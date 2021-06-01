風味出眾 台中特色粽

【文字｜葉亞薇 攝影｜王士豪】

台中依人文地理環境劃分「山」、「海」、「屯」、「市」4 個區域，各自擁有獨特人文風情，也反應在端午節的粽子上，清香粽葉、Q 彈米飯，包裹著滿滿澎湃內餡，有滋有味，還有手工誠意的人情味。

清香粽葉、Q 彈米飯，包裹著滿滿澎湃內餡，有滋有味。

海線獨特風味｜粿之世家 蚵乾粽

從第一代丈母娘開始接家庭團購訂單，到第二代科技業女婿承襲手藝、轉戰小吃正式開業16年，粿之世家兩代在清水地區已累積有近40年的口碑實力。身為女婿的王老闆，不捨老味道失傳而接下丈母娘手藝，堅持傳統古法，除了草仔粿、芋粿巧、紅龜粿、碗粿、湯圓等各類台式米食，肉粽、油飯也是常態的人氣商品，農曆過年則應景推出年糕、發糕等，滿足顧客需求。粿之世家也接受客製化粽子，加碼花生、香菇、蛋黃等各種配料，打造無敵豐盛大肉粽。

選用豬胛心肉、菜脯、香菇為內餡的古早味肉粽，加入現在已少見、海味十足的蚵乾，整體鮮味提升。王老闆笑道：「常常有客人說，這是家鄉阿嬤包的粽子，好懷念！」蚵乾原是給自家人吃才有的豪邁餡料，拌入炒熟的糯米飯、加入配料，以北部粽的做法，呈現海線獨有風味。

粿之世家。地址｜台中市清水區中央路69 之16 號 電話｜04-2627-6148 營業時間｜平日、週六7:30～17:30、週日7:30～15:30 店休｜週一

安心涼Q 好消暑｜正牌米糕莊 甜粳粽

在30年前，台灣媽媽就很懂「斜槓」！當年在家帶幼子的莊老闆娘，有著包粽子的好手藝，每逢端午前夕，鄰居備料，她就情意幫忙包粽子。口碑傳開，她開始在家接粽子訂單，直到開起店面迄今25年，在台中清水的米糕激戰圈中別出一格，因為正牌米糕莊的好評強項之一，正是甜粳粽。

為了少去吃一般粳粽得淋醬沾糖的步驟，正牌米糕莊做起包餡的甜粳粽，有紅豆、芋頭兩種口味。整顆紅豆熬煮，再放入二砂，原料單純、保有原粒的蜜紅豆，兼具豆沙的綿密與香氣。芋頭則是蒸熟壓成泥，還咬得到芋頭綿綿鬆鬆口感。符合食安標準的三偏磷酸鈉，讓傳統涼Q粳粽吃得安心。老闆娘特別交代，想在家享受好吃粳粽，記得只能冷藏不可冷凍，才能保有內餡實在的微甜Q彈。

正牌米糕莊。地址｜台中市清水區大街路75-1號 電話｜04-2622-0567 營業時間｜ 8:30～20:00 店休｜週三

品嘗時序的滋味｜米吉米食天地 客家粿粽

農業時代，鳳片、紅龜粿、發粿等是家家戶戶都會自製祭拜用的必備米食，「米吉米食」的創辦人鄭米吉的母親也不例外。現任老闆鄭建全表示，因為大家都會做，當年阿嬤自製自銷的狀況並不好，直到進入工商社會，父親開了店面、改良產品，米食生意終於做出成績，「元宵有湯圓、清明有潤餅，端午有粽子、七夕有油飯……。」來一趟米吉米食，就能感受傳統時序的滋味。現在，年輕的第四代也開始在店內幫忙，要好好傳承80年的技藝與記憶。

鄭老闆說，客家粿粽外皮以圓糯米粉製成，與紅龜粿基底一樣，也才延伸出這項端午前夕才有的特色產品。有做純白糯米款、也有揉進艾草的選擇，鹹內餡有豬肉、香菇、菜脯、蝦米等，甜的則有紅豆、花生口味。因為道地粿粽少見，有熟客趁端午買個20顆「囤貨」，也有年輕人跑來嘗鮮。

米吉米食天地。地址｜台中市豐原區三豐路一段240號 電話｜04-2529-3558 營業時間｜平日6:30～20:00、假日6:30～15:00

在地老店親民古早味｜東坡肉粽

「東坡肉粽」招牌雖然是肉粽，做的生意更接近小吃麵店，餛飩麵、鮮肉湯圓、水餃、酸辣湯等，親民的品項和價格，是太平在地近40年的老店。身為第二代的游老闆，承襲母親好手藝，「東坡肉粽」原本選用半瘦半肥的三層肉，隨著現代人健康意識抬頭，改為瘦肉較多的後腿肉。將炒熟的調味肉塊與菜脯包入內餡，就是古早味十足的東坡肉粽；若再加入蛋黃、香菇，就是狀元粽。

兩款肉粽都是銅板價美食，不僅受到在地人喜愛，還有外地顧客，想念這一味就特地繞來買。有些老客人懷念三層肉內餡的粽子，店家平日也可為其客製。到了端午前夕，為了服務大量的熟客訂單，必須全面停止小吃店生意半個月，專心包粽子，可見懷舊風味迷人。

東坡肉粽。地址｜台中市太平區光興路575號 電話｜04-2271-0405 營業時間｜ 11:00～19:00 店休｜週六、週日

一口咬下滿漢全席｜老東家 八寶鮑魚虎掌粽

來自高雄的老闆娘吳東麗，為了紀念父親的家鄉浙江東陽，創業以「東陽食品」為名，做的是肉品供應商的生意；後來更名為「老東家」，除了容易記憶，也是家譜屬於「東」字輩的老闆娘向老老闆的致意。

「八寶鮑魚虎掌粽」，光聽名稱就氣勢驚人！老闆娘說，當時想做一款和市場區隔的粽子，加上有食品供應的背景，方便頂級食材的取得，決定設計一款奢華肉粽。不過，一顆要價破百的肉粽，究竟有沒有市場？吳東麗先在水湳市場擺攤、試水溫，沒想到竟賣得很不錯，讓她吃了定心丸。「虎掌」指的是豬腳筋，一頭豬只有2塊，是宴客菜才會出現的高貴食材，加上鮑魚、新社冬菇、新鮮栗子等澎湃餡料，一顆粽子近400g，重量、體積都幾乎是一般粽子的兩倍，一口咬下非常過癮。

老東家。地址｜台中市西屯區大鵬路27號 電話｜04-2534-6488、04-2295-5580 營業時間｜10:00～22:00 店休｜週一

黃金比例養生也美味｜甜心粽廚房 五穀粽＆糙米粽

想陪伴孩子長大、好好照顧兩個甜心女兒，原本都在服務業工作的林科進夫婦倆，萌生創業念頭。於是，丈母娘做顧問，先生負責學炒料、調味，太太負責包；招牌肉粽嚴選瘦而軟嫩的豬後腿肉和肥瘦比例完美的前胸肉、長糯米、香菇，甚至粽葉也講究：「外葉是麻竹葉，香氣足；內葉是湖南葉，包裹米飯不沾黏。」構築出自家粽子美味密碼。

而費工的五穀粽、糙米粽更是美味兼顧健康養生。五穀粽有肉粽、素粽，不同於肉粽的長糯米，五穀粽是用糙米、黑糯米、小米、蕎麥、薏仁等，每種穀類都有處理工序，才能造就完美合奏的風味，搭配滷肉、香菇、菜脯、花生的餡料更相得益彰。糙米粽則具咀嚼感，讓不太能吃糯米、腸胃弱者，也能享受粽香美味。

上述營業資訊以店家最新公告為準，建議出發前上網或致電詢問。