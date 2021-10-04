台中米其林 星光閃漾台中

【文字｜Cecilia 圖片提供｜澀 Sur-、米其林指南、台中市政府觀光旅遊局】

2020和2021台北台中米其林指南發表會上，最讓全國美食老饕關注的，絕對是一年僅決選出一位的「米其林年輕主廚大獎」。而連續兩年、兩位得獎者都來自台中，這難得的殊榮，來自台中特有的優勢加乘，讓年輕人得以在這座活力之都大展身手。

地廣物博引誘創意好點子

《米其林指南》是這樣定義「米其林年輕主廚大獎」，主要肯定36歲以下星級餐廳主廚，鼓勵獲獎者的卓越天分與潛力。2020年，由「俺達の肉屋」經營者兼主廚鍾佳憲Sam以黑馬之姿獲得，引發熱烈討論，而他在得獎感言提出自己並非拜師名門之下，而是靠著網路努力自學這樣一席話，也讓許多評論家直呼不可思議。時序再至2021年，年僅30歲的林佾華，身兼「澀 Sur-」主廚和老闆，同樣獲得了年輕主廚大獎，也在事後發表得獎感言時提到，自己出身於台中，在這塊土地上恣意吸收著無比的創意養分。

頂著一頭金髮、看似玩世不恭的年輕主廚得主林佾華，低調卻又散發著無限創意。

兩位年輕主廚大獎得主都來自於台中，彰顯出了台中獨有的魅力與特色，位居台灣中央位置，南來北往無比便利，林佾華主廚更提到經常從台中往外到鹿港、豐原，甚至到雲林取得新鮮食材。而地大物博的台中，也讓廚師們所經營的餐廳更能大顯身手創造出自己想要的模樣。更難能可貴的是，台中年輕廚師們的好點子，更透過饕客市民以誠實的味蕾熱烈支持。

林佾華選用麻豆老欉文旦，辭水一週以上達到最高甜度。底部塔殼則為綠茶製成，一口塞入滿滿的秋季風味。

名符其實的美食之都

不受疫情影響，從連續兩年公布的台中米其林名單中也可發現，台中市是一座蓬勃發展的美食之都，就像鹽之華主廚黎俞君走闖世界多年後回到台中，在跟市長的對話中興奮表示：「做夢也沒有想到，有一天台中有米其林。」在過去往往需要千里迢迢才能吃到的星級美味，竟然有天能夠不用出國，就能就近品嘗。

黎俞君分享著，台中易達性高、食材取得具有絕佳優勢，更能讓廚師發揮所長，加上台中人文特色、建築美學洋溢、台中人熱情個性，這一切因子都讓台中餐廳與饕客間培養出一種獨特的互動關係，台中絕對是她的餐廳位置首選。

連續兩年都穩定摘星的鹽之華主廚黎俞君，也第一時間與盧市長分享心情與對台中的熱愛。

而榮獲二星殊榮的JL Studio更直接表明：「如果JL Studio離開台中，勢必不會是今日的JLStudio！」來自新加坡的主廚深深覺得物產豐饒的台中就連氣候都顯得迷人，當季當令新鮮蔬果與常見食材成為他源源不絕的創意來源。

台中餐廳帶有著米其林精神，給上門的每位賓客視覺與味覺的極致驚喜，不僅有摘星餐廳，台中更有其他優秀的在地美味，正積極透過文化與創造力，向台灣、向國際發聲，這座熱情的美食之都，正高舉雙手歡迎每位旅人。