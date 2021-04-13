久等了！台中捷運新時代來臨

【文字｜葉亞薇、蘇晨瑜、龍珮寧 攝影｜劉煜仕 圖片提供｜台中市政府新聞局、台中捷運公司】

「你搭捷運了嗎？」

這是台中近期最夯的問候語。歷經十多年的等待，100多天的修復，中捷綠線粉墨登場，全新的生活樣貌正要展開。

台中人引頸企盼的捷運綠線將於4月25日正式通車，民眾可從烏日高鐵站一路搭乘綠線穿過大台中的繁華路段，快速進入市區，免除塞車之苦。

中捷綠線是台北以南、高雄以北的「中部地區第一條捷運」，深具劃時代的指標意義，採中運量設計，全線高架且全自動無人駕駛，完工後每日運量預估來到5至6萬人次。未來規劃串聯捷運藍線、機場捷運線、大平霧捷線、台鐵等，交通路網覆蓋整個台中地區，寫下台中運輸新頁，為都市整體發展帶來新契機。

〔遇上斷軸危機 彩虹總在風雨後〕

去年11月21日試營運期間，發生聯結車廂的聯結器軸心斷裂事件，讓試營運整整暫停3個多月，直到今年3月5日才經「捷運故障審查委員會」審查通過，確認安全無虞，再度進入全車隊運轉測試，為全線系統運作暖身。為此，台中市政府交通局長葉昭甫還在辦公室白板寫下：「中捷危機105天解除。」道盡100多天工程與營運人員驚險的心路歷程。

「從去年11月21號開始的日期數字，我大概都記得一清二楚。」葉昭甫赴任時即肩負使命，必須讓整個捷運安全上線，為此他積極進行工程品質檢核、營運前等準備事宜。

「其實要讓捷運安全上線，除了讓工程照進度走，也必須讓營運人員就作戰位置，整個團隊承受很大的壓力。」為達到通車條件，中捷必須先通過7天試運轉，這意味著列車每天從早上6點到晚上12點，必須按照班表一直運行測試，「列車固定一直跑，期間不能有故障，不能突然間在軌道上面停30分鐘；萬一發生那種情況，就得打掉重練，一切重來。」葉昭甫說明上路前的審慎準備，以及不為市民所知的辛苦層面。連續7天按照班表一直運轉，達到可靠度99%，言下之意是基本上不能有出錯的機會，才能進入下個階段。即使達到這個標準，仍然不能營運，只能進入下一階段的初勘跟履勘，包括市府的初勘，以及交通部的履勘。

盧市長及市府團隊視察軸心改善情形。

去年底眼看一切都已就緒，沒料到卻在試營運的第6天，發生軸心斷裂事件。「這件事在台灣捷運史上，甚至承辦的日本川崎重工都沒有遇到過。」葉昭甫回憶道，市府當時毅然選擇停駛檢修，因為沒有比民眾安全搭乘更為重要的事。

同時，斷軸危機的壓力重擔也讓中捷董事長林志盈有感而發：「如邱吉爾所說，不要錯失任何一次危機，這是中捷的機會。」很多事情看似突然，其實是上天有最好的安排，彩虹總在風雨後。

林志盈分享，停駛期間中捷每週主動發布新聞稿，「小綠綠」小編與粉絲互動，報告最新進度、訊息，透明化地讓市民掌握進度，對內則安定中捷同仁跟著公司的步伐，穩健的朝目標邁進：安全。

所幸經過國內機械、材料、軌道等第三方專家檢視，並與台北捷運局及川崎重工共同會勘，找出軸心斷裂原因，並從材料、設計、製造等面向重新驗證；為求慎重，市府遠到法國重新找製造商生產39支軸心，分兩批運到台灣，在台灣實驗室抽驗檢查強度，兩批都合格後，才願意放行，讓中捷安全重啟。

建功國小及博屋瑪國小師生試乘中捷，直呼捷運漂亮又開得快，下次還要再來搭乘。

〔不是 NO.1、卻是 Only One〕

中捷綠線不論是長度、運量、營運規模都非No. 1。林志盈指出，這條運輸走廊雖為後起之秀卻能為市民創造許多幸福「Only One」， 為了讓服務更有感，中捷看見市民的需求，提供便民服務，促進人潮帶來機會、帶來錢潮，刺激周邊產品銷售及地方發展。

「中捷再深入思考，對上班族而言，何謂有感服務。」林志盈舉例，領掛號信只能到郵局嗎？何不讓中捷做市民的「好鄰居」，一同與中華郵政合作設置i郵箱，市民取/寄郵件不用趕時間，也能透過郵箱設計提高企業識別度。

過去總是擔心路上塞車、紅綠燈等因素耽誤行程，通勤族（上班族、學生族）往往要提早出門才不會遲到，如今有了捷運，其省時與準時的優勢，讓通勤族可多賴床幾分鐘再出門還不「遲」。不僅如此，捷運綠線也是夜歸者的好朋友，最後一班抵達台中站的高鐵列車和末班捷運發車時間僅差1分鐘，於是中捷特別加開凌晨12時15分列車，將夜歸者安全的送回市區。

台中捷運綠線自3月25日開放試營運，截至4月5日累計運量已逾46萬人次。

「市民限定」，你綁卡了嗎？台中市「新」公車優惠政策是限定身分並綁定電子票證才能享有乘車優惠，但是綁卡服務有時間限制，中捷聽到市民需求，在捷運松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶等站提供夜間及假日綁卡服務，林志盈說，這是有感的服務，更是OnlyOne。

〔天涯若比鄰的完美城市運輸〕

葉昭甫也觀察，民眾會把交通便利性作為居住與購房的指標，「可以預見，捷運會加速整個沿線周邊的開發力度，不管是交通、居住或是城市經濟發展方面，都會朝這個地方靠攏」。他預估，台中將會成為中部的核心蛋黃區，民眾與旅客可透過捷運及延伸路線前往附近的衛星城市，建構出一個緊密連結的大台中生活圈。

捷運綠線啟動台中大眾運輸新里程，吸引民眾搶先體驗。

「我們希望在台中，市民的移動都可以像是任意門這麼地簡單。」葉昭甫談到捷運系統的興建及市府未來的願景。「一個城市發展得再好，都很難只用單一的交通運輸系統，滿足所有市民的需求。」要讓城市建設四通八達，除了依靠可靠穩定的軌道基礎建設外，優質便利的公車系統，滿足最後一哩路的iBike系統，給予市民車站節點周邊景觀優美且綠蔭綿延的人行道等，這些市政建設必須環環相扣，相互搭配，才能成就完美的城市運輸系統，讓台中居民的工作、居住及娛樂空間距離更近，也更便利，打造台中市成為安居樂業的理想家園。