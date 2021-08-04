台中紓困10方 完整方案看這邊
【文｜梁郁如】
疫情下，全民在家防疫，各行業調整營運模式，民生經濟不免受到影響。台中市政府推出「紓困10方」支援市民，加上中央紓困方案，與市民攜手共度難關。
減負擔度難關 紓困補助金有感
「重視防疫，更不能忽略經濟，不希望人民生活無以為繼！」盧市長強調，中央與台中市政府提供各項降租、減稅、補助、貸款媒合、緩繳等紓困方案，符合條件的民眾可多加利用申請，全民共同防疫的同時，也一起度過景氣難關。
紓困補助方案一覽：
如果你有符合以下身分或從事相關產業，則可以申請這些紓困：
「台中市線上紓困資訊專區」平台
整合台中市「紓困10方」及中央「紓困4.0」各項紓困資訊，申請辦法、表單都可在此平台中查詢，協助民眾快速便利查詢各項紓困措施，並可直接於線上點選申辦。目前已整合58項中央及地方紓困資訊，依政策變動持續更新。
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