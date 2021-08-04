乘著台中捷運 享受綠意好生活

【文｜葉亞薇】

想要親近水岸、親近綠意？搭上台中捷運，不必遠行，在城市裡就能輕鬆享受自在樂活的悠閒時光。從捷運站出發，只要騎乘iBike、簡單步行，用愛護地球的低碳方式，慢慢感受城市的繽紛植栽風景、發現巷弄的小店驚喜，恰是身心消暑沁涼的解方。

舊社站 ☆ 愜意迎風 穿越城市的鐵馬自由行 ☆

>> 旱溪自行車道

iBike｜3 mins、與捷運站距離｜500公尺

帶著自己的鐵馬，或是租借捷運站外的iBike，前進旱溪自行車道，享受順著河堤、迎風輕騎的快意吧！這條順著旱溪河堤所做的自行車道，被歸為台灣單車環島山線；從捷運舊社站，騎著單車出發，沿著松竹路只要3分鐘即可抵達，就此隨意騎乘，景觀也隨之多變。

旅客將行經有著創意塗鴉的自行車道圍牆，四季不同的植栽景觀：夏季的黃金阿勃勒、秋季的台灣欒樹，以及悠然的小葉欖仁、親切可人的馬纓丹。許多人也愛來此慢跑、散步，悠哉地享受旱溪畔清心平靜的時光。

>> 海天橋

iBike｜5 mins、與捷運站距離｜1.4公里

沿著自行車道往南騎，一座美麗的白色橋梁逐漸映入眼簾。海天橋是行人與自行車專用的景觀橋，鄰近水景玫瑰公園。純白色躬起的橋身、鋼骨橋梁的弧度美感，落成以來吸引不少攝影愛好者在此取景。騎著單車迎風而過，格外瀟灑愜意。

純白色躬起的橋身、鋼骨橋梁的弧度美感，吸引不少攝影愛好者取景。 梁勝宗攝。

>> Choco17 巧克力

iBike｜6 mins、與捷運站距離｜1.9公里

為了陪伴兒子成長，經歷三次手術衝擊的媽媽決定在35歲自創品牌，以充滿生命回憶的手作風味巧克力為主打商品，以及生巧克力、莊園級巧克力等，應有盡有。有規劃來到附近時，不妨先預約，帶回一盒幸福的滋味。

地址｜台中市北屯區東山路一段123巷17號、電話｜04-2437-5020

>> 樂成宮

iBike｜19 mins、與捷運站距離｜5.9公里

樂成宮最為人稱道的，莫過於其殿內知名的月老，每年求姻緣、求紅線的信眾絡繹不絕。主殿是擁有兩百多年歷史的市定古蹟，祀奉湄洲媽祖的香火裊裊，成為在地居民的信仰中心。

地址｜台中市東區旱溪街48號、電話｜04-2211-1928

☆ 豐樂公園站 ☆ 融入生活感的藝術 與你為鄰 ☆

>> 豐樂雕塑公園

步行｜5 mins、與捷運站距離｜350公尺

在城市裡，有一座洋溢藝術之美的公園，是幸福的事，豐樂雕塑公園正是如此美好境地。占地6公頃、集合資深雕塑家的優秀創作，加上完善的園內景觀規劃、可親的兒童遊戲設施等，豐樂公園總能吸引大人小孩來此放風、嬉遊，成為滿足民眾擁抱綠意、自在親近藝術的最佳寶地。

除了52件雕塑的美麗姿態，造型典雅的拱橋與人工湖相輝映，也是豐樂公園受歡迎的自拍打卡景致。暑假親子一起同遊，除了感受藝術洗禮，也別錯過在小山坡上放風箏，以及保有共融精神的遊戲設施，滿載開心的生活記憶，讓親子關係更親密。

雕塑的美麗姿態與人工湖相輝映，是豐樂公園超人氣的打卡景致。 梁勝宗攝。

>> 秀泰生活文心店

步行｜4 mins、與捷運站距離｜290公尺

老少咸宜的大型商場秀泰生活文心店，就位在捷運沿線，逛百貨、看電影、饗美食，滿足假日全家出遊的所有想望，也是年輕朋友相約的好地方。

地址｜台中市南屯區文心南路289號、電話｜04-2473-5989

梁勝宗攝。

>> 湖水岸藝術街坊

步行｜4 mins、與捷運站距離｜350公尺

鄰近公園的住宅區，聚集許多特色店家。走在其中，有如置身歐洲巷弄，洋溢慢活輕鬆的氛圍。在此品嘗茶香與咖啡香，對望公園的綠意與人群，感受另一番悠閒的視角。

梁勝宗攝。

>> 有點麵包 招牌肉桂捲

步行｜9 mins、與捷運站距離｜750公尺

全手工製作的麵包工作室，一週只營業週五、週六兩日，卻有不少忠實粉絲，尤其是招牌肉桂捲，使用三種上等肉桂搭配出迷人香氣，與自家熬煮的鹽之花太妃香草焦糖醬、加上加州核桃，口感鬆軟、層次豐富，是需預定的人氣商品。

地址｜台中市南屯區永春東一路569號、電話｜0952-292-166

>> 亞拉咖啡

步行｜10 mins 、與捷運站距離｜800公尺

自家烘豆、明亮雅致的咖啡空間，想找回一個人的時光與自己對話，且在此停留一杯咖啡的時間吧。選擇戶外區吹風、曬太陽、發呆，或在室內耍廢、閱讀，黑咖啡搭配手作甜點，幸福滋味很簡單。

地址｜台中市南屯區豐功路39號、電話｜0930-988-956

烏日站 ☆ 溪畔的散策 尋訪巷弄小店 ☆

>> 麻園頭溪溪濱公園

步行｜8 mins、與捷運站距離｜650公尺

從捷運烏日站出發經長春路，步行8分鐘即可抵達的麻園頭溪溪濱公園，在市府重新整建後，每到清晨、傍晚，總能見到居民環繞公園悠哉散步。加上園區內的花木植栽、歷史廣場、文學步道，以及逗趣的動物石雕、自然清雅的拱形花廊、花纖吊橋等設計規劃，也成了假日遊憩的好去處。黃昏後，點亮的庭園燈飾，映照溪水如火光，更顯浪漫愜意。

梁勝宗攝。

>> 小日和咖啡

步行｜12 mins、與捷運站距離｜950公尺

隱藏在巷弄民宅裡的咖啡館，小小空間環繞溫馨的木質色調，格外讓人放鬆自在。主打日系早午餐，溫暖舒心的用餐環境、份量十足的豐盛餐食，散步至此，外帶飲品也有平價好選擇。

地址｜台中市烏日區長春街537號、電話｜04-2338-7667

>> 轉角小屋

步行｜17 mins、與捷運站距離｜1.3公里

外表宛若白色鐵皮搭建的小屋，屋裡透出暖黃的燈光，餐點價位平實，在居家氣氛中用餐，從義大利麵到德國豬腳都有死忠粉絲，無論商務客人或家庭聚會，都能享受實在的美味。

地址｜台中市烏日區長春街328號、電話｜04-2338-0270

轉角小屋提供。

>> 楽珈 Coffee Roaster

步行｜10 mins 、與捷運站距離｜750公尺

烏日在地的自家烘焙咖啡店，從烘豆、研磨沖煮到餐具品味，洋溢職人精神。除了義式咖啡、手沖咖啡，也有自製麵包與司康、磅蛋糕等，搭配創意料理的輕食組合，品嘗手工講究的美好風味。

地址｜台中市烏日區五光路1066號、電話｜0984-380-606