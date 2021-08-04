疫情下的生活新日常／4 防疫生活新提案 打造由內而外的抗疫環境

【文｜梁郁如、插畫｜陳彥蓁】

COVID-19疫情延燒至今，因家庭群聚而染疫的確診案例頻傳，為阻斷病毒傳播，不論出門或在家，都應保持防疫習慣，除了維持個人衛生與環境整潔外，健康的身體和充分的營養，更是這場抗疫之戰不可或缺的利器。

阻斷病毒傳播 居家防疫全天在線

V 居家兩人以上佩戴口罩

在家時，只要同一空間有兩人以上活動，也要留意保持社交距離或佩戴口罩。此外，居家空間的適度通風，也可以降低室內空氣中病毒的濃度。

V 家人不同桌共食

家人圍在餐桌前談天說地，是不少家庭一天裡最珍貴的溫馨時光，不過疫情當前，為了保護彼此的健康，只能暫時犧牲家人間一起用餐的歡聚。建議可以在餐食備好後，直接取用每個家人所需的飯菜分量分裝，輪流用餐或在不同空間食用。

V 取餐公筷母匙

「公筷母匙」是國民衛生的良好觀念，多數國人在外聚餐時已經習慣使用公筷母匙，但是在家時卻可能掉以輕心。別讓全家人的飲食生活「相濡以沫」，不妨趁著這個機會培養好習慣，每一餐也能吃得更安心。

V 屋內勤消毒

降低居家環境的染疫風險，可使用濃度70～75%的酒精或漂白水等含氯消毒劑進行居家清潔消毒。或用市售漂白水自製消毒水，善用「5055」口訣：將漂白水稀釋50倍，用抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭一次，尤其是經常接觸的門把、桌椅和手機等隨身物品，戶外環境也不要忘了清潔。此外，建議在通風良好處配置使用漂白水，並使用口罩、手套，維持安心居家環境的同時，也照顧自己的健康。

提升自體免疫力 宅在家裡更愛動

長時間待在家裡，你是否開始覺得體力變差、腰圍多了一圈？堅守在家防疫，也別忘了適度地運動，健康的身體和放鬆的心情都有助於讓我們的免疫力更好，更有助於防疫。台中市政府運動局特別彙整市內目前4間國民運動中心製作的居家防疫運動教學影片，提供各種適合在家進行的運動指引示範，沒有瑜珈墊、彈力帶等健身工具也沒關係，只要利用居家有限空間和隨手可得的水瓶、椅子等就能打造專屬健身房，幫助大人放鬆、小孩放電。

針對高齡長者需要的運動指引，市府部分社區照顧關懷據點也特別成立LINE群組，規劃線上直播和課程，除了邀請長輩在家動一動，也分享防疫資訊，還有有趣的線上卡拉OK、歡唱等活動，讓長輩在家也能感受滿滿的互動關懷。

One More Two More！在家動起來！

因應在家空間和可應用工具有限，只要有一張軟墊空間或徒手即可進行的「瑜珈」和「重量（肌力）訓練」是相對適合「宅在家」進行的運動。

(左)南屯國民運動中心YT頻道 (右)台中市各國民運動中心居家防疫運動教學影片彙整

吃得營養才有抵抗力 不出門也能買到優質農產品

面對病毒，均衡充足的營養是鞏固防禦免疫力的基礎，但是出門採買又增加接觸風險，怎麼辦？台中市政府農業局推薦，由各區農漁會所合作推出「普利共好商城」，讓民眾在家上網訂購，就能享受在地農漁民用心產出的優質產品，並且用安心、低接觸的方式直接送到民眾家中，成為餐桌上的饗宴。

普利共好商城 買菜線上便利購！

對於仍有需要到傳統市場採買的民眾，市府建議外出採買最好一次購足、全程佩戴口罩，買好就走勿停留，並儘量使用行動支付，盡可能減少接觸染疫的風險。在傳統市場方面，市府規劃分流機制來控管人潮，視民眾身分證字號尾數開放進入，單數者每週三、五、日；雙數者每週二、四、六入市，搭配QR Code實聯制，讓過去難以管制的傳統市場也能分流、追蹤；各市場也要求落實佩戴口罩、加強消毒頻率，全方位嚴密守護市民的健康。此外，市府在疫情期間也啟動「行動支付倍增計畫」，協助店家建置行動支付，並提供使用零接觸付款的支付專屬優惠，鼓勵儘量採用零接觸的低風險方式付款。