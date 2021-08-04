Fighting！沸騰熱血的台中動漫

【文｜梁郁如】

近十年漫威的魅力席捲全球，從漫畫作品跨足大銀幕，加上延伸出的周邊商品，總產值超過千億美金，可見漫畫產業潛力無窮。台中蘊含豐沛的漫畫創作能量，懷抱夢想的創作者，正在這片藝文的土地上發光。

在台灣，想要以專職漫畫創作維持生活很不容易。」以幽默四格漫畫在網路走紅、擁有7.4萬臉書追蹤的職業漫畫家River分析，台灣市場小，造成本土作者收入低，多半只能單打獨鬥，加上台灣社會文化過去對於漫畫存在著偏見，都是發展在地漫畫文創亟需克服的課題。

而把腦海中的靈感「畫」為具體渴望與讀者交流的共鳴，成為River 20多年來在漫畫這條路的最大支持，隨著創作的量增加，River又為自己加上一個使命，「用我的漫畫，來記錄台灣這塊土地發生的各種人事物，由漫畫角色以幽默趣味的方式演出。」

《OL蔡桃桂》重出江湖 網路人氣漫畫家在台中

20多年的職業創作生涯，River發行過20幾本漫畫單行本，一路走來，不僅記錄許多台灣的歷史，也見證了網路、智慧型手機與社群的崛起，以及紙本漫畫市場的萎縮；而每一波科技浪潮都意味著創作生涯必須隨之轉型，才能在舊型態消失後開創新的收入模式。像是River的作品《OL蔡桃桂》一度因連載的入口網站結束而腰斬，當時創作量已接近最後一冊漫畫單行本發行，卻因缺乏經費畫完而擱置，直到獲得台中市政府在2020年首創的「台中市原創漫畫創作補助」，終於有機會將它完成。

「這是我從事職業漫畫創作多年來，第一次得到台中市政府的補助，對我這從來沒離開過台中市的漫畫創作者而言，具有特別的意義。也因此我重啟動力，把《OL蔡桃桂》第4集完成。」

市府撐創作 發掘在地潛力新星

「實體書的紙張手感和油墨特殊印刷的效果，是數位無法取代的。」以短篇作品《中州二三事》獲得首屆「台中市原創漫畫創作補助」支持的漫畫家「夜襲」表示，因為漫畫收入來源不穩，她把畫漫畫當成興趣，過去10多年大半是在自己的社群平台發表同人誌，或是自行出資、找印刷廠印成書，透過販售會發表。「雖然同人誌的讀者是因為原作而對我愛屋及烏，但我很珍惜讀者支持我的那份心情。」夜襲說，讀者的支持成為她持續畫下去的動力；與原創作品的讀者之間則是另一種共鳴，因為讀者是單純喜歡她的作品。

「台中市原創漫畫創作補助」則是夜襲第一次嘗試參與補助徵件，讓她有機會把過去構思的台中鐵道擬人故事畫成實際作品。作品中，台中火車站化身在地人，帶著外地朋友遊歷台中，傳遞在地的情感和故事，也揮灑著她的創作熱情；而有了經費的挹注，雖然只是跨出印刷200本的一小步，卻能讓她更勇敢地投入創作，發表屬於自己的原創漫畫。

此外，夜襲認為「台中市原創漫畫創作補助」釋放出「官方支持創作」的重要訊息，讓普羅大眾更能接受漫畫作為一種創作型態，引領社會文化支持創作。隨著後續市府將為入選作品進行一連串的宣傳與展覽，希望讓台中市民發現：原來在我們的城市裡，有著這麼多優秀的漫畫家和作品！

夜襲《中州二三事》封面（上）與內頁（下），描繪台中鐵道擬人化的故事。 夜襲提供。