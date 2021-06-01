爸爸媽媽不用怕 您的孩子 中市府一起幫忙養

【文字｜梁益蓉、葉亞薇、梁郁如 圖片提供｜台中市政府社會局、台中市政府教育局】

台灣陷入「少子荒」，如何建立一個讓年輕人敢生、能養的環境是政府的重要使命。新一代父母重視的是什麼？市府又提供哪些相關服務和資源，打造適合生養下一代的環境？

公托公幼倍增 育兒添後援

「生第二胎前的喜悅和壓力，一點都不亞於第一次懷孕。」育有各1歲和3歲的二寶媽媽Jessica回憶，大寶出生時全家還住在北部，都是靠自己一打一照顧。所幸搬回台中後，一方面有娘家後援，離家不遠新開幕的大雅親子館也有不錯的課程資源，讓孩子能有更好的成長學習環境。除了完善的課程環境和教具，館內還有免費玩具和圖書資源可供借閱，專業又有耐心的師資們也給她很多日常教養上的觀念，更知道怎麼和寶寶互動。

盧市長積極推動「公托公幼倍增計畫」，在全台中都有越來越多的友善育兒資源，期望在2022年達到17間親子館、50處公托和180班公幼增班量。除了持續盤點資源與閒置空間設置公托及公幼機構，市府也不間斷推動準公共化政策，目前全市準公共化托嬰中心有120間，現並有準公共幼兒園119間、非營利幼兒園20間，由市府把關品質並提供學前教育補助，減輕父母育兒負擔。

雙語教學倍增 台中的孩子很國際

小小孩們用五感來探索世界，而邁入小學階段的孩童們則開始用知識和語言來認識世界。在台中的不少小學都可以看到這樣情景，外籍老師在講台上以活潑生動的方式，用英語帶領孩子悠游在經典繪本和生活時事間。本國籍老師則開始將英語融入日常教學，讓高年級的孩子可以在跨領域的雙語學習中培育流暢轉換「雙聲道」的能力。

為了提供下一代國際化的視野，台中市政府持續推動雙語教學，不僅規劃本國籍教師研習、鼓勵成立專業雙語教學社群，從師資開始為雙語教育培力；更增設雙語學校，從2018年的21所提升到2020年的51所，增加一倍以上；今年（2021年）更增聘外籍師資人數到102人，讓全市29個行政區都享有相關資源與師資，連和平區內泰雅族部落社區的自由國小烏石分校也有外師報到。期望台中的孩子們，不分城鄉都能透過與外師互動增進英語互動力和國際視野，本國教師也有機會與外師切磋活潑、高互動的教學技巧。

外語能力是接軌國際的關鍵指標，因此市府致力提升外語師資教學人數。

校內校外 愛閱讀的孩子更有未來

另一個和英語能力同樣重要、並需要從小培養的則是「閱讀力」；不僅只吸收資訊，也透過閱讀力作為認知基礎，培養思辨、統合、延伸片段資訊的能力。為了讓更多孩子享受閱讀，市府於2020年率先全國成立「台中市政府教育局閱讀教育輔導團」，由教育局長擔任團長，聘任閱讀典範學校校長及資深國中、小教師擔任輔導團委員，並邀請台灣師範大學、台中教育大學教授及國立公共資訊圖書館專員等專家任顧問，從圖書教師研習培育開始，完善圖書館的經營、規劃，並在校內推動閱讀教育。同時，2020年台中市除有29所國小、15所國中設置教育部圖書教師外，市府另再補助82所國小、26所國中設置市級圖書教師，在每一所中小學種下推動閱讀教育的種子。

走出校園，台中市市立圖書館也早已透過大力推動E化，建立對E世代更便捷友善的閱讀環境，包括用手機就可以借書、預約書籍的行動借閱證APP，並持續增加電子書數位資源，目前累計電子書（含期刊）館藏量達5萬餘冊，走到哪、就能看到哪。各項軟硬體升級，全方位的友善親子資源，讓台中成為能夠安心生養的幸福城市。