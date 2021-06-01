追求夢想 永不設限！女力先驅賴伶

【文字｜葉亞薇 圖片提供｜賴伶】

人無法不老，卻可以年輕。無論幾歲，努力實踐夢想的創業者，總是洋溢熱血，用他們生命態度、生活主張， 邀約城市的人們：且與我發亮的夢想同行吧！

早在六十年前，除了扮演妻子、母親的角色，她始終沒忘記自己，努力為夢想挺身而出，積極實踐自我。她是賴伶老師，一位走過半世紀創業歷程的女力先驅，從廣播播音到美容事業，樂在工作、不斷精進，她所展現的活力與堅韌，不僅豐富了人生，更讓他人的生命美好，而「美」正是她一路傳播的幸福之道。

1937年，賴伶出生在苗栗公務員家庭，從小個性開朗、聲音甜美。高中畢業時，父親告知她台中農民電台（今正聲廣播電台台中台）在招考客語播音員，賴伶以嗓音優勢報考應徵，在百餘名的應試人員中脫穎而出，就此展開15年的廣播生涯。

時任廣播客語主播及節目主持人的賴伶。

1963年開播的客語廣播綜合節目「農家樂」，賴伶與廖春梅（梅芳）等人並稱「農家樂五姐妹」，在電視尚未普及的年代，成了當年的「偶像明星」。「來自農村的聽眾特別熱情，有時專程花一整天從外縣市來參加節目，一起唱歌同樂、贈送禮物，讓人很感動。」而從小和外婆很親的賴伶，從祖孫關係得到靈感，首開先例舉辦銀髮族「客家山歌比賽」，與長者同樂，也讓社會關注長者退休生活，造成一時轟動。

家庭全力支持 媽媽也能留學圓夢

電台工作有成就感，更因此締結良緣，賴伶卻始終惦記著一個夢想。外婆是挽面高手、母親常幫忙鄰村新娘化妝，自己則喜歡剪下報刊的電影明星新聞、照片，讓賴伶從小對「美」的人事物很感興趣，嚮往美容美妝事業。加上當年電台對女性播音員有「35歲退休」的限制，她決定「超前部署」，2年的留學準備後，辭去工作到日本學習美容，為創業打基礎。

50年前，已為人妻、為人母的女性要實踐創業夢想， 可不容易！「父親很關心家庭、子女。他不擅表達感情，卻非常體貼母親創業的辛勞，會幫忙分擔洗衣、打掃、盯小孩功課，就當年台灣社會來說，是很少見的。」賴伶的公子湯斌回憶，包括母親留學期間的育兒、經濟，父親全數一肩扛起，正是母親圓夢的關鍵援軍。

1973年，賴伶學成歸國，原本只是想開美容院，卻在見識日本美容、美髮教育的進步，決定放大夢想，讓更多人能學習技藝。同年，她在台中市南區創設「真善美美容補習班」，逐年增設美髮、美姿美儀、瑜珈、塑身減肥、韻律舞蹈等科別，再遷至中區，成為台中市第一家綜合性的美容美髮補習班。賴伶的日本恩師山野愛子曾親赴台中為愛徒站台，開設短期特別講座，之後賴伶也陸續邀請外籍教師前來授課交流。

實戰打磨技藝 欣見青出於藍

台灣經濟起飛時，越來越多婦女投入職場，賴伶的補習班設立普通班給有興趣學習化妝的婦女，想以此謀職的女性就選讀職業班，她也赴大專院校及高職，教授美容新知與美姿美儀。賴伶很要求實作學習：假人頭練習、同學相互演練，再去店面實習，更常帶領學生「南征北討」參加競賽，屢獲海內外各種大獎。不只忙於教育事業，賴伶也受邀各界演講，經常反思自己的幸福，積極「取之社會，用之社會」參與社會服務工作，並創立台中第一個女同濟會。她樂以專業助人，在中部引進蓋斑化妝術，教導受臉上胎記之苦的民眾上妝，重拾生活幸福。

蓋斑術為賴伶最拿手的化妝法。

賴伶的學生遍及台灣，也有馬來西亞、印尼、新加坡等地民眾慕名來台學習，她被友人笑稱是「最早執行新南向政策者」。見到學生成功開業或順利從事教職，青出於藍，最是欣慰。「技藝求真、行事求善，就是美。」半生投入美容美髮教育的賴伶，讓美的追求化做共好的能量，圓滿人我的美好。

致力追求技藝美善的賴伶女士。