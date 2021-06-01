走逛商圈一次滿足！愛上台中捷運新生活

聯合新聞網 / 漾台中
自文心櫻花站出發，轉乘公車約15分鐘或iBike約8分鐘，抵達逢甲商圈。
自文心櫻花站出發，轉乘公車約15分鐘或iBike約8分鐘，抵達逢甲商圈。

【文字｜葉亞薇　攝影｜林鉦凱、黃菁慧】

甫開通的台中捷運綠線，18個站貫穿台中市區，為你開展全新美好生活圈。從「北屯總站」登上大坑風景區，快意挑戰步道；到「四維國小站」探訪近百年古蹟「一德洋樓」的禮俗風雅；「文心櫻花站」領略科博館的豐富寶藏；「市政府站」去國家歌劇院賞建築、看表演；「南屯站」走踏老街與品嘗麻芛台中味；「大慶站」體驗木工坊DIY；終點「高鐵台中站」彩虹眷村塗鴉完美打卡。

無論從高鐵站轉搭，或從台鐵新烏日、松竹站、大慶站轉乘，漫遊特色的商圈、聚落，盡情享受魅力台中。跟著小綠綠，Let's GO！

【老屋新點子 充滿樂趣的文青散策｜審計新村】

自水安宮站或文心森林公園站出發，轉乘公車或租借iBike，約10-15分鐘即可抵達審計新村。
自水安宮站或文心森林公園站出發，轉乘公車或租借iBike，約10-15分鐘即可抵達審計新村。

半世紀歷史的省府老宿舍，化身為最夯的青創基地：審計新村，近50家新興小店，與假日市集的爆棚創意，美食、甜點、咖啡、目不暇給的文創小物，穿梭老屋之間，感受年輕職人的青春活力。承辦營運的地表最潮公司表示，審計新村聚落2020年營業額超過1億，足見豐沛的吸客力，捷運通車後，歡迎外地觀光客群每周都來逛假日市集。

三時杏仁

復古也可以很潮！香濃順口的杏仁茶、杏仁豆腐、現烤油條的組合，加上木凳、邊桌、三輪車攤，味蕾和視覺一起感受古早味風情。焦糖杏仁豆腐，配一球杏仁冰淇淋，絕配享受。

三時杏仁｜(地址)台中市西區民生路356號(電話)04-2301-7301。
三時杏仁｜(地址)台中市西區民生路356號(電話)04-2301-7301。

艸水木堂

以旋轉木馬為主題概念，空間內外都有模樣夢幻的造型木馬供顧客拍照。特色甜甜圈以卡士達醬搭配各式季節水果、巧克力等，繽紛甜蜜成為IG熱點。

艸水木堂｜(地址)台中市西區民生路364號(電話)04-2301-9569。
艸水木堂｜(地址)台中市西區民生路364號(電話)04-2301-9569。

【專屬美食通的澎拜之夜｜逢甲商圈】

探索小吃的各種想像、最新創意，來逢甲商圈就對了。曾獲選「台灣最美味夜市」，逢甲夜市商圈以創新多元的美食小吃聞名，冰品、滷味、串燒、飲品等在此都有獨樹一格的風味。逢甲商圈主委王朝藝表示，商圈年營收約100億元，商圈規模廣大。從捷運文心櫻花站出站，沿著櫻花路直行即可抵達，超多美食新靈感，碰撞你的味蕾驚奇。

瑰覓Gui Mi 逢甲店

高詢問度的創意義式料理餐廳。義大利麵、燉飯、披薩等選項多元，以大份量、醬汁迷人取勝，明太子、干貝、櫻桃鴨胸等豐盛用料，廣受顧客喜愛。

瑰覓Gui Mi 逢甲店｜(地址)台中市西屯區文華路215號2樓(電話)04-2452-1305。
瑰覓Gui Mi 逢甲店｜(地址)台中市西屯區文華路215號2樓(電話)04-2452-1305。

御品元冰火粉圓

2019台北米其林推薦、通化夜市名店也來逢甲插旗。著名的桂花綜合湯圓冰，熱呼呼的花生、芝麻湯圓，與淋上桂花蜜的刨冰交融，口中的冰火甜香，味蕾好驚豔。

御品元冰火粉圓｜(地址)台中市西屯區文華路127巷2號(電話)0920-955-058。
御品元冰火粉圓｜(地址)台中市西屯區文華路127巷2號(電話)0920-955-058。

【著衣×美味 一網打盡的小資逛街｜天津路&北平路商圈】

自文心中清站出發，步行即可抵達天津路 & 北平路商圈。
自文心中清站出發，步行即可抵達天津路 & 北平路商圈。

鄰近捷運文心中清站，步行即可抵達，體驗「穿在天津、食在北平」的街區特色。走一趟天津街，超過300家店滿足一家大小的穿著需求，服飾、配件、鞋子通通有，而且價格低廉，不花大錢就能有型有款。天津路服飾商圈主委吳永芳表示，商圈年營收上億元，也帶動平行鄰街北平路的買氣。近年北屯重劃區的人口紅利，讓北平路美食商圈越發擴大，麵點、排餐、甜點、義大利麵等，選擇多元，銅板價就能滿足幸福。

奈奈日系服飾

想走甜美風，還是森林系？休閒的棉白襯衫，約會的夢幻洋裝、俐落的自在褲裝，一次滿足女孩的漂亮想望。

奈奈日系服飾｜(地址)台中市北區天津路二段28號。
奈奈日系服飾｜(地址)台中市北區天津路二段28號。

金飽滿手作餃子

有眷村感的小店，著名的冰花煎餃，口味多元、內餡扎實；飽滿餃子被倒扣盤上，餃子邊緣有一層薄脆酥香、如蕾絲花邊的冰花，視覺驚喜，更添美味口感，連帶冷凍餃子也是外賣的人氣商品。

金飽滿手作餃子｜(地址)台中市北區青島路一段41號(電話)04-2299-2662。
金飽滿手作餃子｜(地址)台中市北區青島路一段41號(電話)04-2299-2662。

※上述營業資訊以店家最新公告為準，建議出發前上網或致電詢問。

《漾台中》2021年6月號NO.13
《漾台中》2021年6月號NO.13

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