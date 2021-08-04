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台中紓困10方 完整方案看這邊

聯合新聞網 / 漾台中
盧市長於疫情記者會說明「紓困10方」方案細項。 台中市政府經發局提供。
盧市長於疫情記者會說明「紓困10方」方案細項。 台中市政府經發局提供。

【文｜梁郁如】

疫情下，全民在家防疫，各行業調整營運模式，民生經濟不免受到影響。台中市政府推出「紓困10方」支援市民，加上中央紓困方案，與市民攜手共度難關。

減負擔度難關 紓困補助金有感

「重視防疫，更不能忽略經濟，不希望人民生活無以為繼！」盧市長強調，中央與台中市政府提供各項降租、減稅、補助、貸款媒合、緩繳等紓困方案，符合條件的民眾可多加利用申請，全民共同防疫的同時，也一起度過景氣難關。

台中市政府勞工局祭出多項紓困方案，有需要之民眾可上網查詢或至各就業服務站洽詢。 台中市政府勞工局提供。
台中市政府勞工局祭出多項紓困方案，有需要之民眾可上網查詢或至各就業服務站洽詢。 台中市政府勞工局提供。

紓困補助方案一覽：

閣林文創股份有限公司繪製。
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如果你有符合以下身分或從事相關產業，則可以申請這些紓困：

閣林文創股份有限公司繪製。
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「安心即時上工計畫」釋出市府各局處單位之防疫相關短期工作機會，如口罩販售員（右立者）、 體溫量測員等工作。 台中市政府勞工局提供。
「安心即時上工計畫」釋出市府各局處單位之防疫相關短期工作機會，如口罩販售員（右立者）、 體溫量測員等工作。 台中市政府勞工局提供。

「台中市線上紓困資訊專區」平台

台中市政府紓困專區
台中市政府紓困專區

整合台中市「紓困10方」及中央「紓困4.0」各項紓困資訊，申請辦法、表單都可在此平台中查詢，協助民眾快速便利查詢各項紓困措施，並可直接於線上點選申辦。目前已整合58項中央及地方紓困資訊，依政策變動持續更新。

《漾台中》2021年8月號NO.14
《漾台中》2021年8月號NO.14

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