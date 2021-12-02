看見台中新美好：暢行無阻 便利通行真划算

【文｜龍珮寧 攝影｜林鉦凱 圖｜台中捷運公司、台中市政府交通局】

捷運綠線自今年（2021）4月25日通車後，至今已突破200萬人次搭乘，而每一站點周邊都設有公共自行車租借場站，方便隨騎上路，或有「市民限定」10公里免費的雙十公車可搭乘，直達目的地不求人。

以打造「交通任意門」為核心目標，市府著手於大眾運輸路網的完善規劃、優惠票價以及升級軟硬體設施，營造友善乘車環境，透過交通建設串連各行政區，活絡區域的經濟發展，落實公平正義並扶助經濟弱勢者，讓所有人都能自在享有「行」的權利。

中捷綠線 疫後新生活

「捷運開通後真的變很方便，以前上班尖峰時間偶會塞車，有時出門晚一點，往往在抵達公司後，都很狼狽。現在完全不用擔心，到公司也比較能從容準備工作。」在市政府站附近工作的蘇小姐分享，因捷運綠線開通，減少上班路上塞車或突發路況而緊張，也間接提高一天工作效率。

今（2021）年4月25日台中捷運綠線通車後，逐步深入市民生活，日漸益升的運量數據就能說明。雖然開通不久，5月中旬就碰上新冠肺炎疫情升溫影響，6月的平均日運量低到只有3,392人次，中捷公司恪守各項防疫準則，並持續加強車站及列車的清潔消毒工作之外，全線站點皆設紅外線熱顯像儀，顯現中捷全面做好防疫，守護旅客健康安全。

台中捷運綠線10月平均日運量達2.2萬人次，創下疫情三級警戒以來新高。

而自7月底疫情逐漸趨緩後，中捷運量、發車數也逐步回升。9月適逢開學季，捷運也是學生通勤熱門選項之一，尤其是中捷自9月起至明年8月底止，推出「捷粉回饋專案」，每月只要搭乘40次以上即可享現金回饋，且回饋金加進電子票證後，無使用期限，可使用於一般日常消費，經濟實惠，吸引不少通勤的小資上班族和學生族群使用。中捷9月份總運量已升至49萬人次，平均日運量為1萬6,336人次，比8月份的平均日運量多了40%，並在10月9日突破200萬搭乘人次。日運量增加意謂民眾外出意願增加，恢復正常生活模式。

捷粉至車站詢問處旁的票卡查詢機靠卡，回饋金即會存入電子票證。

騎iBike很方便 將有1329站

下了捷運也不用擔心無「車」可搭，台中市自2014年開始建置iBike系統，有鑑於許多設備已屆使用年限，而於2020年底啟動「iBike倍增計畫」，預計3年內新增1,000個「YouBike 2.0」租賃站點，優先選定高鐵、台鐵和捷運車站、學校、公車站、商圈等熱點周邊設置，方便市民轉乘。截至2021年11月中旬，已啟用840個YouBike 2.0租賃站點，並持續於山、海、屯區進行站點設置。

而為解決iBike 1.0與YouBike 2.0系統不相容的問題，交通局也隨此次新增作業，在既有的329處iBike 1.0租賃站點再增設YouBike 2.0車柱。YouBike 2.0採輕樁式設計，好處是設站快速，不僅站點更廣泛，還更密集；車種採車上機設計，因此具有更智慧、更方便的優點，為提升租借便利性，車體增加多元支付方式，使用者透過電子票證或手機掃碼直接借還車，可謂「費用不變，服務項目增加」。

「iBike倍增計畫」預計3年內增加1,000個「YouBike 2.0」租賃站點。

經濟實惠 催生免費公車

「在台中搭公車很好！一年下來，省下來的車資我都可以再買一件新衣服呢！」個性精打細算的廖媽媽，因為搬家而離開霧峰，雖然新家附近也有菜市場，但有些好東西，她還是寧願坐上公車，回到熟悉的霧峰市場向熟識的老闆購買。因為有免費公車，讓她可以自在來去，不用擔心多花錢。

免費公車優惠升級

自2011年6月開始實施的台中市8公里免費公車曾創造許多話題，後再延長為10公里免費，外地人來都想嘗試乘坐。2020年更升級為「雙十公車」，搭車前10公里免費，若超過10公里則車資上限10元。當年運量即已超過1億人次，顯示民眾使用率提升，然而台中市政府交通局曾統計，搭乘人次中，非市民即占20%。與此同時，市府預算支出也相對增加。考量大眾運輸均衡與永續發展、資源有效運用，市府自今（2021）年元旦起便推出「新」公車優惠政策「市民限定雙十乘車優惠」。

此外，更搭配捷運綠線轉乘，建構更完善的大眾交通路線網。交通局表示，不僅新闢5條公車路線外，另調整11條捷運站周邊公車路線，包括繞經或增停，目前行經捷運綠線車站的市區公車路線已有97條，將持續增加，估計會超過100條，同時日運量隨著疫情趨緩及便利性增加，已逐漸回到疫情前人次，並持續攀升，顯示公車仍是民眾大眾交通的重要選項之一。

搭雙十公車出門 方便又省錢

雙十公車優惠政策即是鼓勵山、海、屯區的民眾多使用綠色運具，例如住新社區的學生到市區就學，雙十公車政策實施後來回僅需20元，每個月車資約500元，一年下來可為一個家庭省下許多支出。另外，以就醫為例，豐原區的市民到台中榮民總醫院就醫來回也僅需20元。

市內公車路線規劃隨台中大眾交通需求與日俱新。今年（2021）8月開通的6路副線，從台中市原住民族文化館出發，串聯台中許多重要道路。

以知名的旅遊景點「谷關溫泉區」為例，冬天是泡湯的旺季，民眾可從台中車站搭乘850路公車，或先搭捷運綠線到高鐵台中站轉乘153路公車前往谷關，原本來回車資為120元，雙十公車政策上路後只來回只要20元，比自駕還便宜，藉此提高民眾搭乘意願。

市民限定 綁卡享優惠

設籍台中市的市民，包括市民的新住民配偶，以及在台中市轄內就讀大專院校以下各級學校之外地學生，必須於搭乘前完成綁卡才能獲此限定優惠。平日、假日、夜間都能到市府公布的任一申請綁卡地點，由現場人員服務綁定。交通局表示，政策開始至今已有141萬人完成綁卡，逾95%是台中市市民，4.6%是在台中市就學的外縣市學生、0.2%為設籍的外籍配偶。

雙十公車2.0，為台中市民限定乘車優惠，記得需先綁卡才能享有。

而在台中工作的上班族、新住民、移工、旅客等非市民也有優惠，為鼓勵使用電子票證乘車，凡使用悠遊卡、一卡通或愛金卡等電子票證搭乘市公車，全票的基本票價原為20元，享有折5元的優惠，再依實際距離下車時扣款。交通局也表示將持續觀察市民、非市民的使用習慣，隨時依現況檢視市公車乘車優惠政策，以提供民眾更便利貼心的使用體驗。

從點到面，台中從捷運、公車和iBike所構成的大眾交通網絡不斷進化，在每個運輸節點實踐交通任意門，讓通勤、遊憩更省時、省力也更省錢，讓每個人都感受到「在台中，行動很便利」。