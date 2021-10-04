一起運動吧！享受台中運動好生活

【文字｜陳怡如 圖片提供｜中華民國高級中等學校體育總會、中華民國學生棒球運動聯盟、台中市立后綜高中、台中市立西苑高中】

選手的訓練養成，背後必有堅強的支持。近年台中市政府投入基層體育培訓的成果，在今年4月的全國中等學校運動會看見成效，台中市代表隊一共獲得117金111銀139銅，不僅在金牌數及總獎牌數雙雙拿下全國第一，也是台中首次以非主辦縣市拿下全國第一。

全面發展基層體育 培養明日之星

優異的比賽成果，不僅是選手本身努力、教練與學校的縝密訓練計畫，來自政府的官方資源，更扮演了重要的後盾。台中市政府教育局在國小到高中的基層體育發展上，規劃出三大發展方向，首先是培養學生運動習慣，其次是厚植學校運動競技的能力，最後是在軟體資源外，也同步改善硬體設施。

五大具體策略 軟硬體齊備

負責規劃、督導全台中市各級學校各項體育活動，教育局說明，這三大方向主要體現在五大具體策略上。

● 打造全民運動氛圍

打造全民體育，導入普及化或團隊運動，營造良好的運動風氣。在國小和國中階段，鎖定籃球、排球、大隊接力等學生在校最常接觸的三大運動，透過班際比賽和市級複賽，「讓大家有機會交流，建立學校運動的氛圍」。

● 專業教練與師資團隊

搭配專業老師和教練，增加體育教學的成果。學校體育課皆安排專長專用的體育教師，若沒有相關專長的老師，也可以透過研習或增能課程，培養體育專長。

● 提升訓練強度

透過3種訓練強度，積極培育運動選手。從專業培訓的體育班、基層訓練站，到一般學生都能參與的運動社團，一方面針對競技選手有特殊訓練，一方面也培養更多學生的運動習慣，「不斷探索，發現自己的天賦，從中挖掘優秀選手」。

● 優化硬體設施

在師資和訓練等軟體齊備之後，硬體設施也不可缺，市府會逐年補助學校修繕或添購經費。另依學校場地及設備汰換需求，盡可能及時協助改善學校所需。

● 績優選手培訓津貼＋補助

以上策略，都需要搭配健全又穩定的年度經費補助。目前市府每年投入在基層體育的軟硬體補助加總超過三億元，涵蓋訓練經費、參賽補助、比賽獎金、績優選手每月培訓津貼、減免學雜費等，選手及教練可說是幾乎沒有額外負擔。

而台中身為直轄市，資源相對豐富，市府很早即針對主要項目如自由車、角力、柔道、游泳等傳統強項，建立各級學校的銜接，讓選手從國小到高中都有體育班可念，吸引學生留在家鄉發展，學校也不需要去外縣市尋找人才。

如此透過多管齊下、軟硬兼備的補助資源，全面提升台中運動環境，培養更多明日之星。

市府提供資源，吸引學生留在家鄉發展。

補助硬體跟經費 讓選手和教練無後顧之憂

后綜高中柔道角力隊教練王淑婷就對官方補助很有感。只要有選手在全中運獲得金牌，學校就能獲得十萬元的組隊獎金，「這是別的縣市沒有的」！ 不僅有比賽獎金、獎勵金，去年針對全中運前三名選手每月又加碼營養金，「鼓舞選手，只要認真練習，市府都會照顧你，讓選手無後顧之憂。以前出去比賽教練也要為錢煩惱，這些補助也減輕教練壓力」。

也因為有經費支持，后綜高中擁有標準的場地，還有完善的重訓器材及防護室，並有運動防護員。在師資上，柔道和角力各有一位正式教練，還有3位具備相關專長的體育老師，具30年教練經驗的她說：「當教練這麼多年，真的覺得台中市這幾年越來越進步，也越來越照顧選手。」

西苑高中游泳隊教練張廖純懿也說：「市府提供的硬體跟經費，是最基本的，但也是最重要的兩個元素。」像是西苑高中在校內並無游泳池，市府便提供場地訓練，讓學校不用煩惱場地練習。游泳隊便善用經費添購許多重訓器材，提供選手更完善的陸上訓練。這幾年西苑高中培育出多位優秀選手，包括里約奧運國手林姵彣、台北世大運國手周偉良、張芳語，拿坡里世大運國手陳志明等人。

市府支持各級學校發展特色運動，從一般學生都能參與的運動社團到培育選手的校隊等，全面提升台中運動環境與風氣。