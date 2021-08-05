【文｜葉亞薇、攝影｜黃菁慧、圖片提供｜小院子日常、中華花藝推廣協會】

疫情焦躁的時刻，待在家過好日常生活，就能安定自己的心。我們有更多的時間與自己和家人相處，好好在家煮飯、用餐，慢慢閱讀，為身心找到療癒的解方。且看生活選品店主的舒心提案，在花束、書籍與質感器皿中發現靜心的儀式，化解紛擾緊繃，宅在家也能自生暖心能量。

小院子的日常｜手作器皿 溫暖陪伴每一天

天天在家煮食的防疫生活，如何為餐桌風景增添喜樂？簡單樸質、釉色清雅、充滿自然手感的陶盤、土鍋，彷彿一上桌就散發暖心能量，給疲憊不安的人們打氣擁抱。「小院子的日常」就是這樣靜靜陪伴你的好食光，為你點燃撫慰欣喜的光亮。

宛如眷村老屋門口，掛著寫著「雜貨」的布簾，一旁立地黑板親切地招呼你進門，「小院子的日常」有種低調懷舊感。經過這家可愛古意的小店，且大膽進門拜訪吧，一件件設計簡約、素材自然的器皿、用品，歡迎你輕輕捧起，感受物品傳遞的溫柔幸福感。這份溫柔的祝福，來自店主Emma離開20年職場生涯回歸生活之道。

在巷弄中的老房子裡，有著用歲月打磨潤色的木櫃子，「小院子的日常」的氛圍，懷舊質樸帶有鄰家的溫暖。搬遷至現在店址，除了一樓的選物，二樓空間還能辦手作課程、創作策展，不僅是Emma對生活想像擴大，也因此能與客人有更多互動。喜歡和客人談天的Emma，不介意你進店逛逛不購物，「希望在這個空間的每個相遇，都有快樂分享的記憶」。

「經常拜訪小院子」就像和可靠的朋友見面。一位親人在新加坡、身懷六甲獨自在台的婦人初次走進小院子，就和Emma談得投緣，婦人坐月子時，捎了信來，感謝Emma陪伴她走過待產過程，讓她不覺得孤單。疫情三級警戒期間，小院子店面自主歇業，仍透過臉書和客人分享生活器皿與作家新品，讓宅在家的自煮家常風味，也能有不一樣的風景。

Emma說，挑選器皿最好能親自來店觸摸、觀看，感受手作的質感與作家設計巧思，找到「每天用它就會開心」的物件，最是理想。在小院子重新開店之前，Emma希望每個人好好守護健康、保護家人，不要增加別人負擔，用體恤與包容度過這段值得省思的防疫日子。

台中市西區大忠南街86巷28號︱04-2376-7880

自然素材、質感溫暖的餐食器皿，多來自日本創作者的巧思。

晴天花藝、中華花藝推廣協會｜典雅花卉 綻放勇氣的能量

以宣揚文化生活、推廣花藝教育為宗旨的台中市中華花藝推廣協會，曾參與新社花海「2020百年好合」、后里花博競賽以及台中多項花藝競賽，深入台中民眾生活，更讓花藝結合茶道、香道、書道等生活美學，成為滋養心靈的饗宴。花協會長陳茂村表示，運用簡單的花藝，就能輕鬆點亮生活，「比方在家中的窗台上、客廰或房間，擺設一席花，當陽光灑落、迎接花朵的綻放，即可為居家帶來樂趣與生機，一掃在家防疫的鬱悶。」

台中文心蘭產質優異，鮮黃色澤、特殊花形宛如跳舞裙擺，點綴居家更顯生氣盎然。

轉換另一個花藝場景，走進「晴天花藝」總店的工作空間，層次錯落、繽紛有致的新鮮花材，還有布滿盆花與花藝的工作檯，瀰漫著優雅又安定的馨香，執行長廖美雯正以細緻手法打造風格花藝之美。

如何把花卉美學挹注居家生活？廖美雯提供幾個入門技巧。以家中隨手可得的小玻璃器皿、馬克杯或瓷盤為花器；若在直立型空間如玄關或衛浴，搭配1～2支線條型，比方文心蘭、滿天星、卡斯比雅等剪裁成10～20公分的花束，或單葉植物比方姑婆芋、電信葉，簡約單一的花藝就很雅。

若以空間相近色作搭配，米色的空間背景，適合搭配黃、綠；若用對比色，則可選三支夏季盛產的藍繡球花，以柔美淡雅的氣息，為空間畫龍點睛。而客廳或書房角落，選擇雪柳、花荻、石斑木、尤加利等這些有多片葉子、高60～70公分的長枝盆栽，也能讓空間散發疏落寧靜的氛圍。防疫生活，別錯過花店的魔法，為自己與家人創造舒心明亮的生活環境，花現好心情。

晴天花藝︱台中市西屯區惠來路三段112號︱04-2315-0868

中華花藝推廣協會︱台中市南屯區惠心街20號4樓︱04-2383-1889

隨手可得的咖啡杯、水杯、盤子當作花器，創造居家好風景。

川堂書店︱打開閱讀 通往無限可能的心靈花園

許多人開小書店是因為愛書成癡，川堂書店執行長許書桓則有另一番使命願景。投入實驗教育20年、目前擔任磊川華德福實驗學校老師的許書桓，家族深耕華德福的幼兒園、小學與國高中25年，為了讓教育理念延伸至社會，也讓學校親師生領受更多元的服務，效法國外華德福教育的社區營造概念，2018年決定以獨立書店的形式，作為社群交流的平台，創生「川堂書店」。

川堂書店的滿室書香，邀請落地窗外的社區居民親近閱讀。

「國外的華德福社區有診所、農場、商店、成人教育中心，小書店有多元可能，也希望肩負這些任務。」獨立書店生存不易，川堂書店以複合式經營，提供小農食材的健康餐飲，口碑傳開，小農食材的詢問度高漲，許書桓於是串聯供應商，辦起社區小市集。BD農法（生物動力農法）的蔬果、友善飼養的雞蛋等，書店前的小市集總能聚集人氣，民眾互動熱絡，也能更理解食物與土地的關係，在輕鬆自在的氣氛中感受社區的活力，也讓更多人看見川堂書店不一樣的理念。

川堂書店主人的防疫生活書單

V 《世紀大瘟疫後的變與不變：西班牙流感的歷史借鏡》：不同的時代、不同的疾病，同樣面臨人性的考驗，足以古今對照。

V 《汀克溪畔的朝聖者》：看見自然萬物的啟發，聽見自己內心的歸向，找到安定。

V 《寵你的靈魂》：不安的時期，讀一些詩，讓浮動的心安頓。

V 《十六歲的海洋課》廖鴻基：拉近人與海洋的距離，島國的小孩大人都需要。

V 《奇峰異石傳》鄭丰：奇幻＋歷史+俠義，是再好不過的少年武俠小說。

V 《祕密花園》Frances Hodgson Burnett：真的有心靈的力量存在嗎？孩子，有的。一起在書中發掘吧。

台中市北屯區松竹五路二段87號︱04-2436-2249

趁著暑假，到書店挑選幾本好書，親子共讀最快樂。