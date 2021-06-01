旅行型態新提案 「宅在台中」更好玩

【文字｜Pauline Chang 攝影｜黃基峰 圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局（綠光計畫范特喜文創聚落、南屯老街、頂魚寮公園、福天宮包公石）】

台中市政府觀光旅遊局新型態的旅行提案「宅度假」，汲取好吃好玩的多樣主題，吸引旅人在城市裡深度旅遊，「宅」在台中，更能深度體驗種種美好。

【西區 漫步藝文走廊】

匯集多個文化歷史建物和文創據點，景點密集，適合作為藝文之旅的懶人包，串遊找樂子。

Day 1 勤美誠品綠園道>綠光計畫>范特喜文創聚落

Day 2 第六市場>台中市役所>道禾六藝文化館

Day 3 國立台灣美術館>審計新村

必逛景點一｜綠光計畫范特喜文創聚落 城市後花園

范特喜團隊重整十二棟自來水公司的舊宿舍，規劃為文創聚落。保留原本的樓梯、屋瓦，留存城市記憶，各式文創小店的進駐，如老宅咖啡廳、香水實驗室、復古髮廊等，則賦予老屋新生。從二樓露台欣賞聚落，還有爬滿整面牆的綠色植物，入眼療癒，週末市集讓旅人看見台中豐沛的創作能量。陽光燦燦的夏日午後漫步到此，連光線灑落的那份寧靜美麗，都如此令人怦然心動。

范特喜團隊重整十二棟自來水公司的舊宿舍，規劃為文創聚落。

必逛景點二｜台中市役所 回望百年風華

興建於西元1911年的台中市役所，L字型平面三層樓建築處處都是看點，像是採用日治時期官署建築常見的「辰野式」與西洋古典主義風格，入口聳柱及華麗圓頂，還有當時台灣少見的木構造圓頂。現正展出「歲月常在―老台中的記憶蒐藏所」，透過老照片，邀請觀者一起走回百年台中形形色色的生活面貌。

興建於西元1911年的台中市役所，L字型平面三層樓建築處處都是看點。

BOOKING NOW｜全國大飯店 #自行車友善旅宿

質感典雅的全國大飯店擁有四通八達的地理位置。步行可達勤美誠品綠園道，加上從國立自然科學博物館、植物園一路延伸到國立台灣美術館的動線，成為旅人口袋名單首選。

【南屯區 找回老台中的味道】

過去為巴布薩族貓霧捒社聚落，為台中盆地開發最早的區域之一，來此一遊挖掘老台中歷史發展的軌跡。

Day 1 筏子溪河濱公園 > 彩虹眷村 > 南屯老街 > 清真恩德元餃子館

Day 2文心森林公園 > Pizzeria L'Angolo角度義棧 > 吃茶三千

Day 3 楓樹社區誠實商店 > 黎明新村 > 山色Shanse > Fooki Coffee Roasters

必逛景點一｜南屯老街 古早味集散地

南屯老街有「台中第一街」之稱，早年移民墾荒，農具店鋪應運而生，故又名「犁頭店街」。這裡保留了古厝和老店，最「年輕」的都有五、六十年歷史，像是百年瑞濟堂、牛墟輕便車站和犁頭店生活館，讓人有如坐上時光機，回到幾十年前的台灣。

老街上的市定古蹟「萬和宮」，廟宇周邊少不了庶民美食。南屯市場內大啖肉圓、油飯和豬血湯。每年端午前後是台中特色食材麻芛盛產之際，吃肉粽配一碗溫潤的麻芛湯，是在地的標配組合，不可不試！

南屯老街有「台中第一街」之稱。

必逛景點二｜吃茶三千 重新詮釋茶飲文化

大英街與大墩十六街口最醒目的地標，非老屋改建的「吃茶三千」莫屬，裸露的紅磚牆結合玻璃帷幕，復古又時尚。探訪三層樓老宅，從五感感受台灣茶文化。茶師團隊為客人端出現萃好茶，店名取自「弱水三千，只取一瓢飲」，代表對製茶環節的理念。店內特別設置梨山烏龍茶品鑑區，可品賞不同焙度的茶葉香氣。

大英街與大墩十六街口最醒目的地標，非老屋改建的「吃茶三千」莫屬。

BOOKING NOW｜芭蕾城市渡假旅店 #安心旅宿

旅店以「旅館即景點」的概念打造，規劃出「一房一庭園」、不同風格的Villa房型，每間房都有專屬的庭院。讓居住在此的假期氛圍，如國外度假般悠閒自在。

【梧棲區 海線不只有老街】

揮別市區的擁擠，走海線吹海風，除了純樸的小鎮日常，還有新興的「食尚」景點，滿足度假需求。

Day 1 MITSUI OUTLET PARK > 台中港

Day 2 大庄浩天宮 > 頂魚寮公園 > 梧棲夜市

Day 3 梧棲老街 > 橙黃橘綠

必逛景點一｜MITSUI OUTLET PARK 台中港

作為台灣首座海港型購物商城，MITSUI OUTLET PARK 台中港集結一百七十家品牌，多家排隊美食更讓人大飽口福。二期建設已於2020年啟動，未來預計再增加約五十家國內外品牌進駐，一站就能享受多重娛樂。

彩色貨櫃屋和海景摩天輪是這裡最經典的打卡點，坐上高六十公尺的「台中之星」摩天輪，十二分鐘的時間，飽覽台中港海天一色的美景。還有透明車廂的選擇，更可將閃耀的夜景一覽無遺！

必逛景點二｜頂魚寮公園 親子放電提案

占地九公頃的「頂魚寮公園」，是近年在親子族群間討論度很高的遛小孩景點，遊樂設施齊全，也融入梧棲靠海的元素，造型討喜可愛的鯨魚溜滑梯，每到假日就很搶手。最吸睛的是一幅3D立體海洋彩繪，繪製了水井抓魚、走獨木橋，甚至是鯊魚張大口咬人等情境，可以盡情發揮「戲胞」，擺出各種pose拍照！

占地九公頃的「頂魚寮公園」，是近年在親子族群間討論度很高的遛小孩景點。

必逛景點三｜橙黃橘綠 文青新興打卡點

藏身小鎮的文青咖啡廳。陽光穿透玻璃，每個區塊都自成一格風景，尤其是半露天的沙發區，讓人想要懶洋洋地坐一個下午賴著不走。

店名「橙黃橘綠」出自蘇軾《贈劉景文》中的「一年好景君須記，最是橙黃橘綠時」，彷彿也是在提醒旅人，嘗過了歲月的滋味，更要珍惜生命裡每一個當下的美好時光。

BOOKING NOW｜台中港酒店 #四星級 #低碳旅館 #自行車友善旅宿

台中港酒店是中台灣最接近十大文化觀光小鎮及自然生態的商務觀光旅館。酒店空間設計簡約時尚，各項完善設施讓人自然而然放鬆身心。飯店鄰近MITSUI OUTLET PARK台中港和國際馳名的高美溼地，是商務或旅行的最佳入住選擇。

【PLUS 玩家帶路 跟著劉克襄遊歷舊城】

近期出版《小站也有遠方》的旅遊作家劉克襄，可說是最會描繪風景的達人。跟著他走一段庶民旅遊路線，一步一腳印記錄旅程，走過的景點，才更有雋永存在的意義。

旅遊作家劉克襄，可說是最會描繪風景的達人。

Day 1 泰安車站 > 福天宮包公石 > 鐵山國小 > 酸豆義式小館 > 大甲車站

Day 2 台中後火車站 > 台糖湖濱生態園區 > 帝國製糖廠台中營業所 > 建國市場

福天宮包公石｜一探民間傳說

在民間信仰裡，土地公又有「神明界里長伯」稱號，舉凡身體健康、事業順利都在祂的業務範圍內。外埔就有一間據說「求子」靈驗的土地公廟「福天宮」，因為先前供奉一顆包公石，狀似男性生殖器官，讓信眾相信其有庇佑子孫綿延的力量，吸引許多人慕名而來，蔚為趣談。

「福天宮」供奉一顆包公石，吸引許多人慕名而來。

台糖湖濱生態園區｜徜徉城市綠洲

占地二十多公頃的台糖湖濱生態園區，就位於台中火車站附近。這裡的開始是源自一個「美麗的錯誤」，原來早年工程開挖後意外挖到活水，而後建築結構被颱風摧毀，開發不了了之，閒置多年的「蚊子湖」，意外成了動植物的生態樂園。現在規劃為湧泉公園，有環湖步道、水上步道、觀景平台等設施，可以漫步這片城市綠洲，靜靜欣賞它的日夜之美。

帝國製糖廠台中營業所｜沉浸日式風情

台中糖廠於1990年關廠後，逐年拆除廠區房舍，僅存的日治時期歷史建物，就是「帝國製糖廠台中營業所」，是見證中部地區製糖產業的重要文化資產。糖廠後方的建築，作為文創展示區，一一細述糖廠的歷史故事。不妨多留一點時間，入座園區內的「冶糖」餐廳，一邊享用美食，一邊飽覽星泉湖美景。

帝國製糖廠台中營業所。

建國市場｜翻轉傳統印象

占地廣大、共有七百多攤的建國市場，是台中目前最大的傳統市場。搬遷後的新市場，利用巴洛克式風格與紅磚打造的建築外牆，延續古老風情，市場內部則一改傳統零售市場予人的髒亂觀感，打造出明亮舒適、整齊劃一的攤位與走道，期許未來能朝向國際觀光市場邁進。

上述資訊及內容以「2021宅•在臺中度假」活動官網公告為主。