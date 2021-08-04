理想夏日 尋覓台中咖啡香

【文字∣蘇晨瑜、李康莉 圖片提供∣台中市農會、四角林莊園】

台灣咖啡產業方興未艾，台中精品咖啡近年更趁勢崛起，其優越的風味及獨特的咖啡品質，在台灣咖啡產業占一席之地。細細走訪台中，還能驚喜發現各地有不少深具特色的咖啡莊園，他們獨到的種植學問及後製技巧，在精品咖啡評鑑中嶄露頭角，讓台中咖啡豆的名氣越發響亮，在全台各地飄香。

近年台灣咖啡在國際上逐漸獲得關注，台中咖啡種植面積逐年增長，目前產區主要集中在台中海拔約500～1,100公尺的中海拔地區山城，包括東勢、新社、和平、石岡等地，種植咖啡的咖啡農約有120人，整體種植面積約達到80公頃，長年生產品質優良的國產咖啡豆。

台中山區的地勢綿延起伏，獨特的微型氣候搭配適當的日夜溫差，提供了咖啡喜愛的生產環境。台中市農會總幹事林育葦指出，台中海拔的高度不會過高，因此不至產生影響咖啡收成的霜害，讓台中每年的咖啡產量豐富，果實年收成約200公噸。這些紅果經過脫皮、曬乾後可產出約35公噸的生豆，咖啡產值約7,500萬元以上。栽種的品種則以鐵比卡、波旁為大宗，另有少部分肯亞及藝妓豆種植。

咖啡果實經過不同加工處理後的狀態，左至右分別為日曬、水洗、蜜處理。

林育葦表示：「台中的咖啡屬於中海拔種植，特別著重於後製發酵的技巧，經過發酵後的咖啡洋溢著特殊的果酸風味，像是葡萄、柑橘、烏梅、百香果、可可、堅果及太妃糖風味等，展現出專屬台中的在地風味。」台中咖啡芳醇飄香，在台中咖啡評鑑大賽中，全國專業評審甚至留下「具葡萄風味的咖啡，令人難忘。」等評語。

由台中市政府農業局補助，在2019至2020年連續兩年舉辦「台中市精品咖啡評鑑活動」，該項比賽依照美國SCA精品咖啡協會杯測評分80分以上標準判定，台中咖啡參賽支數中有98%以上達到精品咖啡等級，相當具有國際水準，也顯示出台中咖啡農友栽種的用心。

林育葦指出，咖啡是必須種植4到5年才得以收成的作物，雖然產業起步稍晚，但是當地的咖啡農很懂得汲取全國各產區的種植技術經驗，發展出很獨特的風味，充滿韻味的咖啡香氣深受消費者喜愛，未來相信會有越來越多人認識台中的精品咖啡豆，讓本土咖啡產業飄香。

2020台中精品咖啡評鑑現場，評審評比台中咖啡豆，極具國際水準。

純淨螢火蟲祕境 四角林咖啡莊園

占地175公頃的四角林咖啡莊園位在台中市東勢區的大安溪河畔，有著豐富的生態與優美的林相，莊園內種植著七千多顆咖啡樹，年年產出風味獨樹一幟的咖啡豆，成為在地深具特色的咖啡莊園。

這裡過去曾經是造林及伐木的林場，後來轉型為生態園區，從101年開始種植咖啡，園區中有5公頃的土地用於栽種有機咖啡，是台中市頗具規模的咖啡莊園。

咖啡莊園的主人，台中市農會總幹事林育葦表示，四角林咖啡莊園曾經歷921大地震及72水災，一度關閉讓園區休養生息，因此保留純淨的生態環境，如今每年一到4月份的螢火蟲季節，園區內就可見到百萬隻亮閃閃的螢火蟲，在潔淨水源處螢光點點地飛舞。為了保存這一片純淨，至今園區的咖啡豆採取有機種植，也因此孕育出品質優異的咖啡豆。

天然純淨的螢火蟲咖啡

「我們園區裡螢火蟲最密集的區域，正好是咖啡的產區，因此這裡的咖啡又被稱為螢火蟲咖啡。」林育葦說，由於這片山林從來沒有使用過任何的化學肥料及農藥，因此園區裡有著最乾淨的水源與土壤，才保留住如此夢幻仙境。在這樣得天獨厚的環境下成長，四角林的咖啡特別純淨，質地韻味豐富，有原始山林的純淨甘甜，還散發著梅果及花香。

林育葦說：「咖啡樹非常適合在半遮蔭的環境下成長，因此我們的咖啡樹都種植在楓香樹林下。」四角林咖啡莊園秉持與周邊生態環境共生共存的初心來種植咖啡，園區內目前種植十多個優良的品種如紅波旁等等，也可見到珍稀的小摩卡及精品咖啡界頂級的藝妓豆。

咖啡樹不耐強日照，因此種植咖啡同時會種可遮陰的樹種，為咖啡樹遮擋陽光。

除了咖啡栽種，園區內一年四季如春，生態資源非常豐富，有楓香林、咖啡樹林、櫸木林步道、相思木林步道、桂竹林步道及俗稱蛇木的桫欏樹，多物種的森林生態孕育著五色鳥、大冠鷲、朱鸝等多達70種鳥類，還棲息著多種保育物種與台灣特有動物，如穿山甲、食蟹檬、果子狸（白鼻心）、飛鼠、山豬、山羌等等。這些珍貴的動物都非常害羞，如果想要在園區中漫步時與牠們來一場美麗的邂逅，可是要憑一點運氣喔！

咖啡果實由綠轉黃，漸漸成熟轉為紅色、宛如櫻桃，即可採收。

產地到餐桌的新鮮

隨著國人喝咖啡的風氣逐漸興盛，這幾年很多人也開始喝起國產精品咖啡，看中的就是國產咖啡豆的新鮮。「進口咖啡豆船期動輒半年以上，還必須使用重烘焙來保存豆子的鮮度，而台灣的咖啡豆經採收後製後，一個月就能送到消費者的手上。」林育葦點出國產咖啡豆的優勢。

去年台中市農會將農會後方擁有一甲子歷史的穀倉改建為咖啡館，百坪咖啡館空間平時販售與推廣國產精品咖啡，不時也舉辦手沖萃取課程、烘豆課程、推廣咖啡講座及咖啡研習課程，希望讓更多消費者愛上台灣的咖啡。

「我們的咖啡莊園是全國300多家農會中，唯一一家由台中市農會自己從種植、採收、後製到烘焙一條龍的咖啡莊園，且擁有自己的莊園與品牌。」從源頭品質把關，四角林咖啡將自家生產的優質咖啡上架到咖啡館，讓有心接觸國產精品豆的人，都能優雅坐在咖啡館內，品味咖啡的香氣，也能把喜愛的國產咖啡豆買回家。

台中市農會活化1950年代木構老倉庫，打造出寬廣舒適的咖啡品嘗空間。

台中風土如何產生在地風味

「有時莊園12點多就開始下大雨。雨量充足，日夜溫差大，是咖啡很適合的生長環境。」在四角林莊園工作二十多年的杯測師、烘豆師邱文彬說。

邱文彬分析，台中的咖啡產區，不像阿里山那麼大，一開始也沒有品種的概念。一直到這幾年大家對品種的觀念清晰，莊園也開始引進更多品種。目前在台中市承辦的全國咖啡評鑑中，主要得獎的關鍵要素在於「後製」的技術，即採收之後的加工處理，如水洗、蜜處理、日曬。像是去年得獎的賴建益（石崗農會：山豬咖啡）與周志祥（雲端綠色農場：新社咖啡產銷班），他們的咖啡都是在海拔高度1,100公尺左右，靠種植高度的地理環境，與與獨特的後製方式勝出。

四角林莊園雨量充足，日夜溫差大，是適合咖啡生長的環境。

而以品種來分，「藝妓」（適合高海拔）與「SL34」（適合中低海拔）的品種，是得獎的常勝軍。目前四角林莊園種植了十幾個品種，以黃色果實的卡度拉（Yellow Caturra）為主力，並曾在2019年台中第一次舉辦的全國咖啡評鑑中獲得金質獎。

在台中種植咖啡的在地優勢

台中山區的種植不多，以平原咖啡為主，種植環境既有低中海拔，也有高海拔，風味變化豐富。而四角林莊園屬於550～750公尺的中高海拔地形，日夜溫差較大；咖啡樹幾乎都生長在森林樹下，完整保存自然生態。

與國外相較，國內咖啡豆最大的優勢在於豆子非常新鮮。一般來說，國外種植咖啡，採收後送到加工廠、倉儲，再由尋豆師尋找豆子、出口，起碼要三四個月以上的時間，船期也很長。國內的豆子從產地採收後製到運送，往往一個月之內可以完成。因此消費者可以喝到最新鮮的咖啡。不像美國、義大利本身沒有產咖啡，都要靠進口。

如何運用烘豆彰顯風味

那麼，烘培如何影響咖啡的風味？邱文彬表示：「烘焙的好處是找出最佳的烘焙點，讓風味完美呈現。不同的烘豆法會搭配不同的後製方式：比方，以日曬處理，就適合淺焙，讓咖啡散發淡淡的花香；若是水洗豆，則適合淺中焙，讓咖啡豆散發微酸的香味。而相較淺中焙咖啡適合用手沖，深焙的沖泡器具則比較不同，通常使用在義式咖啡機或虹吸式手煮咖啡。」

目前四角林莊園擁有四台烘培機，分為直火、半熱風、熱風三種。後製方式則採用日曬、水洗、蜜處理。依照咖啡品種，採用不同的後製與烘培方式，以專業達成最佳化學變化的風味。

透過達人的手沖，品味一杯台中在地咖啡的果實風味。

來去台中咖啡館 喝一杯四角林香醇

1. 憬初尋：台中市豐原區中山路231號︱04-2525-5168

2. 畢洛雅咖啡館：台中市西區林森路194號︱04-2375-4987

3. 尋品．旬品咖啡 ：台中市北屯區文心路四段271號︱04-2299-4226

4. Mojo Co¬ee：台中市精誠六街22號︱04-2328-9448