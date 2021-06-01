浪孩生命中繼站 台中動物之家后里園區

【文字｜李康莉 圖片提供｜台中市政府動物保護防疫處、台中市世界聯合保護動物協會、霧峰張老師】

台中市政府動物保護防疫處目前在「流浪動物」的照顧上，主要採取「開源節流」與「安居樂活」兩項政策。

「開源」即鼓勵民眾領養犬貓，為了讓民眾方便認養，以「多管齊下、就近領養」的方法增加領養據點。台中市政府動保處自去年（2020年）開始和各界攜手合作，讓無數毛小孩回歸人類家庭：1. 與46間中途動物醫院合作，共送養463隻。2. 「一起認養吧」與民間企業合作，送養371隻。3. 如果民眾交通不便或居住地點偏遠，還貼心地提供「送愛到家」服務，以專車將領養犬貓送到民眾家裡，共送養46隻。4. 犬貓安居的醫療服務，除了提供犬貓的醫療照顧，也開放民眾的認養，共送養78隻。

台中市政府動物保護防疫處目前在「流浪動物」的照顧上，主要採取「開源節流」與「安居樂活」兩項政策。

「節流」部分，即為流浪動物實施「絕育」手術，以減少流浪動物的繁殖，從源頭上減少流浪動物口數。去年光是動物之家南屯園區收容的3,459隻毛小孩，都施行了絕育手術。另外市政府也提供補助、鼓勵市民帶自家飼養犬貓作結紮，去年已結紮共14,622隻，這還不包括偏鄉區犬貓絕育補助共3,392隻，以及街上流浪犬貓的愛心絕育手術共1,832隻。

在「安居樂活」的部分，重新整建後的「台中市動物之家后里園區」成為名符其實的「貓狗友善空間」，除了讓貓狗能身心安適、免於恐懼自在樂活，也能讓參觀的人類舒服放鬆地享受與浪孩互動。

走進園區，曾獲得「2019國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-金質獎」的純白建築，簡潔而乾淨的設計，多處空間角落均有以犬貓為主題剪紙造型的公共藝術，令人眼睛一亮。還有牆上趣味的指標設計，以及窗邊貓咪造型的剪紙裝飾，處處看見以犬貓為主體的設計趣味與巧思。

台中動物之家后里園區的新建築，多處均有犬貓主題的剪紙造型公共藝術。

不只建築物本身散發出濃厚的文青風格，成為文青打卡的時髦景點，更與周圍景觀聯合，一改收容所予人髒亂印象，成為旅客造訪參觀的旅遊景點，自開幕以來，比過去平日多出五倍的遊客。園區最大的特色是「從人類的立場與視角思考」，改換成「從動物的需求出發」，而打造出「體貼動物」的日常設計。

后里園區的廣大綠地，讓狗狗自在奔跑運動，親近自然、強健筋骨。

為了讓貓狗免於恐懼、身心可以自在放鬆，園區設有給貓咪獨立居住的豪華貓屋，讓貓奴們讚嘆這裡的毛孩好幸運。除此之外，偌大開放的綠地空間，讓狗狗在外奔跑運動，親近自然、強健筋骨，免於關籠的恐懼。市府為了落實以動物的需求出發，為不敢走樓梯下樓的小狗，打造了「狗狗專屬」的坡道，還有特別為小狗設立的「小狗運動區」，處處可見以動物為主體的設計概念。后里園區作為友善動物的旗艦示範點，高度展現對「動物權」的重視。

后里園區設有獨立貓屋，讓天性較需要獨立活動空間的貓咪能舒適生活。

除了單純具備動物的收容功能，動物之家也是認養貓狗的轉運站，同時被賦予生命教育的宣導功能。為了扭轉對浪孩的刻板印象，不再害怕浪孩，民眾到動物之家所探視、收養的浪孩，都具有親人的個性。假日經常可見大、小朋友與這裡的浪孩們和樂融融地玩耍。而為了杜絕虐待動物或人類棄養的事件，動物之家也會定期邀請附近學校來參訪，或去附近的中小學進行生命教育推廣，往下扎根，「從小落實」愛護動物的觀念，培養孩童的責任心。並結合社區的力量，將動物保護的觀念普及深入到周遭鄰里。

如果民眾想認、領養，台中市府已負擔晶片登記、結紮與疫苗費用，因此不需額外支付任何費用，只需在園區開放時間到場辦理認、領養手續。也歡迎民眾加入志工行列，投入動保宣導，成為防範傷害流浪動物的稽查小尖兵，一起讓浪孩們重拾對人類的信心，回歸社會溫暖。

民眾在后里園區戶外開放的狗狗活動區與小狗們互動。

台中動物之家后里園區

電話︱04-25588024

地址︱台中市后里區提防路370號

台中動物之家南屯園區（整修中，暫不開放參觀與認養）

電話︱04-23850949

地址︱台中市南屯區中台路601號

【老孩子們值得一個家｜台中市世界聯合保護動物協會】

這裡最大的特色是一所「老狗收容中心」，已經經營25年，目前總共有105隻平均14歲以上的老狗。協會的理念是讓老狗們也能安享晚年。目前一年有6～10隻送養。

負責人鮪魚說：「收容所不是家。畢竟毛孩子從第一天就是與人類家庭共處的。我們期待這些老孩子能被有愛的人家收養，有機會回歸人類家庭，安享一個幸福的晚年。」

協會對老孩子的愛，可以從體貼友善的照顧看出。收容之家分為「集體區域」與「安寧照顧區域」。「集體區域」一樣是開放空間不關籠。「安寧照顧區域」收容的則是有殘疾或已要步入臨終階段的老狗。由志工固定進行關節觸摸、精油按摩的療癒活動。民眾可以選擇領養，或每週一到六下午的志工服務。

民眾可到協會的集體區域探視老孩子們。

【快樂的黑狗兄｜霧峰張老師的黑皮狗狗山】

位於霧峰的「黑皮狗狗山」，由退休老師張帆所經營，擁有超過十二年的歷史，原本是犬貓「救援中心」。這裡收容的犬貓共250隻（180隻狗和70隻貓）。三分之二以上是黑狗。光是去年一年就送養了70隻，成功達成犬貓救援、尋覓好主人的任務。

狗如其名（黑皮＝Happy），這裡的狗狗最大特色就是沒有任何害怕、非常快樂。不關籠、不綁繩，每天工作人員都會帶狗出門遛個半小時。狗狗已經把這裡當家，甚至會自己出門30～40分鐘後自動回來。環境舒適，地點位於山區，陽光充足，每天供應狗狗們乾淨的山泉水，且至少換水三次以上。狗狗的福利好到什麼程度呢？「如果有8隻狗，我們就給9個碗，每隻狗有專屬的碗，且採取任食的方式。」經營十多年個性爽朗的張帆老師說。多一個碗的目的，就是讓每隻狗狗都有獨立的碗可食、不擁擠也不搶食。

黑皮狗狗山的狗狗與人互動良好，很多學生會來服務學習。透過教育、學校參與、收容與助養政策，推動改善流浪狗汙名化的現況。目前推廣每月200元的助養費，已經有70～80位助養人。另外針對領養者，黑皮狗狗山的把關流程嚴謹，不只進行home check或電話訪問，判斷領養家庭是否合適領養，杜絕居心不良者，也會進行「試養」，領養後則會安排年度訪問。如此謹慎的把關，就是為了讓浪孩找到可以再度託付終身的好主人。

來黑皮狗狗山參觀的學生，在不關籠的放養區，與浪孩們親近玩耍。