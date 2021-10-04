永不放棄突破極限 比贏更重要的事

【文字｜賴韋廷 圖片提供｜台中市政府運動局、傳動數位整合行銷、張筑涵】

這屆東京奧運和帕運，台灣運動員的成績有目共睹，當中不少選手出身台中，是台中之光，也是台中之福。十年磨一劍，傲人成就並非一蹴可幾，而是經過許多努力和堅持，還有失敗和低潮，且看這些運動員分享當中的酸甜苦辣。

視運動為人生志業

楊勇緯：對於柔道，我就是從一而終

「我就是在台中長大，念書、生活都在這裡。」楊勇緯說，自有印象以來，台中就如同他的故鄉。除了地利之便，學校在柔道培訓上的協助是他始終留在台中的主因。國、高中6年，他就讀后里國中與新民高中，兩校的校方與柔道教練團重視選手未來的發展，而建立合作默契，不只致力於栽培選手的柔道運動能力，也協助學業上的銜接；楊勇緯在師長的幫助下，得以無後顧之憂，按部就班地求學，同時能專注於練習與備賽。

從失敗中領悟 不是一味苦練就能贏

自國中開始，天分突出又肯勤學苦練，自我要求極高的他不但備受教練們重視，也是國內各項柔道賽事的常勝軍，然而時至今日，最令他印象深刻，亦對運動生涯造成深遠影響的事件，卻是一次失敗。

「國一、國二連拿兩年全中運的柔道金牌，就非常渴望能夠拿到三連霸。」國三那年，楊勇緯在全中運前夕的訓練過程中，不慎產生了運動傷害。由於當時太想贏得下一面金牌，只想要全力備賽，而且深恐「如果休息，別人就會練得比我多。」因此不願即時處理傷勢，他以為硬撐下去就好，結果就是在比賽時落敗了。

「在那之前，我的執念就是只要努力拚，就不可能不成功。」當時的挫敗帶給楊勇緯極大的打擊，幸而在家人的陪伴，以及與教練深談下，慢慢走出低潮，冷靜省視自己的思考盲點；也漸漸明白，要成為一名頂尖運動員，就必須正視失敗，學會面面俱到地照顧自己的身與心，每一個環節都不能大意。

懂得從失敗中學習勝利之道，楊勇緯看待運動員的角度也頗為獨到，最欽佩的運動員並不是柔道選手，而是曾8次於女網世界排名中登頂的網球天后小威廉絲（Serena Williams）。「國小時有次看到電視上的小威廉絲，覺得『哇，她打球好猛』。」不過，楊勇緯更欣賞的是球后的態度，「即使落敗或居於下風，小威都還是那麼有霸氣。」他希望自己也能成為這樣一名從內在自然散發氣勢與自信的運動員。

坦然接受夢想帶來的一切 包括犧牲

在成為專業運動員的路上，前仆後繼的人們不辭辛苦地練習著，然而揚名體壇者，卻是鳳毛麟角。面對運動生涯的不確定與未知，楊勇緯是否也曾經歷過掙扎或困惑？

「人生要有所取捨，我想要成為頂尖的柔道運動員，生活上就勢必會有犧牲。」楊勇緯坦言，從中學到大學，他大部分的時間與心力都投注於訓練、備賽，還要抓緊空檔上課，維持學業成績；有時候的確很好奇「和同學結伴打工或吃早餐」或「在學校裡閒晃」是什麼感覺，但並不因此感到委屈或迷惘。「這就是選擇，對於柔道，我就是從一而終。」他堅定地說著。

對於未來，楊勇緯的看法清晰，且企圖心無比強烈，明年的亞運、2024年的巴黎奧運金牌，乃至於世界排名第一的頭銜，都是他志在必得的目標。近來適逢一年一度的全國運動會期間，從不吝於協助中學柔道社學弟妹練習，給予建議的楊勇緯，也對選手們送上祝福。「在柔道上堅持精進，不只會有出色的成績，也能得到精采的人生。」他再度強調「從一而終」的信念，鼓勵選手們勇於將運動視為一生志業！

盧市長為楊勇緯（右）前進巴黎奧運打氣，也展現市政府推展運動風氣的積極態勢。

Porfile

1997年生，台灣首位奧運柔道獎牌得主，成長於台中后里，現就讀國立台灣體育運動大學運動競技研究所。

2017年亞洲青年柔道錦標賽／男子60公斤級 金牌

2018年雅加達亞運／柔道男子60公斤級 銅牌

2020年德國杜賽道夫柔道大滿貫賽／男子60公斤級 銀牌

2020年東京奧運／柔道男子60公斤級 銀牌

楊勇緯（站立者左二）對成長路上師長的協助心懷感恩，也從不吝於提攜後進，給予建議。

在激流中破浪前進

張筑涵：枯燥或者挫折，都是自我鍛鍊必經的過程

充滿感激 每一階段遇到的教練都是貴人

「當初純粹是覺得『輕艇』這運動沒聽過耶，好像很酷，後來就越玩越愛。」張筑涵爽朗道，從投入訓練到如今已16年，曾於兩屆亞運分別拿下一銀一銅，今年更是締造歷史，成為台灣第一位前進到奧運輕艇項目的選手。張筑涵充滿感激之情，直說在每個階段遇到的教練都是貴人。

國中時，啟蒙恩師協助她完成學業規劃 。「不論是出色或平庸的學生，李教練都會幫大家規劃好從國中到大學的安排。」張筑涵指的是被譽為「台灣輕艇運動先驅」的李榮溫教練。台中在近十年幾乎成為輕艇國手的產地，與李教練早年的多方擘劃有關，他不只親自調教選手，也長期與市府相關單位合作，完善培育系統，爭取興建基礎訓練基地。

高中時，張筑涵首度出國參賽，當時的她沒見過如此正式的比賽場地，因此感到膽怯，而且基礎的翻滾動作尚不夠扎實，又參加了不擅長的C1（單人加拿大式艇Canoe）類別，比賽時極為不順。「翻了8次都翻不起來，整個人困在水裡，最後被工作人員拖回岸上。」從此之後，張筑涵只要看到高一點的浪，內心就極為抗拒。直到2016年，法籍教練羅根（Josépha Longa）看出她對激流的恐懼，在短暫的合作時間裡極力開導，使張筑涵終於克服心魔。但隨即而來是更大的挑戰，2017年，在恩師李榮溫教練辭世前，她承諾會拿下奧運參賽資格。

完成恩師約定 勉勵後輩全力付出

只是近兩年因疫情，張筑涵已超過一年沒比賽；奧運前夕也無法提早到場熟悉場地，一度萌生退意。北馬奇頓籍教練尼科洛夫斯基（AtanasNikolovski）不斷針對她的需求而調整訓練計畫，也持續為她打氣，幫助張筑涵振作精神，最終順利參賽，完成與恩師的約定。

如今張筑涵也是四育國中的專任教練，她勉勵後輩 ：「枯燥或挫折，其實都是能力練成必經的過程，就算不當選手，人生其他事，也是如此。」不用害怕苦練之後不成氣候，因為無論成敗，追求頂尖最後都會成為人的一種素質。

Profile

1993年生，台灣首位進入奧運輕艇項目的代表選手，成長於台中太平，現就讀國立台灣體育運動大學運動競技研究所。

2014年仁川亞運／輕艇曲道標竿 銀牌

2018年雅加達亞運／輕艇激流標竿 銅牌

2019年西班牙世錦賽／輕艇激流世界錦標賽女子K艇 第26名

在國際輕艇賽事項目，主要分為「輕艇競速」、「輕艇激流」、「輕艇水球」三類，張筑涵即輕艇激流K1（單人卡雅克式艇Kayak）類別的好手。

泳敢突破自我

王星皓：拚就對了，我要游到不能進步為止

來自泳壇世家 幼時卻無心練習

「滿期待台灣有更多觀眾能進場看比賽，這很能激勵選手有更好的表現。」王星皓笑談被關注是種壓力，但這壓力也能逼自己進步，來自游泳世家的他，特別懂得被關注的滋味。父親王耀偉是東山高中的游泳隊總教練，現居美國的姑姑王琪是1998年漢城奧運的游泳國手，曾是台灣100、200公尺仰式的全國紀錄保持人，就連爺爺王哲也是游泳教練。但家學淵源並不保證表現出色。

王星皓在國中時期礙於體型，成績並不突出，也不打算朝選手的方向發展。「與其說去泳池練習，不如說是去跟同學打鬧聊天，還曾經被爺爺訓斥『不想游就上岸！』」直到國三那年，全中運的前夕，父親突然對他說：「你是有潛力的，好好游，還是有機會能拿牌。」

半信半疑的王星皓姑且盡力一試，後來真的拿回兩面銅牌。「那是第一次拿到大賽獎牌，我驚覺自己的確是有能力的。」從此，他逐漸收斂愛玩的心性，為自己設定不同的練習目標；高一那年某次前往美國移地訓練，感受到當地俱樂部裡學生積極受訓的態度，王星皓更是備受刺激，回國後企圖心益發強烈。

頻締造台灣紀錄 未來還想繼續超越自己

心態轉變，兼以高中時期身高又足足飆長近20公分，使王星皓的表現突飛猛進，高三那年在全中運連奪三面金牌，也逐漸在國際級的游泳大賽中嶄露頭角。就讀台體大後，他很快地成為國手，接連在賽事中突破全國紀錄，尤其是2019年，先於拿坡里世大運200公尺混合式項目中奪銅，為台灣泳隊拿下首面世大運獎牌，接著以相同的比賽項目在香港公開賽贏得金牌，以1分59秒44，成為台灣首位達到奧運A標的男子游泳選手。

雖然今年在東京奧運沒能游進決賽，令王星皓極不滿意自己的表現，但還是迅速收拾起心情。他的生涯規劃很簡單也很有志氣：「要游到再也不能進步為止。」眼看許多選手在大學階段放棄精進，他卻特別想鼓勵後輩：「當很多人放棄，繼續堅持的人就有機會了，不要小看自己！」

Profile

1999 年生，台灣首位達到奧運A標的男子游泳選手，成長於台中潭子，現就讀於國立台灣體育運動大學。

2019年拿坡里世大運／200公尺混合式 銅牌

2019年香港公開賽／200公尺混合式 金牌

2020年美國 TYR PRO SWIM SERIES DES MOINES／400公尺混合式 銅牌