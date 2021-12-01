拿振興券抽現金 臺中購物節開心購GO！

【文｜葉亞薇 攝影｜梁勝宗 圖｜台中市政府經發局、新月梧桐國美店、澳們打邊爐、雙鍋粵式豬肚雞煲鍋、喜豐香1985、橘光呼嚕、東勢牛稼莊】

邁入第3屆的「2021臺中購物節」自十月開跑，搭配中央振興券提出加值方案，祭出天天抽5,000元、週週抽10萬元、月月抽百萬元、壓軸抽精品好宅，總計價值超過3億元，發出超過6萬個現金紅包。更不限本地外地，12月9日前歡迎全國各地民眾一起到台中消費，登錄發票抽大獎。

臺中購物節於10月開跑，邀請全國民眾共襄盛舉。

今年購物節現金獎增加「市民專屬抽」，每週抽10組10萬元，額外加碼兩組限定市民得獎。每月抽1組100萬元，也再額外加一組限定市民得獎。更於天天抽1,000組5,000元現金獎中，特別規劃100組「地區限定抽」給大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井的消費民眾，希望能加倍刺激當地消費。

此外，台中市各大商圈無不摩拳擦掌，迎接疫情趨緩後回流的消費人潮，力挺今年臺中購物節。經發局協同、輔導各區特色商圈舉辦一連串購物節系列活動、商圈主題活動，地點遍布山、海、屯區，有吃有玩，吸引在地居民與遊客共同參與，一起促進在地消費，振興台中經濟。

經發局輔導各地特色商圈舉辦活動，刺激消費。

民眾到景點商圈、市場夜市消費，可認明張貼「臺中購物節優惠店家」文宣，使用臺中購物節APP掃描攤商張貼的QR Code識別碼，登錄消費日期及金額後，即獲得消費金額3倍累計優惠，讓抽獎機會快速累計，消費愈多中獎機率愈高。

2021臺中購物節進入最後倒數，把握消費登錄抽好宅，就趁現在！臺中購物節APP截至11月底累積下載量逾百萬次，發票登錄金額更已突破到177億元，並持續成長。臺中購物節截至11月21日已送出獎金2億2,000萬元，為感謝市民以及全台民眾熱情參與，台中市府於11月13日舉辦「購物節快閃召集令」，邀請日前中獎的200位幸運得主一起見證今年最熱門的臺中購物節。並慶賀臺中購物節消費登錄金額突破百億元，市府再加碼1組百萬元現金獎，亦於13日的鐵道市集中抽出幸運得主。

配合臺中購物節活動各商圈也推出主題活動，一起振興經濟。

盧市長分享，每次抽出現金大獎的幸運得主時，自己也非常開心，特別是撥電話通知這些幸運得主時，聽見他們得知中獎、恍然大悟的驚呼及喜悅那個瞬間，心中更加肯定，舉辦臺中購物節不僅是讓民間與政府攜手拚經濟，更滿足的是，能帶給民眾許多歡樂與驚喜。

盧市長與柔道國手楊勇緯，抽出今年臺中購物節百萬現金得主。

經發局說明，今年購物節開跑以來，根據消費金額數據分析，金額排名前十名的區域依序為西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區、豐原區、大里區、南區、梧棲區及東區。西屯區買氣最強，占登錄金額整體22.3%，其次為南屯區（13.8%）、 北屯區（11.4%）。不僅市區熱門商圈，豐原區、大里區、梧棲區的發票登錄金額擠進前十名，顯示臺中購物節對帶動全市消費有明顯助益，並不侷限於市區熱門商圈。而臺中購物節APP的百萬人次下載量中，台中市民即占了71.2%，顯示市民對於臺中購物節的支持與肯定。你在台中消費了沒？快來把握最後抽獎機會，錯過就要等明年囉！

＊以上資訊截至11月24日，相關數據仍每日持續更新

【購物節 雅致風格】美術園道商圈

美術園道商圈的綠蔭洋溢悠然閒情，風格獨具的建築設計，風味驚豔的特色料理，在美術園區商圈散步，就像漫步在異國街頭，在台中就能感受出國旅行的驚喜，是不可錯過的文化商圈。

2021米其林必比登推薦 新月梧桐國美店

趁著購物節，一探台中老字號的上海菜餐廳，國美店主打融合廣東菜和北方菜的「譚家菜」，又以海味料理最上乘。

地址｜台中市西區五權西三街123號 電話｜04-2378-3181

老餅鋪的創新文青風 喜豐香1985

在傳統經典餅藝中加入現代感的創意，具設計感的外盒、巧思獨特的小漢餅口味，想在購物節選購特色伴手禮，不妨試試嶄新的糕餅體驗吧。

地址｜台中市西區五權西四街七巷15號 電話｜04-2378-1590

當火鍋遇上CASINO 澳們打邊爐

「打邊爐」取廣東人「吃火鍋」之意，來自澳門的創意火鍋，將澳門的賭場元素融入裝潢設計，讓顧客人拿著「籌碼」到櫃檯點餐，饒富趣味。快趁購物節來此大啖澎湃美食！

地址｜台中市西區五權西四街106號 電話｜04-2378-7373

胡椒入鍋暖心暖胃 雙鍋粵式豬肚雞煲鍋

源自廣東客家菜餚的「豬肚雞」，入鍋要角白胡椒，香氣濃郁不辣，讓湯頭辛香足、層次豐富，後韻回味無窮。入冬來品嘗暖暖一鍋正是時候。

地址｜台中市西區五權五街45號 電話｜04-2378-0224

【購物節 風味奇趣】東海商圈/藝術圈

想放風、尋奇趣、啖美食，趁著臺中購物節，來東海商圈準沒錯。白天在東海大學校園散步，感受遼闊優美、經典建築的魅力，再到東海藝術街逛逛饒富奇趣風情、充滿個性的選品，夜晚在小吃豐富的東海商圈，大啖鹽水雞、福州包、豆花、滷味等，還有著名的雞爪凍當伴手禮。鄰近的夜景也極為迷人，在此悠哉一整天，身心滿足。別忘了下載臺中購物節APP，登錄消費金額就能抽獎！

配合臺中購物節以及東海藝術商圈的異國特色，有趣好玩的萬聖節活動也帶動商圈消費力。

挑戰你的飽足極限 阿蘭貝爾牛排廚房

趁著臺中購物節，用豐盛大餐好好犒賞自己！開業邁入第9年的阿蘭貝爾牛排廚房，以豐盛澎拜的排餐料理，廣受在地家庭與商務人士喜愛。老闆潘先生與知名牛排店主廚合作開店，店名取自希臘神話「幸運之神阿蘭朵（Alano）」與「幸福天使貝爾蒂（Biety）」的合稱，意旨簡單純粹的幸運及幸福，正是店家期許讓消費者享受純粹牛排美味的初衷。無論在白綠色系的室內用餐，或在綠意植栽的戶外用餐區，都能感受宜人自在。

超級豐盛的「六拚才會贏」，經典沙朗牛排、超大雞排、阿根廷墨魚、德國香腸、美國牛肋條、焗烤大蝦的澎拜組合，淋上熔岩般的德國起司醬，香氣十足，視覺效果極具驚喜感，適合多人歡聚分享。提供自助湯品、各式飲料，給人大大滿足。

地址｜台中市龍井區藝術街81巷5號 電話｜04-2633-0987

與貓咪共度好時光 橘光呼嚕ｘ背包 Cat

近距離與喵星人互動，還能登錄消費抽好宅大獎？別錯過橘光呼嚕。以貓咪為主題的咖啡館，簡約風格的裝潢、可愛的店貓，友善的環境，吸引許多愛貓族齊聚在此。店家每天做足環境清潔，從屬於貓迷們的茶飲輕食，到屬於貓主子的各種點心，輕鬆享受與貓共度的悠閒時光。

地址｜台中市龍井區藝術街85號 電話｜04-2631-2868

每日熬煮的風味杏仁茶 奇奕坊

秋冬之際，來台中喝杯暖暖的杏仁茶，身心都幸福滿滿！店址前身是先生的圍棋社，將「奕棋」顛倒，就成了太太洪淑芬創立「奇奕坊」的定名。每天早上現磨現煮的杏仁茶，製作杏仁豆腐，食材嚴選，純粹簡單就有好滋味。不敢喝杏仁茶的朋友，店內也有自製的嫩仙草、芋泥、芋圓、地瓜圓、薏仁、紅豆等，享受甜湯，或搭配杏仁茶一起享用配料，感受純手工的誠意。

地址｜台中市龍井區國際街105號 電話｜04-2633-7288

【購物節 風土魅力GO】新社、東勢

在台中山城地區感受購物節的驚喜，風土的感動是最佳伴手禮！群山環繞，多地形雨，新社享有中部後花園的美譽，四季有不同特色景緻與農物，更是台灣最大的香菇產地，不僅品質嚴選，更變化出多元的料理美食。東勢則擁有水果之鄉，秋冬不可錯過的甜柿、柑橘之外，東勢與新社都屬於客家聚落所在地，走訪山城，別忘細細感受客家之美。

日治時代所建造的白冷圳，為全國歷史建築百景之一，也是新社地區的生命之水。

現採現吃的鮮菇感動 百菇莊

來此體驗採菇、吃菇、買菇；百菇莊獨特的「菇類生態循環再生體驗活動」，就能把鮮採的香菇、母雞剛下的雞蛋，做成滿滿好料、真正產地直送的超鮮茶碗蒸！在百菇莊品嘗各種菇類的創意美食，只要銅板價，老闆莊學富深耕新社養菇20年，有別於純粹商業，他對菇菌如何友善土地有深度的情感，預約「循環再生體驗」，就能一探百菇莊環繞山林的風土祕境。

地址｜台中市新社區協中街2-1號 電話｜0978-288-390

靜謐山居的陶藝美學 劦陶宛陶藝民宿

宛如日本金澤的禪意風情，座落新社山間的劦陶宛陶藝民宿，結合老闆娘陶藝家陳碧燕的作品風格，打造一處讓人靜心舒心的山居空間。在此入住，就能體驗自製陶器的樂趣。非常值得。餐食則由老闆夫婦精心特製私房菜色，細節處處是陶藝之美。在日式和風的木造空間，靜坐品茗、眺望山林美景，彷彿遺世獨立，悠然愜意。

地址｜台中市新社區興隆街21號 電話｜04-2581-1141

環山綠意的歐風祕境 安妮公主花園

鄰近歷史悠久的白冷圳，山林環繞的安妮公主花園，家族二代運用獸醫與香草園藝的專長，不僅打造童話夢幻的園區，更仿造英國莊園的木造風格，打造寧靜的山間咖啡館，並以新鮮香草佐餐成為迷人特色。喝一杯芳香萬壽菊茶飲、松露巧克力搭配鬆餅，或是以香草醃漬的豬肋排，凝望滿窗滿山的綠意，靜靜享受皇室般的午後。

地址｜台中市新社區中興街223號 電話｜04-2593-1567

隱身山城的米其林 東勢牛稼莊

甫獲《2021台中米其林指南》必比登推介的東勢牛稼莊，由第三代兄弟接手經營，經營逾60年，以全牛大餐及客家菜聞名。創新料理手法，提高消費者對牛鞭、牛舌等牛內臟的接受度，像是傳統牛舌多以滷製料理，暢銷菜之一薑片牛舌以客家料理手法，讓牛舌帶有焦香與酸味，餘韻爽口，吸引更多人品嘗。

地址｜台中市東勢區新豐街7號 電話｜04-2587-3488