怎麼吃都好吃！ 台中鮮果的百變滋味

【文∣蘇晨瑜 圖片提供∣台中市東勢區農會】

秋季嘗鮮果，有更多美味的可能！為了把握鮮果最美味的賞味期，台中市政府農業局與東勢區農會透過智能化行銷與加工技術，讓鮮甜水果提升附加價值，更符合現代生活消費需求。品嘗尚青的梨子、芭樂、柿子、椪柑在變身後的風味，還能兼顧防疫與經濟，幫助在地小農找到新商機。

呷追果 零接觸經濟夯 鮮果智能販賣機打造另類商機

五月份疫情升溫，台灣進入三級警戒，各行各業莫不受疫情衝擊，台中地區辛苦的小農們也面臨極大挑戰。台中市政府農業局不畏疫情，輔導東勢區農會蔬果截切場推出「呷追果―鮮果智能販賣機」，將東勢農民最賴以為傲的各種水果截切處理，製作成外型漂亮、份量剛剛好的鮮果盒，7月1日起在國道3號西湖服務區北站與南站販售。

東勢區農會總幹事田士欣指出，因應疫情及消費模式改變，以新的銷售概念催生出「呷追果―鮮果智能販賣機」，主打「無接觸」、「光波選別」、「冷鏈配送」、「產銷履歷」等亮點，發展出疫情下的新型態通路 。「我們希望為農民找到另外一條出路，智能販售截切水果在台灣還很少人做，算是一個全新的概念。」

在西湖服務區首設「呷追果―鮮果智能販賣機」，將台中鮮果製成水果盒、果汁，方便民眾即享鮮甜。

疫情下零接觸消費夯

受到新冠疫情影響，減少排隊與人接觸的「零接觸」消費更為盛行，農會因此動起腦筋，將新鮮水果經過截切處理，做成水果單品袋及鮮果盒，使用智能販賣機販售，顧客從商品下單、消費到取餐過程全程零接觸，嚴謹流程更適合在疫情期間為自己的健康把關。智販機同時採用全程冷鏈恆溫配送，消費者拿到的水果就像現切「吃起來的口感、風味，就像剛從冰箱拿出來一樣。」田士欣說。

目前智販機內除販售當季盛產的截切水果單品袋、水果拼盤，還販售鮮果原汁，冷鏈低溫運輸，水果保鮮期更長，鎖住水果新鮮，保留住水果的營養與原汁原味；該機台更設有恆溫控制與鎖定功能，一旦超過最佳賞味期，機台就會直接鎖櫃，不再販售，相當聰明。

田士欣表示，去年市府農業局輔導東勢區農會成立蔬果截切場，為了確保品質安全，全場工作環境皆在低溫15度C以下，人員須經清潔、消毒及穿著防護衣才能入內。截切場的水果則經過SPA清洗、削皮、分切、去果核，全程都符合ISO22000及HACCP作業流程及我國食安規範。由於東勢水梨水分較多，不適合作為加工伴手禮，因此透過截切場的分切作業，讓高價值的水梨能以不同型態販售，增加農產品附加價值，對小農來說不啻為一項新選擇。

蔬果截切場必須在低溫15度C以下的潔淨環境分切鮮果，確保水果盒食的安心。

消費年輕化 水果盒受歡迎

現在的消費趨勢走向年輕化，年輕人喜愛到超商購買小包裝鮮果盒，打開即食，方便又衛生，在年輕族群中接受度高，因此田士欣對鮮果截切的前景相當看好。「這個疫情可能非短時間可以消除，加上消費生活型態改變，以精緻包裝的截切鮮果盒應該是未來的一項趨勢。」

目前農會的鮮果部分已經打入家樂福及萊爾富等通路，截切場的智販機則算是為另類通路試水溫，將來東勢農會也打算把鮮果盒商品送進各大通路及大型企業。「現在我們相當看好大型公司與電子廠的訂單，員工中午用餐如果把截切水果做成一小盒、一小盒，一年下來營業額會很可觀。」

新冠疫情下不只做智能販售，農會寄望拓展供應企業及大型會議活動常用的鮮切即食水果盒或水果杯，擴大山城地區水果的多元銷售通路，提高產品單價，為小農創造出更好的收益。

小包裝鮮果盒，打開即食，方便又衛生，在年輕族群中接受度高。

東勢採果遊 伴手禮體驗在地好滋味

東勢是水果的故鄉，在地農民用樸拙的雙手辛苦栽種出滿園的果實，讓山城裡總是掛滿繽紛的色彩。每逢豐收季節，小農們會利用傳統技術把水果做成伴手禮，滿滿香氣的筆柿乾、甘甜甘甜的橘子醬，甚至用茂谷柑做成冰棒，來到東勢一定能滿足每一位遊客挑剔的味蕾。

東勢氣候得天獨厚，雨水豐沛，一年四季盛產各種水果，每到秋冬時分，東勢出名的水果如水梨、筆柿、甜柿、椪柑等高品質水果就會輪番上市，其中尤以鮮甜多汁的高接水梨最為出名。

東勢區農會力推在地的農園體驗旅遊。

東勢高接水梨尚出名

東勢目前擁有全台灣最大的水梨產區，也是台灣第一個以「高接」技術種植水梨的發源地。透過神乎其技的「高接」技術，農民能在低海拔地區照樣種出高品質的溫帶梨，出產的幼梨仔外表金黃，果肉多汁，在市場上特別受到消費者歡迎。

紅通通的柿子也是東勢出名的頂級水果，當初從日本引進種植成功，果粒大，色澤鮮麗，模樣看起來非常喜氣。此外，如椪柑、桶柑、茂谷柑等甘甜多汁的柑橘類水果，也都是市場上的金字招牌。

茂谷柑聯名冰棒網友都說讚

多年來，東勢農民用心栽種出來的水果香氣十足，一些在地小農也開始把產季水果製作成美味的伴手禮，例如阿布拉觀光果園每年11月到隔年1月採收黃澄澄的筆柿後，歷經削皮、洗果、初曬、風乾、再晾乾等繁複工序，以天然純手工日曬製作成筆柿乾，把果實最原始天然的風味牢牢鎖住；再經農會輔導設計與包裝，推出小包分裝精緻的「好運柿」禮盒，產品質感更加提升，銷售額也因此成長兩、三倍。

東勢的椪柑與茂谷柑，一撥開橘瓣就能聞到陣陣的香氣，特別適合做成果醬及鮮果汁等產品。去年東勢區農會與知名春一枝冰品合作，推出在地限定的茂谷柑聯名冰棒，其中冰棒採用的原料，就是來自東勢區的茂谷柑原汁萃取鮮果汁，鮮黃色的冰棒滋味棒透了，網路上受到相當多好評。

季節限定好滋味：幸福橘子醬

大名鼎鼎的振東柑園則是不能錯過的景點之一，園內製作的手作橘醬是季節限定的幸福滋味，園主趙令熙自公職退休後，便將自家農園轉型為認證的有機園地，並把栽種的柑橘以傳統方式熬煮成天然手作果醬，每到冬季就會快速被熟客一掃而空。有機橘子果醬的獨特香氣，不只能拿來抹麵包，也可熱水沖泡成橘子茶，甚至可加在醬油內做成拌醬。

翁姊經營的進發果園不使用農藥、化肥和除草劑，園內的伴手禮柿子醋有著酸甜好滋味，製作過程中柿子不經高溫破壞，僅用人工壓力方式過濾，釀成的純柿子原汁醋，連翁姊自己也愛喝。

振東柑園的有機橘子，熬煮成天然手作果醬，香氣獨特，每到冬季就會快速被熟客一掃而空。

在地農園體驗遊

目前東勢區農會力推在地的農園體驗旅遊，友善種植的農園或果園主人都很熱情好客，歡迎遊客來到果園進行採果鮮體驗。遊客可親手摘採當季的新鮮水果，跟著主人了解在地水果種植的生態，感受台中土地的豐盛與香氣。

回程時別忘了帶走當地知名的伴手禮，品嘗在地的好滋味。部分農園還提供認養水果樹活動，遊客可在果樹上掛上自己的名牌，並可隨時到果園查看水果的生長情況，至於澆水、除草、施肥等繁雜農事交給農夫就好，等到水果收成時，就能享用到最棒的在地滋味。

東勢區農會力推在地的農園體驗旅遊，透過導覽解說認識在地食材（上圖）以及DIY美食（下圖）， 推廣食農教育。