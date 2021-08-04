疫情下的生活新日常／1 身心兼顧 理性共度難關

【文｜高嘉聆】

全球疫情變化劇烈，台灣如今也面臨了病毒進入社區的考驗，民眾在防疫心態和行為上，需有什麼樣的觀念更新調整呢？

居家抗疫 別忘照顧自我心情

因應疫情不斷變化，長時間宅在家抗疫，帶給不少人莫大的精神壓力和心理考驗。衛福部提供「安、靜、能、繫、望」五大原則，幫助民眾緩解心理壓力：勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以策「安」全；適量閱讀疫情新聞，保持平「靜」，減低焦慮；多運動、充實防疫知識，厚植對抗疫情的「能」力；利用網路或電話維持對外的聯「繫」，與家人朋友相互支持鼓勵；最後，保持「望」，抱持疫情終會過去的正向能量。

若有不時感到焦慮、憂鬱等心理方面的困擾，民眾可向1925（依舊愛我）安心專線、台中市心理衛生中心04-2515-5148，或至有立案登記的專業心理治療所及心理諮商所尋求協助。另外，諮商心理師公會全國聯會也積極動員諮商心理師們，推出「在宅抗疫心生活線上心理健康支持方案」，規劃心理諮詢、主題團體、心衛講座等免費的專業服務，希望藉此舒緩疫情期間每一顆不安的心。

家用快篩試劑 聰明理性使用

目前國內已開放民眾居家自我篩檢，在藥局、超商皆有販售家用快篩試劑，購買時務必確認包裝是否刊載「防疫專案核准製造第xxxxxxxxxx號」或「防疫專案核准輸入第xxxxxxxxxx號」字樣，或至衛生福利部食品藥物管理署官網，查詢已核准的名單。不過，相較於經認可實驗室進行的核酸檢驗（NAAT）方法，家用快篩試劑檢驗敏感性、特異性都較低，結果容易有偽陰性、偽陽性的問題。

家用快篩試劑建議使用時機為可能感染病毒比例較高的地區，例如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史、曾去過人潮眾多的地方、與確診者足跡重疊等情況。在疾病盛行率低的狀況下，使用家用快篩試劑可能會導致大量的偽陽性結果，反而造成醫療資源浪費。另外，病毒量低或處於發病晚期的患者使用，可能會有偽陰性問題。

檢測結果出現陽性，如為居家隔離或居家檢疫者，應立即與當地衛生局聯繫或撥 1922，依指示配合處置；非居家隔離且非居家檢疫者，則盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，出門時請戴好口罩，切勿搭乘大眾運輸工具，使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一同攜帶至社區採檢院所。

疫苗接種 保護自己也保護別人

為了讓疫情降溫，接種COVID-19疫苗乃重要解方，好處包括降低染疫風險、預防疫情發生及建立群體免疫。疫苗注射以後，約兩週後開始產生保護力，目前普遍認為六至七成民眾接受完整COVID-19疫苗注射，即可能達成群體免疫效果。不過，疫苗不是萬能仙丹，也沒有任何一種疫苗擁有百分百的保護力，民眾接種完疫苗，仍有染疫的可能，所以仍應持續遵守防疫新生活原則，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等生活習慣，才能大幅降低染疫風險。

衛生局長於台中市 流行疫情指揮中心記者會，說明疫苗施打措施。 台中市政府新聞局提供。

疫苗接種後可能發生的副作用包括：疲倦、頭痛、肌肉痠痛、發燒、畏寒等，通常狀況輕微並於數天內消失，建議多喝水、多休息，一般48小時內可以緩解。如發燒超過48小時，或出現嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等，應盡速就醫釐清病因。

盧市長視察進德國小疫苗接種站。 台中市政府新聞局提供。