兼顧打卡熱點 台中捷運站購物拍照都好玩

【文｜葉亞薇、蘇晨瑜、龍珮寧 圖｜台中市政府】

搭上小綠綠，除了暢遊台中商圈，車站內就能享受購物樂趣，還能發現打卡亮點！文心崇德站的中信兄弟象視覺設計，死忠球迷必須來朝聖；還有各捷運站特色販賣店，以及可愛爆表的「小綠綠福利社販賣機」皆是樂趣焦點之一。

〔中信兄弟主題車站〕

鄰近洲際棒球場的「文心崇德站」，是第一個以「中信兄弟站」打造的主題車站，站內隨處有「兄弟」主視覺設計，營造台中主場氣氛，進站如進球場，吸睛有趣，球迷絕不能錯過。

醒目亮眼的中信兄弟視覺設計，讓文心崇德站特色獨具，成為球迷打卡熱點。

〔小綠綠福利社〕

捷運18個站皆設有「小綠綠福利社販賣機」， 販售小綠綠周邊商品、零食、飲料等，機台還能接受多元支付。而豐樂公園站、南屯站、文心公園站及高鐵台中站的販賣機更精心佈置成網美拍照點，成為人氣打卡熱點。

造型吸睛的小綠綠福利社販賣機，成為打卡熱點。

〔捷運站販賣店〕

目前在舊社站丶松竹站丶市政府站丶水安宮站丶大慶站丶高鐵臺中站共6個車站設有販賣店，規劃至少15家廠商進駐，其中不乏知名連鎖企業，例如：7-ELEVEN、全家便利商店、繼光香香雞、星野銅鑼燒、晶碩光學等，也吸引許多在地文創品牌共襄盛舉，例如：木森好襪、吾斗米商號、王者香蘭花茶、種子部落市集等，皆已陸續展開營運。市政府站3樓還有可愛的泰迪熊旗艦店即將開幕，經典設計相當吸睛，將成為捷運綠線另一個打卡熱點。

大慶站木森好襪販賣店。