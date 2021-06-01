在台中長大真好 不錯過孩子成長的任何一刻

【文字｜梁益蓉、葉亞薇、梁郁如 攝影｜鄒紘超 圖片提供｜石岡親子館、江妮蓉、李科永紀念圖書分館】

台中處處充滿驚喜，更是對親子友善的城市。放假不想跟孩子待在家悶到慌？我們準備這份樂遊指南，讓你能帶著孩子一同創造開心回憶！

「美樂地」計畫自2019年起推動，在台中市內各處成功建構了112座共融公園，適合全年齡使用，是大小朋友放電遊憩的好去處。而讓孩子有地方跑跑跳跳的同時，也有地方讓孩子靜下心和建構豐富想像力，44間市立圖書館，各館資源各異且好玩！並不時舉辦多元活動，帶領大家挖掘書中奧妙世界。家有小小孩的爸媽也有福，市內11座親子館創造0至6歲幼兒和家長親子共學和遊戲活動空間，並提供親子課程等專屬於小小孩開心的樂園！

超好玩益智探索―親子館

台中市政府推動「公托公幼倍增計畫」而廣設親子館，建構友善育兒環境，提供0至6歲幼兒和家長親子共學和遊戲的活動空間，更提供親子活動課程、童書、教具教材借用服務。目前已有北區、豐原、沙鹿、大甲、大里、南屯、坪林、石岡、太平、和平、大雅等11間親子館，將陪伴更多0到6歲的孩童快樂成長，成為家長們養育小小孩的好幫手。

【石岡親子館｜和AI 機器人一起玩】

吉祥物｜哞哞

適合年齡｜學齡前0-6歲

館內設施｜0-2歲小小BABY遊戲區、嬰幼兒活動室、2-6歲大寶貝活動區、多功能教室

館方結合周邊豐富自然生態，規劃以自然為主題的課程活動，還有引進AI機器人Zenbo互動的親子課程與遊戲，受到不少大小朋友的喜愛。

除此之外，每月固定安排各種0-6歲嬰幼兒親子活動課程，更不定期舉辦父母親及嬰幼兒照護者親職教育課程，以及童書教具教材借用服務、育兒照顧諮詢，提升所需家庭的育兒知識與能力。還有社區據點推廣服務，館方利用行動資源車，實踐行動親子館概念，讓偏遠山城地區的家庭與孩子也能享受到托育資源。

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地址｜台中市石岡區和盛街13巷50號

承辦單位｜弘光科技大學教保產業發展中心

石岡親子館規劃以自然為主題的課程活動，還有引進AI機器人Zenbo互動的親子課程與遊戲。

最佳放電美樂地―共融公園

真的很令人期待！放假日想和孩子好好享受台中的陽光、微風與歡樂氛圍？就來場共融公園的歡樂之旅吧！

【超吸睛貓咪磨石子溜滑梯｜東興公園】

東興公園於2021年2月全新完工，除了豐富的遊樂設施，還有簡易運動設備，很適合祖孫三代一起來舒展身心。「以前每次快到週末，我和老公就會開始想破頭，想說要帶小孩去哪裡放電？畢竟整天悶在家裡小朋友會受不了，但也不可能每次都帶去親子餐廳，這樣開銷太大了啦。現在有這公園真的很好，比親子餐廳還好玩。」一邊看著老大玩溜滑梯、一邊陪著老二玩旋轉椅的二寶媽露出燦爛的笑容說道。「東興公園在整修時，我和老婆就一直在期待它整修完畢；正式開放時我們夫妻超開心的，之後可以省下好多出去玩的錢，改投資在孩子的教育上。」二寶爸喜孜孜地跟我們分析著。

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地址｜台中市南屯區東興路與大業路口（導航可設「大業國中」旁為目的地）

東興公園內超吸睛的貓咪磨石子溜滑梯。

超能力起飛―圖書館

台中市立圖書館共有44間，各有特色，例如：每年推出不同主題系列活動、搭配主題書展、市集活動的台中市立圖書館總館；有定期中、英文繪本導讀活動，並有不少親子育兒及生活風格館藏的北屯分館，以及以幼兒教育為特色、被公園綠意包圍，有如在森林裡閱讀的「李科永紀念圖書分館」。圖書館不再只是單純查閱資料、借閱書籍的地方，更是不同年齡、不同族群的共享空間。

【深化幼兒教育｜李科永紀念圖書分館】

位於南屯區的李科永紀念圖書分館， 三層樓的建築主體融合自然地景，大片玻璃窗設計引入公園陽光與綠意，有如在森林裡徜徉閱讀。館區硬體規劃和藏書特色以幼兒教育為主，除了常備的期刊報紙區、開架閱覽區、多功能活動室等，更規劃嬰幼兒、兒童閱覽區、樂齡區和幼兒教育圖書區，豐富的育兒相關書籍更是民眾、新手爸媽及幼教老師所需的幼教資源。還有造型逗趣可愛的穿山甲自助借書機，高度設計符合小朋友身高，讓孩子也能體驗自助借書流程，鼓勵自發性閱讀。

為了推廣親子共讀，館方不定期安排台灣繪本作家、插畫家講座及幼教繪本發表會等活動，「這裡活動實在很熱門，我常常要幫孩子搶報名，有講繪本故事的、也有可以做手作的，我和我女兒每次都玩得很開心，她也會一直問我，什麼時候還要帶她來圖書館。」剛參加完活動的小女孩臉上綻放出大大的笑容，媽媽也一臉心滿意足地說道。

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地址｜台中市南屯區龍富路五段1號

電話｜04-2252-5966

重視幼兒發展教育的李科永紀念圖書分館。