去到處品美食的兩人，現在以台中為家，透過「飛嚐」帶來非嘗不可、非常香港的街頭小吃。

車仔麵的配料豐富，可以任君挑選。

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地址︱台中市西屯區西安街185號

營業時間︱11:30～14:30，17:00～20:00

店休︱週一、週二

煲底bodium

初入煲底bodium，就聽見老闆娘Cat媽在用廣東話跟客人聊天，那氛圍彷彿置身香港。Cat媽一家人於2019年定居台中，相較於香港，更喜歡台中的慢步調和好天氣，最重要的是，這裡有著香港已經「失傳」的人情味。

「煲，就是細火慢燉。」Cat媽每日煲養生湯，也做港式雞煲飯，「不道地，就沒意思了。」Cat媽煲湯作飯，從前是照顧家人，宴請親友。現在來台灣，更要以道地的料理溫暖同處異鄉的同胞與有緣人。縱使之前沒有餐飲業的經驗，然而他們推出的招牌脆皮燒肉、蜜汁叉燒，以及糯米雞都大受歡迎，品嘗過的客人皆讚不絕口。

店裡的長青招牌脆皮燒肉，在疫情期間推出冷凍包，想品嘗道地港味不用多費力。

而「煲底」不只意指電鍋，以此為名，更希望在台港人思鄉時，能透過熟悉的味道，獲得心靈上的溫暖。煲底從初期的實體店已轉為專營網路訂購的居家冷凍料理包，讓大家宅在家也能品嘗道地港味。

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營業資訊︱請見臉書粉絲專頁「煲底 bodium」

Cat媽自豪的糯米雞，有不少材料，例如冬菇乾，是委請親屬從香港寄來，以做出熟悉味道。