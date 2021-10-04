發現文藝城市的古典 新奇趣

【文字｜葉亞薇 攝影｜梁勝宗 圖片提供｜台中市政府文化局】

台中，一座富含生命力與文化底蘊的城市，居民與歷史交織人文風格，在飲食、風俗、生活各具魅力。為了將台中之美推向國際舞台，台中市政府文化局致力於推廣獨具台中人文風格的展覽與活動，期許透過多元豐富的文藝饗宴，為市民打開新舊融合的創意視野。

新舊融合的文化風貌 古蹟的華麗轉身

台中市所擁有的豐富人文歷史與文化資產，展現出富饒的城市底蘊。在國定古蹟「台中火車站」周邊，許多古蹟有了新生命。事實上，台中市政府與中央投入近10.5億元，為「台中州廳」、「大屯郡役所」與「刑務所官舍群文化園區」等場域進行修復作業，期許2022年陸續完工後，能以「綠空鐵道」為軸線串聯中西東區內多個文資場域，創造舊城區的復興繁榮。

未來民眾可從各地搭乘大眾運輸工具，沿著綠空鐵道軸線悠閒散步或騎單車前往各個文化資產，飽覽台中歷史文化的發展軌跡，穿梭在藝文展演空間、文創小店、特色餐飲等，感受古今融合的觀光體驗。

以「台灣府儒考棚」為例，這棟清代的考場建築，由「中島GLAb」團隊進駐，結合策展與咖啡、跨界品牌，在百年古蹟無限開展創意，正是台中獨有的復古魅力。

儒考棚 在百年建築工藝體驗新風雅

秋日午後，走在府後街，灑進舊城區街廓的陽光有些幽然神祕。當你站在90年代全台泡沫紅茶浪潮的茶街，一個彎口，竟掉入1893年清領時代人們赴京趕考的重要考場：台灣府儒考棚，古建築的梁柱異彩、弓形捲棚，被摩登的貨櫃造型包裹設計，百年古典提煉創新奇趣，等你前來體驗。

梁柱異彩、弓形捲棚，儒考棚有著少見的福州木構架工法。

台灣府儒考棚，又稱考棚，1893年是清朝做為全台考生參加鄉試之用的考場，日治初期曾作為臨時警察署，1918年搬遷到現址改為警察俱樂部。建築主體是五開間，均為福州木構架工法的官署格局，是台中市僅存的清領時期建築遺構，也是台灣現存少有的清朝官署建築，尺度、工法及用材都相當罕見，其遷建歷程更見證時代更迭下的都市變遷。

「無論是保存、修復以及活化，希望讓民眾認同文化資產，理解守護文化資產的價值，是政府積極宣導文化資產保存的最佳回饋。」台中市政府文化局期許。2021年策展人許哲瑜、郭中元與Coffee Stopover 主理人張書華，跨界組成「中島GLAb」團隊進駐考棚，結合古蹟、策展連結各種品牌，打造屬於台中生活風格美學實驗場域。

隨主題展換上選書與雜誌，呼應考場的讀書人精神。

以策展跨界連結 開啟人與城市對話

2019年「串遊季REUSE」展覽，儒考棚讓人重新檢視舊城區人與建築在城市的修復關係，並獲得日本 Good Design Award 2020、金點設計獎 Golden Pin Design Award、SD 2020 Taiwan Design Best 100等國內外獎項，更加速台中市政府古蹟活化創想，也促成由樸實創意領軍的「中島GLAb」團隊進駐。「承接儒考棚的古蹟營運，讓城市的過去與未來一起共創故事。」樸實創意暨中島GLAb執行長詹雅棋表示，樸實創意是台中在地的策展團隊，不斷思考「台中這座城市的面貌是什麼？」 在儒考棚，團隊用心勾勒對文化資產的想像，每一次策展，期許呈現古蹟修復前後人與人之間、人與城市之間的情感流動。現場沒有太多古蹟說明，「民眾可先做功課，走進已知的歷史，到現場感受古今交融的相處之道」。 詹雅棋說，接手文資營運，深知古蹟維護不易，木頭的保護、溫度的調節都是學問，能在此發揮生活風格創作是非常有意義的事。

像是邀請外媒評比台灣最好的前25名咖啡品牌Coffee Stopover，以「 Coffee Stopover R」為概念常態進駐。延續考棚街區90年代茶街文化，以茶咖啡演繹歷史，加上法蘭絨濾布沖煮的老派風格，彰顯「R」在英文字頭有著「重新」「再次」呼應古蹟新生的精神。

策展場域動線自在，民眾愜意感受古蹟、策展、咖啡。

餘韻茶咖啡 感受老派硬手藝

「茶與咖啡都需要發酵、沖煮需要慢慢沉澱，以『時間』作為共同元素，融入古蹟氛圍。」張書華表示，三種焙度的衣索比亞、藝妓咖啡，並與台中在地的兆兆茶苑合作，挑選三種茶一起現磨、沖煮，讓咖啡延續香氣，更添茶韻。法蘭絨濾布的清洗與保養頗為麻煩，但「布的吸水性能夠延長水和咖啡浸泡的時間，讓味道厚實飽滿，保留更多香氣和口感」。 費時、手工、精算比例，罕見的硬派手藝，正是張書華對古蹟工法致敬的巧思。

3月正式開館，5月因疫情閉館，重新整裝出發的儒考棚，帶來一番新氣象。中島GLAb的第二個策展「URBAN VS. OUTDOOR」，將戶外露營搬進室內，直探防疫下人心的想望。策展找來台中製造商品牌，並以築巢、野炊、著衣、行動、選書為架構，不僅再次定義台中城，更延伸國際視野。而儒考棚的空間規劃，讓人手持咖啡，也能自在穿梭百年梁柱與風格策展之間，成為熱門的看展場域。

觀賞古蹟與策展，別錯過用味蕾體驗主題限定版咖啡⸺野營啤酒的歡暢感、復刻古代考生乾糧的八寶甜湯文化，如何融入在醇厚風味？正宗古今交融的滋味，台中限定。

DATA

台灣府儒考棚×中島 GLAb

台中市西區府後街38-8號

開放時間：AM 11：00－PM 18：00（週一、二公休）

法蘭絨率不沖煮的咖啡，是向古蹟致敬的老派風格。

大墩美展 讓在地藝術前進國際

為推動海內外國際文化交流，台中於1996年開辦大墩美展，從在地走向全國，2002年升為國際美展，2007年起即策劃將歷屆典藏作品安排至全球美術場館展出，讓豐富的美展成果與典藏瑰寶與國際分享，以文化交流帶動城市外交。

經過26年的努力耕耘，秉持著提升創作風氣、培育藝文人才及促進文化交流的目標，一路走來頗具成效，第26屆大墩美展有來自世界各地共25個國家1,507件作品參賽，徵件類別分墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝及數位藝術等11類別，廣納各種藝術風貌，不斷增進台中在地文化的豐厚。

即使徵件依媒材分類，但創作的精神是共通的。向來從事膠彩創作的台中在地藝術家黃世昌，甫從事漆藝創作2年，今年首次以工藝類作品〈黃金雨〉參賽，一舉奪下本屆大墩美展工藝類第一名。

從事膠彩創作約9年，黃世昌用心鑽研「水」的表現型態，過去曾獲得第21及19屆大墩美展膠彩類第三名獎項，成績優異，黃世昌表示，為了嘗試不同媒材，所以開始漆藝創作，發現膠彩用「刻」的比用畫的難，尤其氛圍的營造更具挑戰性。事實上，長年的膠彩創作與美的涵養，成為黃世昌在工藝創作的養分來源。他感謝大墩美展的首獎殊榮，這份鼓勵，將是他持續深入研究、精進漆藝創作的動力。

本屆197件優秀得獎作品將於2021年10月30日至11月17日於大墩文化中心展出。

大墩文化中心展出美展入選作品，開放民眾感受藝術創作之美。

爵士音樂節 樂迷熱愛的即興魅力

台中爵士音樂節自2003年開辦以來，每年吸引百萬人次參與，2019年更達132萬人次高峰，以自由即興的風格展現多元的音樂型式，呼應台中市悠閒愜意的都會生活文化。

爵士音樂節的辦理地點，除了市民廣場、草悟道以外，逐步擴及其他展演空間、商圈及學校等據點。透過開放空間的展演活動，擴大邀集在地市民、外縣市民眾及外籍人士、觀光客等一起享受音樂，隨著樂音自在搖擺，不但為台中市營造令人自在隨興的文化生活氛圍，民眾參與戶外藝術休閒活動的超人氣，更帶動周邊商業與休閒旅遊產業的發展。

透過逐年累積的交流成果及活動效益，爵士音樂節儼然成為台中市最具魅力的國際文化節慶活動，並成為和東京、曼谷、首爾等城市並列的亞洲四大爵士音樂節之一，讓國際看見台中城的活力之美。

「2021爵士搖擺GIVE ME FIVE」，考量目前疫情仍為二級警戒將以振興藝文為優先，並採多點、分散等方式辦理，活動規劃於10月底在市民廣場、草悟道周邊與台中火車站舊站等合適空間，以「小型、多場次」 方式進行爵士音樂表演，在符合防疫規範和人數控管的防疫前提下，打造讓樂迷安心參與的藝術饗宴，相關規劃也會因應疫情情況進行滾動調整。