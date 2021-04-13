節水抗旱 有效利用每一滴水

【文字｜鄧薇安 圖片提供｜台中市政府新聞局、台中市政府環境保護局、台中市政府運動局】

台灣正逢半世紀以來最嚴峻乾旱，全台各地水庫蓄水量持續下滑，經濟部於3月24日宣布，台中、苗栗水情於4月6日轉「紅燈」，實施分區供水「供五停二」。台中市政府配合中央區域限水、供水調度政策，並與民間積極部署多項抗旱措施，更持續加強節水宣導，以期做好萬全準備，協助市民度過旱情難關。

〔超前部署 因應吃緊水情〕

市府自去年即成立旱災災害應變中心，積極宣導工業用水大戶節水，日前邀請旅宿業者代表共同研商抗旱及因應應變措施，請有附設游泳池、SPA、三溫暖等非必要服務設施者進行節水措施，同時鼓勵業者強化節水設備推出環保住宿專案等行動。

此外，針對20座公立游泳池啟動節水措施，包含縮短開放時間、減壓供水等，也因應中央經濟部「供五停二」政策，由公立泳池帶頭全面暫停開放，以身作則節約用水，並轉作為限水時期的緊急備用水源。

公立游泳池啟動節水措施。

為確保珍貴水資源不浪費，台中市政府商請台灣自來水公司加速市內老舊管線汰換作業，以降低管線漏水率。由市府團隊主動建立雙方管控平台，透過每週定期會議溝通，期與台水攜手加速汰換時程。目前台水公司已進行設計、備料及準備發包等作業，預計6月即可動工，相關汰換工程最晚預計111年4月底前完工。

〔用水分級 備妥水源〕

面臨現階段的限水，台中市政府呼籲市民確切執行「用水分級」，飲用水使用自來水，其餘澆灌、居家清潔等非人體直接接觸的次級用水，可取用水資源回收中心水源及新建建築工地地下水，將自來水留給必要用水，避免水資源浪費。

同時，台中目前有福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等6處水資源回收中心，日產量達10.6萬噸，民眾可自備裝水容器到回收中心警衛室登記免費取水，可供環境洗掃、清潔使用。市府團隊亦向中央爭取架設RO淨水設備，每日產水量約500噸，提供產業用水。

因應限水，各區清潔隊率先使用建築工地次級水。

除此之外，因台中地區地下水源資源豐富，為不浪費新建建築工地地下水資源，市內設有「建築工地地下水資源再利用設施」之65處取水點，每日可供總水量約81.7萬噸，於限水時間開放市民及工商業免費取用。同時，市府團隊也積極向中央爭取機動性較高的小型淨水設備支援，從原本只配額1部增至10部，市府將從中擇10處新建建築工地部署設備，每部每日可供應15噸用水，10部共150噸民生用水，待設置完成將公布取水地點。另為維護飲用品質，市府並會加強水質抽檢，讓民眾安心使用。台中市政府也與台灣自來水公司再規劃347處臨時供水站，設置於管線末端、高地區及人口密集區（台水公司台中所、大里所、豐原所、清水所、烏日所、沙鹿所、大雅所、大甲所），供作民生用水，供水點將視實際需求滾動調整。

台中市政府協調中央調度10部小型淨水設備，與民眾一同抗旱。

在供應工業用水以及非民生飲用需求下，台灣自來水公司開放32處工業用水載水地點供廠商取用，包括集集淨水廠、嘉和淨水廠，並增加東勢營運所、新政路330號前消防栓、南投第一淨水場等3處載水點，供消防、醫療及學校用水，並整備30部水車定時補水及用戶緊急送水服務。

盧市長關心民眾取用水湳水資源中心提供之放流水的情形。

台中市政府也呼籲民眾共同落實節約用水、儲水備用，可取用的水資源位置、水量、水質、聯絡窗口等資訊，將隨時更新公告於台中市政府經濟發展局抗旱專區，提供查詢取用。