疫情下的生活新日常／3 防疫政策Q&A 守護社區守護您

【採訪整理｜高嘉聆】

專訪疾管署CDC中區疫情指揮官──黃高彬（暨中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任）

☆ 關於社區防疫 ☆

Q1 疫情時時變化，會建議社區如何規劃自己的防疫措施，才能達到最大效率以保護社區的居民？

A：以大樓型社區來說，可由管委會或物業管理公司發揮「龍頭」角色，依照社區特性，擬定相關防疫計畫。

首先，出入口的管制非常重要，除了大門，其他包括側門、小門、車道進出口等，都須納入考量，請住戶刷卡進出、管理員定時巡視，確實執行社區出入門禁管理，並落實外來訪客實聯制。若大樓有設管理室，應於一樓闢「集中收發處」，統一由管理員進行物流、包裹、郵件等的收發，並可準備酒精噴灑，因為根據研究，病毒可於紙箱表面存活3天。

並務必加強社區公共區域消毒，清潔人員應著防護裝備如口罩、手套、普通隔離衣等，社區也應提供適當更衣空間。針對容易碰觸的地方如門把、扶手，建議用1：50的稀釋漂白水一小時擦一次，大門出入若有鋪設地毯，建議改為塑膠毯或防塵毯，方便清消，也避免飛沫、灰塵在布面上停留。

電梯也是重點區域，樓層按鈕可加設透明膠膜，每天清消一次，每月更換，同時配置酒精供住戶消毒使用；地板可畫出九宮格，標示四角及中央共五個位置，提醒住戶保持距離，密閉空間盡量避免交談。公共設施如健身房、閱覽室、游泳池、兒童遊戲室等，全部暫停開放使用，公共區域座椅建議拉開間距，以保持使用者社交距離。

社區汙物室或垃圾集中處需要注意的是廚餘部分，建議設置冷藏櫃等低溫設備收集廚餘，避免堆置產生異味、孳生病媒，讓社區居民暴露在其他傳染疾病的風險下。

Q2 即使防護看似滴水不漏，但病毒實在狡詐，萬一社區出現感染時，可以和地方衛生局怎麼合作來截斷傳染鏈？

A：由於病毒潛伏期約14天，建議社區在各出入、轉角、車道、電梯等處設置的監視器，檔案至少保留一個月，萬一社區出現感染時，即可使用監視器，掌握人員進出。另外，務必落實外來訪客實聯制，必要時刻方便調閱名單，甚至可進一步以警政協尋的方式，調用通聯紀錄，整理住戶與外來訪客的足跡、接觸史等，提供衛生局做完整疫調，把握時間截斷病毒的傳播鏈。

市府呼籲落實市場分流，讓必要出來採購之民眾依然能安心逛市場。 台中市政府經發局提供。

☆ 關於疫苗接種規劃 ☆

Q3 台中截至7月的疫苗接種狀況如何，以及之後分配規劃？

A：根據台中市政府衛生局截至7月23日公布的統計資料，台中市已有約64萬人接種疫苗，疫苗覆蓋率已達27.57%。並自7月起即陸續開放第1至第8類人員接種，以及376間疫苗特約院所「白袍大軍」加入施打行列，以「遍地開花」建立防疫網。整體來說，目前台中的疫苗接種狀況可說按部就班，秉持公平、公開原則，杜絕公關或特權疫苗的情形出現。

此外，中央建置之COVID-19 公費疫苗預約登記平台已正式啟用，目前18歲以上有意願接種民眾均請先至平台進行意願登記，後續平台系統會依疫苗數量、民眾登記的意願，通知符合資格的民眾進行預約作業，完成後於接種當日持健保卡及相關資料至預約院所即可完成接種。

市府設置多處疫苗施打站，期待逐日穩定提升疫苗接種率。 台中市政府民政局提供。

Q4 台中市府率先將1.3萬名鄰長納入優先接種類別，希望可以達成怎麼樣的社區防疫效果？

A：自從疫情以來，鄰長在台中地方基層防疫網中，扮演了很重要的角色。由於台中每個里少則幾千人、多則上萬人，光靠里長不夠，必須透過全市1.3萬名鄰長挨家挨戶執行工作，協助市府宣導防疫，關懷居家檢疫與居家隔離者，為了妥善安排長輩施打疫苗，也需透過各里鄰長協助訪查、統計人數、逐戶發送接種疫苗的通知單等，符合疫苗施打對象第2類第4項「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作，可能接觸前開對象之第一線人員（特殊狀況親訪等人員）」。

因此，繼里長、里幹事開放施打疫苗後，台中也開放鄰長進行疫苗接種，守護基層防疫人員及鞏固基層防疫網絡，避免鄰長於工作時暴露在染疫的風險下。