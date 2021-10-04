路見不平把路燙平 台灣大道燙平計畫

【文字｜梁郁如 圖片提供｜台中市政府建設局】

台灣大道貫穿台中市區最繁華的地段，是許多市民回家的必經之路，不只車流量大，也是少數規劃有分隔島區分開獨立機慢車道的主要路段。因為區域開發得早，加上使用頻繁，導致南北兩側機慢車道路面路基損壞不平，民眾上下班常常得閃躲沿路的坑洞和人孔蓋。

為了改善市民「行」的安全，台中市政府建設局於今年3月底啟動台灣大道燙平計畫，並於9月份完成台灣大道南側黎明路至五權路4.53公里、北側民權路至黎明路的慢車道4.1公里，加上五權路到建國路段，全長約10.6公里的路面重整，還給市民安全舒適的道路環境。

最艱難的道路燙平 多項挑戰一次搞定

別以為「燙平」只是把道路表面重新鋪過就好，還得深入地底、根除導致路面不平的問題。細數台灣大道機慢車道不平整的原因，除了孔蓋密集，還有過往水管等民生管線搶修累積下來的「歷史共業」，導致路面崎嶇不平整；另一個原因則是台中市常見的黑板樹，因為淺根粗大，容易使地面凸起或產生裂縫，影響用路安全，尤其在台灣大道忠明路至黎明路段，黑板樹的浮根更是造成路面不平顛簸的主要原因，也讓台灣大道成為台中市有史以來「最艱難的道路燙平」。

要徹底解決台灣大道機慢車道的不平問題，建設局除了執行孔蓋下地、管線汰換及路基改善等作業，也以不影響市容景觀及道路安全為前提，一併移除浮根嚴重、影響路面安全的黑板樹，並修復周邊的路緣石，除了解決現在的路面突起問題，也確保未來道路燙平後，讓因浮根造成路面不平的問題，不會因黑板樹的生長而「生生不息」。

台灣大道燙平計畫，全長約10.6公里的路面重整，是台中有史以來「最艱難的道路燙平」。

全方位預防「不平」 讓燙平成績維持長長久久

為了提升道路使用年限，建設局也在路面損壞嚴重的路段，一併辦理路基改善工程，強化路面基礎底層承載力，降低未來路面破損須修復的可能性，避免頻繁修路擾民，也讓「燙平」後的道路可以維持長久的平坦舒適。

此外，台灣大道兩側沿線有許多建案推動，為了避免燙平完工後，因民生管線申請及搶修再度開挖路面，影響未來用路品質，建設局主動與工程範圍沿途的8處建案協調，預先埋設管線，而針對施工路段需要汰換的自來水、瓦斯老舊管線，建設局全面檢視，協調自來水公司及瓦斯公司等單位，並啟動自來水「防漏計畫」，於人口密集住宅區全國首創的統一挖補制度，讓路面更平整，減少雨天打滑的機會，機車族回家的路不用戰戰兢兢，周邊的居住品質也能更提升。

市政建設 給市民最「有感」的日常

由於台灣大道車流量大，許多路段的燙平作業都必須採取夜間施工，原本日間作業一天就能完成的施工，也必須排為二階段施作，只為避免影響市民日常交通；施作前也會由建設局協同里長與地方民意代表，向里民進行施工宣導，確保行車安全。工程如此「夙夜匪懈」，只為提供市民一條安穩的回家路。

平坦舒適的路面，讓用路人能安心使用。