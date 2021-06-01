開源節流 珍惜每一滴水資源

【文字｜梁郁如 圖片提供｜台中市政府經濟發展局、台中市政府建設局】

中台灣水情持續吃緊，當節水成為長期抗戰，政府與民眾如何合力因應？

找水 擴充可用水源

因應水情嚴峻，市府配合中央政策自去年即成立旱災災害應變中心，於過去一年來積極研擬各項抗旱措施，並提供相關替代水源。短期水源開發包括伏流水開發、台中緊急海淡、建築工地地下水利用、新鑿緊急抗旱井，預計5月底可全數完成供水系統設施後，每日可增加24.3萬噸水源。

由於台中屬於卵礫石地質，中間含水層較厚，不易發生地層下陷，地下水和水井開挖讓台中多了寶貴的水源「開源」機會，例如中央公園規劃開鑿20口民生用水井，經檢測水質良好，可提供台灣自來水公司淨化轉換成民生自來水，預估每日可提供2萬噸民生用水。此外，水利署也於豐原區葫蘆墩公園及田心公園規劃鑿設6口井，持續緩解台中水情。

善用地下水資源，市府將於中央公園開鑿20口民生用水井，預計每日可提供2萬噸民生用水。

地下水源部分，目前65處新建建築工地地下水，每日出水量達81.7萬噸，皆已設置取水閥，供市民及廠商免費取用作為次級用水。針對水質較佳的地下水，市府除了與台水公司合作，將水源淨化後納入鄰近自來水系統，也利用Q-water小型淨水設備過濾淨化，成立臨時供水站，供民眾作為民生用水取用。

此外，另有6處水資源回收中心水源，除了設置取水口提供在地企業利用，也開放福田、文山及水湳水資源回收中心提供給工業或科技業申請設置短期淨水設施，經由自備之淨水設施產製該企業所需的再生水，期望協助在地企業穩定產能，度過缺水危機。

盧市長視察勤美之森建案工地地下水資源再利用，偕同環保局現場抽測水質。

淨水 臨時供水站 補給潔淨民生用水

為了維護民生用水安全，除了台水公司自身把關之外，市府環保局也加強抽檢淨水廠及臨時供水站水質。

目前透過Q-water小型淨水設備完成的第1台供水設置於南屯區文心南路及文心南五路交叉口的「文心愛悅」建築工地，已於4月6日設置完成並開始供水，包含沅林築青建築工地和老佛爺建築工地等共10台設置也均於4月底設置完成，每日可提供約150噸民生用水供民眾取用，民眾也可多加利用。

臨時供水站可供市民及廠商免費取用作為次級用水。

節水 安度「分區供水期」有訣竅

因應經濟部「供5停2」分區供水，市府也鼓勵民眾建立「用水分級」的觀念，飲用、盥洗等必要用水應以適當容器儲存，避免水質產生變異；居家清潔等用水則可採用回收水源，例如用水資源回收中心水源新建建築工地地下水源，並避免過量儲水，共同珍惜水資源。

此外，台水公司近期處理多件大樓復水後卻未正常進水的案例，經查後發現都是在總表後未設置排氣設備導致，因此市府也提醒，停水期間除了應關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞，復水後也請將抽水機排氣閥打開排氣，避免空氣阻塞無法進水，並檢視大樓持壓閥是否正常運作，也可增加排氣相關設施，以加速排氣，順利復水。