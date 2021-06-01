音樂、電影 我的藝文城市

【文字｜梁郁如 圖片提供｜九天民俗技藝團、狗吠火車樂團、中台灣影視基地、台中市政府新聞局】

台中是一座文化多元的城市，南與北、新與舊、在地與國際的元素，都在此交會，成為音樂、影視等藝文活動的最佳搖籃。新的舞台，正讓台中在地的音樂、影像與創作能量爆發，在整座城市遍地綻放豐沛的生命力，為台中生活點綴豐厚的藝文氣息。

在台中玩音樂 有市府罩

為打造台中市成為流行音樂友善之都，市府透過流行音樂補助、培育創作樂團、舉辦大型音樂活動等措施，全力支持音樂創作，扶植流行音樂產業，期望將音樂融入市民生活日常。台中市府自2018年起推動「台中市流行音樂產業活動行銷推廣補助辦法」，截至2021年5月，共補助33案，補助金額累計達910萬3,656元。補助活動類型多元，以2020年補助案分析，包括搖滾流行與傳統文化的跨界結合（鼓神祭）、獨立樂團（淺提）講唱會結合專輯攝影展、活化台中市Live house的專場演出（台中嘻哈獨立樂團──西屯純愛組）、學生主導規劃的音樂祭，落實獨立音樂向校園扎根（中國醫藥大學──街角無常音樂祭）等，藉此活絡台中音樂產業，帶動城市行銷與流行音樂產業。

市府透過流行音樂補助、培育創作樂團、舉辦大型音樂活動等措施，全力支持音樂創作，扶植流行音樂產業。

搖滾樂＋民俗藝術 新舊混搭原創特色

「鼓神祭」多年來由知名的陣頭表演團體「九天民俗技藝團」主辦，原本每年祭送鼓神、表達感恩的固定儀式，2020年在市府補助之下，鼓神祭首次結合樂團演出，擴大轉型為一整天從中午到晚上不斷電的音樂祭，也是全台灣目前唯一一個融合傳統與現代的獨特主題性音樂祭。除了當天現場的上千人次，網路直播更吸引上萬人收看，跨界合作的創作還集結發表，成為台灣第一張音樂祭主題的跨界專輯。

「除了讓活動更豐富創新，也是希望給年輕樂團一個舞台，讓他們有更多場域發聲。」九天團長許振榮說：「過去我們的音樂祭很多都在學國外，但其實越在地才會越國際，結合大肚山脈特色、用台灣元素創造藝術性的呈現，讓音樂和表演藝術在地扎根，這樣的本土化才能走出一條路。」市府新聞局也大力支持，讓這群造夢者有了更加放手盡情發揮的空間，甚至有餘力為鼓神祭設置雙舞台，讓其中一個舞台成為台中樂團專屬的「特別保留席」。

全台最多付費音樂祭在台中

與九天合作舉辦鼓神祭的浮現音樂藝文公司執行長陳信宏觀察，音樂表演活動近年來在台中呈現「大爆發」，成為全台灣每年舉辦最多場付費音樂祭的城市，除了南北交會的地利之便，也與台中市新聞局近年來的政策有關，透過大量補助推動音樂活動，補助範圍也不在侷限於以往的非營利活動，即使只是部分金額補助，也已經能讓表演創作者有更多舞台，讓主辦方有勇氣能力舉辦更創新、更好的活動，也餵養民眾付費欣賞藝文表演的市場風氣，讓產業逐漸成形，連帶活絡到軟硬體周邊產業、觀光和餐飲住宿等。

他分析：「學生團體、樂團巡迴表演、音樂祭或像這樣的跨界合作都能申請，這幾年可以看到台中的音樂活動不只數量成長，類型也更多元。」市場活絡後，漸漸凝聚台中為音樂文化的基地，把更多的音樂人、樂迷帶到台中。

創作發聲 每一個舞台都是機會

「所有表演者都需要舞台，每個樂團也都希望大家可以聽到他們的作品。當然，我們自己也要更努力。」連兩年入選台中市流行音樂補助、也在鼓神祭中參與演出的的獨立搖滾樂團「狗吠火車」主唱吳念恩說，對原鄉的眷戀，讓他在畢業後毫無懸念地返回家鄉⸺台中，一邊當美術老師、一邊投入音樂創作；對音樂的熱情，讓樂團裡的每一個成員在忙碌的工作和生活中仍努力搾取時間和資源練團表演，滋養自己的音樂夢。「狗吠火車」在台灣傳統俚語中是「徒勞無功」的意思，他們的音樂也正是對生命、生活的吶喊，即使無法掌握的一切，也要用力吠叫來證明自己的存在。

狗吠火車樂團珍惜每一場演出。圖為2020年台中市府流行音樂補助案「狗吠火車巡演計畫」，於梧棲富美宮舉辦、結合辦桌文化的「搖滾辦桌x狗吠火車」演出。

創作傳達理念的樂趣、克服萬難努力完美演出的成就感、樂迷的掌聲和肯定，都讓吳念恩對樂團生涯上癮。今年37歲的他，從來沒有想過要放棄，「最大的壓力，來自不知道還能再撐多久，我們已經不像年輕人還有很多時間。」吳念恩直率表露「搖滾中年」的急迫感，需要有更多舞台被看見。配合補助，狗吠火車第一次舉辦了自己的宣傳演出，並拍攝一支以台中為背景的音樂MV，雖然多半是小型演出，但一步一腳印都是在累積能量。其中一場和梧棲的地方創生組織合作的表演，在年終辦桌活動中，他們發現不只年輕人，連地方鄉親都喜歡他們的音樂，讓人振奮。「有這些機會讓大家認識我們，我們更要繼續用好的作品、好的表演，把最好的一面呈現給大家。」吳念恩說，抓緊後青春的最後時間，要把握每一個舞台，好好再衝一波。

樂團在清水「浮現祭2021」演出。

【中台灣影視基地｜影視拍攝、人才培育雙軌並進】

2020年底揭曉的金馬獎得獎名單，《同學麥娜絲》、《刻在你心底的名字》、《無聲》等得獎影片都在台中取景，見證台中市政府近年積極推動影視產業、吸引拍攝團隊到台中取景的豐碩成果。結合中台灣影視基地的拍攝優勢和育才量能，台中邁向全台、乃至亞洲的影視重鎮，指日可待。

中台灣影視基地不僅有亞洲唯一造浪池，還有台灣最大的攝影棚，軟硬體兼備，讓台灣影視產業與國際接軌。

棚內棚外 台中都精采

「國際招商需要政府的力量，我們和台中市政府、文化部不斷討論如何吸引國際劇組，結合產官學與民間力量，讓基地發揮更大的效益。」中影製片廠業務副理丘昀表示。而中央政府因涉及單位眾多，往往需要更長的時間周延規劃，地方政府則相對能以高度彈性回應產業需求，卻也因此肩負更重要使命，期許創造最大價值。

儘管因疫情肆虐，導致數部原定到中台灣影視基地進行的跨國拍攝計畫擱置取消，2019年底啟用後仍有三部台灣電影在此取景拍攝完成，包括由錢人豪執導，王陽明、鄭人碩及金鐘影后柯佳嬿豪華陣容演出的首部海上驚悚災難片《海霧》；由林柏宏、邵雨薇領銜演出的未來題材單元影集《2049―完美預測》；半自傳電影《我心我行》則由侯孝賢監製、金馬獎最佳攝影姚宏易編導加攝影，用鏡頭詮釋曾任美國最權威現代舞團──瑪莎．葛蘭姆舞首席舞者、國家文藝獎最年輕得主許芳宜的舞者心路歷程，運用沉入與躍出水面的場景，在虛實之間傳達她舞蹈生涯轉換與新生的意象。而2021年也已洽談數部影視協拍計畫。

完善的水拍攝基地設備，成為構思、拍攝與水相關電影題材的助力，同時，2大1中的攝影棚也能為劇組拍攝提供即時效益。而在基地之外，中影八德也與台中市政府合作，包括協助劇組找到更理想的拍攝地點、協拍、補助、政策調停等等，讓台中更多美景能透過螢幕呈現在世人眼前。例如《我心我行》除了在中台灣影視基地拍攝，也取景高美溼地和中山醫學院，純淨質樸的大自然和校園場景，襯托出年輕舞蹈家稚嫩的活力。「台中的現行法令中，影視補助事項已越來越明確，也有越來越多劇組發現中部的美景，除了帶動台中影視相關產業，周邊的住宿、餐飲、觀光等也能因此受益。」丘昀表示。

台灣災難驚悚片《海霧》在中台灣影視基地實景拍攝，運用造浪池拍攝逼真的海難場面。

產學合作 提升產業技術競爭力

國際級的場景設施，成了培養台灣在地的相關技術人才的基礎。在中影八德與市府的經營協議中，除了將中台灣影視基地經營成台灣最好的水拍攝基地，另外一個目標就是要在15年之內達成中部影視技術人才地的在地化。「包括操作造浪池、深水池、油壓動力平台、機械手臂等等，這些在台灣都是獨一無二，放眼亞洲也是極具特殊性的設備，需要專業的操作人才。」丘昀說，目前中台灣影視基地已經全面和中台灣的大專院校影視相關科系進行緊密的產學合作，目標在15年內完善中部在地的影視人才能量，未來也能透過技術面為台灣乃至於國際的影視拍攝提供服務。

此外，在基地每年開設影視的相關課程中，還有各種不限定於純影視相關科系的課程，甚至還有一般學校教師的動畫製作培育訓練營，像是讓國語、數學老師運用影視邏輯製作簡單小道具，使課程更生動有趣；也曾提供專業導覽活動，發揮中台灣影視基地的公眾教育意義。

基地和中台灣大專院校影視相關科系產學合作，每年開設影視相關課程，積極培育台灣影視人才能量。