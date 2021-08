疫情下的生活新日常／4 防疫生活新提案 打造由內而外的抗疫環境

【文|梁郁如、插畫|陳彥蓁】

COVID-19疫情延燒至今,因家庭群聚而染疫的確診案例頻傳,為阻斷病毒傳播,不論出門或在家,都應保持防疫習慣,除了維持個人衛生與環境整潔外,健康的身體和充分的營養,更是這場抗疫之戰不可或缺的利器。

阻斷病毒傳播 居家防疫全天在線

V 居家兩人以上佩戴口罩

在家時,只要同一空間有兩人以上活動,也要留意保持社交距離或佩戴口罩。此外,居家空間的適度通風,也可以降低室內空氣中病毒的濃度。

V 家人不同桌共食

家人圍在餐桌前談天說地,是不少家庭一天裡最珍貴的溫馨時光,不過疫情當前,為了保護彼此的健康,只能暫時犧牲家人間一起用餐的歡聚。建議可以在餐食備好後,直接取用每個家人所需的飯菜分量分裝,輪流用餐或在不同空間食用。

V 取餐公筷母匙

「公筷母匙」是國民衛生的良好觀念,多數國人在外聚餐時已經習慣使用公筷母匙,但是在家時卻可能掉以輕心。別讓全家人的飲食生活「相濡以沫」,不妨趁著這個機會培養好習慣,每一餐也能吃得更安心。

V 屋內勤消毒

降低居家環境的染疫風險,可使用濃度70~75%的酒精或漂白水等含氯消毒劑進行居家清潔消毒。或用市售漂白水自製消毒水,善用「5055」口訣:將漂白水稀釋50倍,用抹布浸泡5分鐘,每5小時擦拭一次,尤其是經常接觸的門把、桌椅和手機等隨身物品,戶外環境也不要忘了清潔。此外,建議在通風良好處配置使用漂白水,並使用口罩、手套,維持安心居家環境的同時,也照顧自己的健康。

提升自體免疫力 宅在家裡更愛動

長時間待在家裡,你是否開始覺得體力變差、腰圍多了一圈?堅守在家防疫,也別忘了適度地運動,健康的身體和放鬆的心情都有助於讓我們的免疫力更好,更有助於防疫。台中市政府運動局特別彙整市內目前4間國民運動中心製作的居家防疫運動教學影片,提供各種適合在家進行的運動指引示範,沒有瑜珈墊、彈力帶等健身工具也沒關係,只要利用居家有限空間和隨手可得的水瓶、椅子等就能打造專屬健身房,幫助大人放鬆、小孩放電。

針對高齡長者需要的運動指引,市府部分社區照顧關懷據點也特別成立LINE群組,規劃線上直播和課程,除了邀請長輩在家動一動,也分享防疫資訊,還有有趣的線上卡拉OK、歡唱等活動,讓長輩在家也能感受滿滿的互動關懷。

One More Two More!在家動起來!

因應在家空間和可應用工具有限,只要有一張軟墊空間或徒手即可進行的「瑜珈」和「重量(肌力)訓練」是相對適合「宅在家」進行的運動。

(左)南屯國民運動中心YT頻道 (右)台中市各國民運動中心居家防疫運動教學影片彙整

吃得營養才有抵抗力 不出門也能買到優質農產品

面對病毒,均衡充足的營養是鞏固防禦免疫力的基礎,但是出門採買又增加接觸風險,怎麼辦?台中市政府農業局推薦,由各區農漁會所合作推出「普利共好商城」,讓民眾在家上網訂購,就能享受在地農漁民用心產出的優質產品,並且用安心、低接觸的方式直接送到民眾家中,成為餐桌上的饗宴。

普利共好商城 買菜線上便利購!

對於仍有需要到傳統市場採買的民眾,市府建議外出採買最好一次購足、全程佩戴口罩,買好就走勿停留,並儘量使用行動支付,盡可能減少接觸染疫的風險。在傳統市場方面,市府規劃分流機制來控管人潮,視民眾身分證字號尾數開放進入,單數者每週三、五、日;雙數者每週二、四、六入市,搭配QR Code實聯制,讓過去難以管制的傳統市場也能分流、追蹤;各市場也要求落實佩戴口罩、加強消毒頻率,全方位嚴密守護市民的健康。此外,市府在疫情期間也啟動「行動支付倍增計畫」,協助店家建置行動支付,並提供使用零接觸付款的支付專屬優惠,鼓勵儘量採用零接觸的低風險方式付款。