前進偏鄉 中市小黃公車超好評

【文字｜龍珮寧 圖片提供｜台中市政府交通局】

為提供偏鄉地區民眾完善的大眾運輸服務，台中市政府推出小黃公車政策，開辦至今已累積15條路線，不僅照顧市民行的需求，也協助計程車轉型，一通電話預約，便能享受便捷服務。

小黃公車路線持續開通，盧市長親赴鄉里現場，服務長輩搭乘小黃公車，就醫、買菜都方便。

小黃公車是什麼？

與其他都會區一樣，台中的偏遠鄉鎮，也存在交通不便、難以到達、人口稀少以及老小的人口結構問題。為顧及民眾「行」的權益，台中市政府交通局推動小黃公車，取代傳統公車的不足，為偏遠地區提供高機動性服務，落實「交通任意門」政策，期望為民眾帶來更便捷的生活。

小黃公車政策自2017年發展至今，從最初的黃1、黃2路線到現今已有15條路線，範圍包括東勢區、和平區、新社區、豐原區、太平區、霧峰區、烏日區、清水區、沙鹿區、龍井區、潭子區、神岡區、大甲區、大安區等山、海、屯14個行政區及103個里。交通局表示，山、海、屯區的偏遠地區面臨道路寬度受限，公車不利行駛，加上乘載率低，導致公車業者經營意願低，即使提供補貼仍無法達成行駛誘因，小黃公車的服務便應運而生。

黃1（豐原球場線）、 黃2（東勢埤頭里線）是最早開辦的小黃公車路線，取代原222路、262路市區公車，每天來回各3班次。相較於公車，小黃公車是計程車，營運成本較低，小車型也便於駛進偏鄉，加上財政補貼計程車的金額也低於公車，因此台中市政府交通局協助計程車多元化發展，提供班次固定、路線固定且費率較低的小黃公車服務，創造政府與地方多贏。

是計程車也是公車 貼心服務更便民

「不僅要做，要做就要做最好的！」交通局表示，催生小黃公車需跨單位合作：交通局主管計程車業務，公共運輸及捷運工程處則是規劃公車業務，兩個單位合作，必須跳脫傳統的計程車概念與管理模式，同時導入公車的服務精神，充滿挑戰性。交通局先盤點現有公車不足區域，再與民意代表、鄰里長共同評估在地需求，經過多次會勘，才能推出「客製化」的營運路線與班次。目前小黃公車已有15條路線，其中，今年新增的7條路線首度推進海線地區，擴大深入偏鄉，貼心便民。

交通局與當地民意代表、鄰里長經過多次會勘規劃出「客製化」的營運路線與班次，並有統一的識別系統，方便民眾辨認使用。

小黃公車貼心服務。

交通的另類選擇 最深入在地的小黃公車

每當豪雨來臨時，太平區黃竹里便是土石流警戒區，沒有公車讓許多高齡長者不便，一名居住當地的長輩提到，自己不方便外出採買，多由嫁到市區的女兒買一週的生活用品、蔬菜、魚肉回家，若遇到就醫需求，也是需要問問子女或其他親友是否有空接送，小黃公車黃5的開通對她而言，一通電話預約後便能在表定時間內，到站牌候車，很準時的小黃公車讓她減少在烈日或雨天久站久候的時間。

新社區福興里是知名的葡萄產地，許多人以為當地居民的生活圈是新社，其實不論是就醫、採買等都以緊鄰一條溪的和平區為主要範圍，受道路、地形限制無法行駛公車，經過在地里長劉文良積極爭取，與地方民意代表、台中市政府交通局、鄰里長共同協商，催生黃9新社白毛台路線，起點和平區衛生所、終點福民國小。

和平區、東勢區是福興里的生活圈，劉文良指出，小黃公車之前，最近的站牌「天冷」有3公里遠，對沒有交通工具的居民而言，非常不便。此外，離峰班距可達3～4個鐘頭，若錯過只能攔下便車或打電話請計程車接送，花費則是數百元，是民眾的一大負擔。

小黃公車因車型較小，能駛進道路條件不佳地區，方便當地民眾使用。

日常買菜、就學就醫 小黃為生活帶來幸福

福興里有2所知名的森林小學「福民國小」與「大林國小」，福民國小的位置較大林國小偏遠，以前學生上下學都由家長接送，而地處偏鄉的二校都沒有安親班可延續放學後的時間，家長需要放下手邊農務，趕到學校接小孩回家。校長考量學生學習、家長接送，主動和企業募得課後經費提供課後照顧，直到17:30放學。因此，黃9路線的班次發車時間就是與福民國小共同協商的時間。

從草案到上路都有參與的小黃公車司機張根逢提到，讓人感動的是，上路時，福民國小校長、主任一同搭乘，實際體驗過後，才放心與家長溝通讓孩子搭乘，9月1日開學日更是早已預約額滿。

劉文良分享一位60多歲住在和平區的婦人，以前都仰賴他人載她到福興里的甜柿果園工作，自小黃公車上路後，她每天都搭乘第一班小黃公車到果園工作。以前都會有菜車行駛到福興里，但因經濟效率已經多年沒有菜車開進來了，因此居民採買都需要到東勢或是和平區，小黃公車能滿足里民生活需求。

對里民而言，就醫的選擇除了和平區衛生所外，衛生所無法解決的就會到豐原或是台中市區，過去通常會搭乘計程車，一日來回就要花費千元。搭上小黃公車再轉乘市區公車，便能為市民省下昂貴的計程車費用。

小黃公車的客製化路線是參考當地居民的需求，以滿足就醫、滿足就學、滿足購物的「三滿」為訴求。

民眾送暖 司機感受最濃人情味

負責「山區」路線的張根逢指出，小黃公車的駕駛必須屏除計程車的觀念，例如計程車是收費制且路線以短程為主，而小黃公車是公車，因此有許多的繞行路徑，必須依規定路線行駛。類公車模式的小黃公車對團隊司機的服務也相當要求，不論是遴選還是教育訓練都非常要求素質，駕駛不但要熟悉每一條路線，也要具有耐心和熱誠，而且不能計較，要有良好的服務精神。

「小黃公車服務的時段，絕對不能向客人收錢。」張根逢談到，曾經路過站牌看到錯過公車的民眾，搖下車窗示意可以搭乘，卻被誤會免費是騙人的，擔憂一上車就會被收錢，小黃公車需要時間和宣傳讓更多市民認識並善用這個大眾交通工具。

當然服務經歷中也有溫馨的一面，張根逢指出，客人下車時，常常會塞給司機飲料、點心、水果、蔬菜，驗證台灣最美的風景是「人」。小黃公車基於服務偏鄉、照顧偏鄉的理念，採客製化路線，定時、定點行駛，讓沒有交通工具的市民也能享有舒適的搭乘體驗。

只要電話預約、到站牌候車，準時的小黃公車就能避免長輩在烈日或雨天久候，服務貼心。