台中影視基地 育才更留才

【文字｜葉亞薇 圖片提供｜中影培育中心】

擁有全台最大攝影棚、亞洲唯一造浪池的「中台灣影視基地」，自2019年正式啟用，以「水特效拍攝基地」為定位，積極於影視協拍，期許為台灣影視產業做一條龍的服務，同時積極培育影視人才，為產業扎根。在台中市政府支持下，中台灣影視基地以OT案（Operate Transfer，政府投資興建、民間營運）公辦民營模式，由中影八德公司取得15年經營權，串接影視產業第一線的務實需求，不僅育才，更要留才中部，為台中開創新產業經濟能量。

「中影八德是專業片廠經營者，熟悉影視實務與產業人脈；市府則負責建構平台，引導中影八德和中部學校的產學合作，培養具即戰力的影視技術人才，創造多贏。」台中市政府新聞局表示，服務劇組、培育影視專業技術人才是中台灣影視基地的重要任務，中影八德身為經營團隊亦承諾培力目標。因此基地在產業扎根上，除了「人才培育」規劃以短期專班，「產學合作」則由市府牽線，中影八德逐一拜會台中影視相關校院、了解需求，目前已與朝陽科技大學和亞洲大學簽訂產學合作契約，以課程搭配或是工作坊形式，引入專業師資教授燈光、攝影等專業技能，讓校園影像教育真正接軌業界實務。

市府建構平台串接產學、培育實務人才「中台灣影視基地擁有造浪池、多元硬體設備，極具特效拍攝的條件。事實上，做好拍攝的前置，就能減少後製成本，達到特效效果，關鍵就在技術人才的專業。」中影培育中心企劃總監顧心怡表示，「影視產業」在台灣還很新、想像無限，透過校園走訪，找到教育現場的真實需求⸺中部缺乏技術業師，技術課程無法深入。顧心怡認為，位於霧峰的朝陽科大、亞洲大學，與中台灣影視基地有地緣，便於利用實務設備。而中影擁有技術匠師的人脈、產業know-how，恰能補強學校現有學程的缺口，加上市府對實務課程的經費支持，促使學校積極提案。

2019年迄今，中影八德一方面配合學校課程，辦理編劇、攝影、燈光等工作坊教學，同時安排收音、剪接、調光等主題講座。2020年3月至6月，與亞洲大學合作辦理「影像製作101」系列課程，包括「故事力原型」、「製片這檔事」、「影片製作即戰力」、「光影概念」四項主題。其中，「光影概念」由長期擔任侯孝賢導演電影的燈光指導譚紀良老師授課，親炙一流業師的難能機會，讓課程一上線，幾乎秒殺！

侯孝賢電影燈光指導譚紀良老師（左2）在亞大「光影概念」現場指導。

亞洲大學資訊傳播學系助理教授張建人表示，中部影視師資人才不足，加上大學講師聘任受限學歷，邀請燈光、音效等國寶大師授課困難。「台中市府新聞局建立平台、居中協調，由中影八德協同教學，讓第一線影視專業人才擔任營隊講師、課程業師，強化學生的實戰力，創造產官學合作的最大化力量。」

〔親炙影視大師 學技術，更要學態度〕

而2019年11月至12月與朝陽科技大學合作辦理的「現場錄音基礎」，邀請榮獲4屆金馬獎最佳音效得主郭禮杞老師授課。「因為中影和市府，讓學校找到『不可能找到』的業師來台中授課，讓學生學習的眼睛都是亮的！」朝陽科技大學傳播藝術系系主任安碧芸表示，朝陽科大是技職體系，以培養技術人才為目標，大師的技術、態度與高度，不僅是學生的典範，更激發前所未有的學習熱忱。尤其踏入影視產業的辛苦，如何一路堅持，大師現身說法最激勵人心。

金馬獎最佳音效郭禮杞老師（中間著黃衣者）為朝陽科大「現場錄音基礎」授課。

顧心怡表示，透過產學合作的實務學習，讓學生畢業即能在小型影視製作公司就業，為台灣影視產業育才。而中台灣影視基地廣邀影視業界人士參訪，增加劇組來影視基地拍攝機會外，更期許藉專業拍攝技術推動台中影視產業發展，創造更多就業可能，讓人才留在台中，促進地方經濟繁榮。