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上廁所還能彈鋼琴 台中捷運主題風格開箱
台中捷運不只有多處亮點，連廁所設計也翻轉刻板印象，與在地企業攜手打造「主題風格女廁」。同時，為建立友善舒適的捷運公廁環境，台中捷運廁所符合「內政部建築技術規則」最高標準，男女廁間比例1：5，女性如廁不用大排長龍，提供友善性別的服務品質。
〔華麗公主風 高鐵台中站〕
高鐵台中站的女廁主題「瑪莉公主」，運用粉紅與粉藍色系，搭配優雅仕女造型，營造柔美夢幻的氛圍。寬敞洗手台、多面大型梳妝鏡，讓女性梳化更便利舒適。
〔典雅博物館風 松竹站〕
松竹站則以「博物館」為女廁主題。以藍、紅色系的沉穩風格，牆面飾以藝術畫作，典雅氣息有如置身美術博物館，讓人放鬆。
〔音樂森林風 文心森林公園站〕
文心森林公園站打造「森林系主題」男女廁，廁所內設置免接觸洗手台、置物檯、廁所使用標示燈、景觀設施等，甚至還有「音樂梳妝台」，可彈奏樂音並播放輕柔音樂，成為一大亮點。
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