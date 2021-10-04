台中好宅 許一個溫暖的家

【文字｜梁郁如 攝影｜梁勝宗 圖片提供｜台中市政府住宅發展工程處】

台中市政府推出社會住宅，提供市民一個輕負擔、有質感、有歸屬感的家，讓經濟還在打基礎的青年世代也能安居在台中，更為鄰里串連起更友善的凝聚力。

台中好宅 為市民營造有歸屬感的家

台中市政府全力推動社會住宅，今年7月初太平育賢三期社宅動工後，合計正興辦 (包含動工、完成）的社宅已達5,108戶，提前達成4年5,000戶的目標。「量」的部分超前達標，而在「質」的部分，台中好宅包含哪些元素？如何改寫社宅印象？用社宅提升市民的生活品質呢？

「台中好宅」，意即無論設施、居住環境，提供的服務都比「豪宅」還要好，全方位照顧住民生活所需，營造一個有歸屬感的家、找回傳統鄰里互相支持的生活文化。

好宅居

金獎級建築 從規劃到施工都講究

台中好宅的基本前提，是讓市民能好租、好住，因此在地點的選擇上，首先將交通便捷、周邊生活機能納入考量。在建築品質更嚴格要求，從平面／立面格局的採光通風設計、建物安全耐用性、施工細節、社區的綠化遮陽等，處處為住戶做最貼心的規劃。除了彙集專家學者意見、參與審查，都發局住宅處同仁也有多人取得品管人員、勞安人員、建築師等相關證照，透過層層嚴格把關，讓台中好宅連連獲得台灣建築獎、公共工程金質獎、國家卓越建設獎等獎項，從建築的規劃到工程都受到肯定。

好生活

居民形成共好聚落 共創美好生活體驗

不只房子好住，走出房門，台中社宅還為住戶打造共好社區生活圈。盧市長上任後，提出以台中社宅「共好計畫」發展3C（Community、City、Country）共好聚落，希望整合青創、社會福利、環保節能、樂齡學習等面向營造美好生活。

「不像私有住宅以創造最大的銷售面積、室內坪效為設計宗旨，台中社宅希望能創造更多『公共場域』，讓居民有更多交流、互動的機會。」考量年輕世代獨居人口增加、少子化等趨勢，台中社宅在空間規劃上，一方面提供合宜的私人使用面積、減輕住戶租金負擔，同時也增加更多住戶交流的「共享空間」，例如戶外廣場露台、交誼廳、多功能教室，搭配市府舉辦的公共藝術工作坊，以及「種子甄選計畫」的種子住民每月舉辦的各式活動，讓社區生活豐富活絡，住宅單位雖然面積相對較小、租金便宜，生活品質卻更為提升。

好厝邊

多樣化服務 滿足鄰里生活需求

除了居民間的多元交流，台中好宅的3C共好聚落還整合了市府跨局處與民間團體的力量，引進社福、托幼、青創等多方資源，依不同的基地環境特性，因地制宜將社會服務站、托嬰中心、幼兒園、長輩日間照顧設施等多樣化服務機制融入社區共享空間。例如鄰近一中商圈的尚武好宅，由於周遭環境機能便利，市府便規劃了親子館、社會服務站、設計育成中心等附屬設施；而前身是蔣公行館的東勢子好宅基地，則縮減建築量體以保存原始生態環境，將留白的開放空間定位為「生態教育場域」，未來除了開放市民使用，也可供基地對面的力行國小作為教學實驗場域。

黃文彬局長補充，目前市府也積極研議以容積獎勵、都計變更回饋等多元方式，鼓勵民間共同興辦社會住宅，以加速社會住宅推動量能，期望提供給市民更充足的台中好宅選擇。

台中市政府都發局局長黃文彬：不只要讓居民住得好，更期望透過取得不易的社宅土地，在日漸疏離的現代社會提供市民所需的社會支持服務和交流互動，讓社宅跳脫弱勢社福印象，真正「取之於社會、用之於社會」。

梧棲區三民好宅 與海風對話的共好傍庭住宅

好宅，不只讓青年輕鬆負擔房租，更能在此安心養育下一代，樂在三代同堂！近期開放申請的梧棲三民好宅，透過「因地制宜」的設計規劃，滿足在地人口結構的需求，克服氣候環境特性，打造青壯世代、扶老攜幼均能安心入住的跨世代好宅。

風輕拂過濃蔭的樹梢，一條緩坡道綿延向上的設計，讓梧棲臨海地區的強風變得溫柔和緩，成為清爽宜人的日常。

梧棲因海陸風對流旺盛，為全台平地風速最強的區域。三民好宅透過建築的設計規劃，把基地的臨海特性轉化為能夠與大自然風與海洋對話的宜人住宅，例如透過降低建築群樓層高度的設計，避免可能會出現的強勁大樓風；拉高北邊建築物樓層，以阻擋強勁的北面風直吹。考慮到梧棲地區以青年、勞工朋友及高齡者為主的人口結構，都發局與成大建築系永續建築設計工學研究室合作，進行風環境模擬試驗，找出能讓南、北兩個內庭四季宜居、適合戶外活動的方式，透過建築設計鼓勵居民到戶外空間，為長輩和孩子營造更健康、舒適的生活環境。

三民好宅擁有樂活休憩空間的「合院」式共好傍庭住宅，北院內庭的互動式遊戲場，是孩子們最喜歡的遊樂園；南院的戶外公園則是長輩晨起散步、相約下棋的最佳所在；五樓「觀海溫室」讓人憶起早年鄰里「共居共享」的情分，在溫室裡摘取自植自耕的蔬果，在共享廚房中鮮採烹煮、談笑共食，品嘗大自然的鮮度，也凝聚人與人之間溫度，厚實生活的深度。

順應海線氣候，梧棲三民好宅打造四季宜居的南北內庭，合院式共好傍庭住宅，讓青年有屋不是夢。

完善機能 串起社宅與鄰里的連結

「三代共好」的好宅理念還同步呈現在居住服務上，三民好宅南院內庭規劃有社福空間，透過市府跨局處與民間資源整合，在一樓設置社會服務站、托嬰中心、社區式日間作業設施、社區式日間照顧設施、高齡者社會服務設施及多樣的店鋪空間，一方面照顧社會住宅住民需求，同時也提供周邊鄰里更全方位的服務及協助，將社會福利服務推廣至社區鄰里，串接起彼此的連結，讓社會住宅不只提供友善的居住空間，也能補足當地欠缺的機能，成為鄰里的好厝邊。

來住好宅

三民好宅共規劃300戶居住單位，房型規劃包含一房型195戶、二房型96戶、三房型9戶，首年租金以市價五折計收，依房型介於5,200元～11,400元起不等，於10/6～11/5開放申請。

社宅室內採光通風舒適，營造溫馨宜人的家庭氣息。