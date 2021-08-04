疫情下的生活新日常／2 團結抗疫 一個都不能少

【文｜龍珮寧】

COVID-19病毒無孔不入，市府防疫全面照顧，不論老弱婦孺、藍領白領，抗疫路上一個都不能少。

街友熱點快篩 防疫物資包充足

關懷街友非一朝一夕，市府團隊與台中醫院長期合作執行「街友健康維護計畫」，定期追蹤街友健康狀況。在疫情期間，照顧街友不停歇，包括在街友聚集熱點設置快篩站，提供免費篩檢服務、發放生活必需品及防疫物資包、加強宣導衛教訊息及防疫觀念，全方位照護街友。

此外，環保局與社會局共同推出「街友關懷專案」，不僅於23處街友常聚集區域進行地毯式消毒，更以告示立牌、廣播方式時時提醒街友採低度活動，自我保護並落實防疫，並提供手部消毒和發給口罩，也宣導防疫注意事項，例如在外全程佩戴口罩、保持社交距離、實聯制等。

台中移工全台次多 防疫首重多語宣導

有鑑於外縣市發生移工群聚染疫事件，台中市政府首先調查移工仲介公司是否有互相派遣、支援、流動事實，接著執行「台中市產業園區勞工暨移工篩檢方案」，要求在園區內設置快篩站。

台中市不僅是台灣第二大城市，更是精密機械重鎮，且移工人數居全台第二、約10萬6千多人。市府要求園區主管機關，包括科技部、經濟部完成自費快篩站設置，分批分流進行快篩作業。環保局則針對工業區及移工宿舍的環境清消，執行「移工密集工業區周邊戶外環境清消專案」。

資訊落差恐釀疫情破口，對移工而言，宿舍、工廠是主要的活動地方，語言不通的他們對於防疫訊息易有訊息不完整，為避免移工群聚事件發生，市政府透過雇主要求宣導移工假日不外出、實聯制、工作採分班分流制，強化禁群聚令，加強宿舍清消與自我衛生管理等措施。並製作多語言文宣（含泰文、印尼文、越南文及英文）透過多元管道提供即時且正確的防疫資訊，例如移工國家辦事處、仲介公司、「Line@移點通」、「勞動in台中」臉書專頁等向移工做加強宣導，落實防疫作為。

台中加工出口區移工宿舍環境消毒作業。 台中市政府環保局提供。

挺做工的人！

一個城市在經濟和建設上的重要基石，是由眾多的基層勞動者所構築而成。

進入第三級警戒後，不少營造工地及工人面對全台5月中旬起禁止群聚與室內用餐等政策無所適從，台中市政府關心勞工安心用餐環境，督促建築工地管理方應落實防疫措施，並規劃用餐休息地配套方案，或在通風良好處，設計簡易桌椅，用餐環境則需配置隔板、採梅花座，並宣導用餐前消毒雙手；唯有安心上工、安全用餐，才能保障勞工健康。

不只做工的人，市府也關心外送員。為防疫情擴散，在疫情爆發初期，市府便率先全國宣布餐飲業禁止現場飲食，台中的外送工作量因此大增。為保護外送員的工作權益，市府祭出「外送只到大樓管理室」、「贈送外送工會會員每人50個口罩」、「要求外送平台合理派單」、「呼籲消費者線上付款避免接觸」等4項作為宣導，希望和市民一同守護這些為大家在外奔波的辛苦人。

防疫是所有人的事，不分你我，對自己和他人的安全、健康多一點同理心和體貼，對那些辛苦付出努力維持你我生活的人一點感謝，一起同舟共渡這波難關。

建築工地的用餐休息區採梅花座，並加裝隔板，防疫同時保障勞工權益。 台中市政府建設局提供。