看見台中新美好：積極防疫 都市發展也不停歇

聯合新聞網 / 漾台中

【文｜陳怡如　圖片提供｜台中市政府民政局、台中市政府觀旅局、台中市政府教育局、台中市政府研考會】

當COVID-19突襲全球之際，台灣成功阻擋了第一波攻擊，但在今年5月中旬，疫情來得又急又猛，台中市府快速應變，交出亮眼的防疫成績。

早在去年疫情爆發之際，市府以「超前部署、跨域合作」作為防疫基本方針，透過「疫情監測」、「醫療整備」、「防疫物資」、「社區防疫」及「疫苗接種」等5大防疫策略，整合跨局處防疫量能，全力守護市民健康。

落實防疫基本功 疫苗覆蓋率提前達標

「要快、要準」是處理疫情的準則，從去年開始，即持續監測台中市內醫院防疫物資的整備情形，確保存量符合規定及完成整備；同時更全國首創「防疫前進指揮所」深入熱區，針對迅速增加的確診關聯案例，直接調撥市府防疫部隊人力與物資快速圍堵疫情。在社區防疫，更是拉長守備戰線，除了每日追蹤居家檢疫、居家隔離者外，並提供24小時就醫轉介專線。

除了落實防疫基本功， 疫苗更是全球防堵COVID-19的希望所在。為了提供民眾最佳的疫苗接種服務，市府也在第一時間以「分區、多點、施打快速」為原則，廣設新冠疫苗快打站外，也提供12歲以上失能第7、8等級到宅接種服務，並開放機關團體揪團接種，也媒合衛生所開設接種門診，加速疫苗接種。

市府尋覓空間大、動線好，有空調的公務機關、活動中心及宗教場域等場所為快打站2.0，全力提升疫苗接種服務
市府尋覓空間大、動線好，有空調的公務機關、活動中心及宗教場域等場所為快打站2.0，全力提升疫苗接種服務

截至11月21日，台中市新冠疫苗第一劑接種全人口涵蓋率已達80.18%，第二劑接種人口涵蓋率48.2%，兩項指標均較中央預定期程提前達標，並領先全國。

台中市提供安心旅宿，讓旅客出門在外不擔心。
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面對疫情新常態，縣市也不能單打獨鬥，尤其中部交通路網四通八達，已成一日生活圈。由市府發起「中台灣區域治理平台」， 連結周邊新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市，共七縣市，強化跨域合作，在疫情期間，也共同防疫，甚至分享調度醫療資源，協力守住抗疫防線和美好家園。

校園內也積極防疫，讓家長很放心。
校園內也積極防疫，讓家長很放心。

「中台灣區域治理平台」連結新竹縣以南至嘉義市等七縣市，強化跨域合作，也在疫情間分享調度醫療資源，協力抗疫。
「中台灣區域治理平台」連結新竹縣以南至嘉義市等七縣市，強化跨域合作，也在疫情間分享調度醫療資源，協力抗疫。

《漾台中》2021年12月號NO.16
《漾台中》2021年12月號NO.16

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