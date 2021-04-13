【文字｜羅青桐 攝影｜林鉦凱、莊信賢（秋紅谷）】

閱讀帶來啟發，可能發生在任何意想不到的情境，本冊圖書館的主人Argi跟我們說了一本書的啟發，啟動了他的人生。從Argi的閱讀私房祕境到三種書店的風格之旅，一起走進書店，讓閱讀為我們打開無限可能的旅程。

本冊圖書館開在中美街，刻意取個混淆的店名，讓進來的人自行體驗，是書店也是藝文空間、選物店，裡頭有個標語：「不受框架限制，無法被定義的我們。」一開始，街坊鄰居會進來直問：「你們開的是什麼店啊？」

留著山羊鬍、35歲的Argi喜歡穿自己絹印的T恤，外型很酷，形象另類，給人寡言、很有個性的印象；但是他卻令人訝異地樂於分享，跟人快熟，言談輕鬆，很快可為新朋友打開樓上樓下每一道門任人參觀。10多年前他重新整理向親戚借住的中區民權路老房子，用來辦小型展覽，他「占」領空間，給予空間新型態樣貌和定義，聲名大噪後，希望維持低調的長輩對於熱絡人潮的困擾，讓他只能離開。

從沒離開過中、西區和南屯的Argi，不只一次強調父母管教很嚴。哥哥功課好，相形之下，功課不好的他印象中小時常被揍。媽媽怕好動的他學壞，送他去上幫助記憶、學習冥想的訓練課程，全班就他一個小孩。去上了兩堂課便落跑，但是短短的課堂經驗，卻讓他被達文西電到了！他接觸到《7 Brains：怎樣擁有達文西的七種天才》（大塊文化）這本書，發現這名先哲是個多才多藝、不囿於單一身分角色的人。

這是Argi第一本讀「很多字」的書，他閱讀達文西的手稿和一生經歷，反覆思考：「怎麼有這麼神奇的人！你根本沒法界定這個人在幹什麼！」這個閱讀經驗對他來說是個重要啟發，圖像思考的他後來擅長以「路徑圖」方式做規劃，也讓他在英文系畢業後，選擇繼續攻讀視覺傳播研究所，隨後進入平面和空間的創作領域。

Argi對空間的敏感其實很早就開始。小時候曾爬進奶奶家一個像水塔的鐵製柱狀空間，一人帶著小檯燈和故事書進去，還帶壁紙進去貼。他沒料到長大後這個屬於他的祕密「樹屋」，會成為他整治空間的工作原點。他重視空間裡的生活，及內容活動引發的感受，不論是情感性的氣氛或功能。創造一個空間，讓喜歡設計、紙感和獨立出版的人多一個選擇，有溫度的小選擇。Argi豪氣地說：「我希望是小尺度，但大影響力。」

本冊圖書館的木質氛圍，讓書店也是藝文空間 。店址︱台中市西區中美街135號。

Argi的私房書店

☆午後書房︱台中市龍井區藝術北街46巷2號

logo由Argi手繪；以文史哲、藝術類為主的二手書店，以音樂、攝影和紙本書營造出極具個性的文化生活觀。

☆梓書房︱台中市西區福人街89號

Argi理想的書店原型，在住宅街區騎樓樸素地存在，書種多，愛書人在此相遇，會有遇見同類人的溫暖。

☆大家書房︱台中市大雅區信義路77號（汝鎏公園旁）

創辦人奚浩以書店扎根社區，做為文化工作和活化老眷村的基地，用心與在地交心，童書多元，深得親子族群喜愛。

〔來趟書店小旅行 以知性靈魂與城市對話〕

☆綠川散策之旅 一本書店

走進綠川旁的一本書店，天花板大燈是竹簍糊紙做成的，點杯咖啡，送上來的咖啡杯是邊緣不規則的手作陶，這些手作的細節，深深擄獲文青的心。這裡的書籍不僅精心分類，還細心地標上形容詞，字卡小小的，讓有意閱讀的人要趨近才能看個仔細。經常與書對話的人，可以很快發現書店主人選書很有主見，從排列方式，就已展開和讀者的對話。店內的寬大實木椅予人一種沉穩寧靜的感覺，彷彿在自己家看書。走出書店，沿著綠川散步，兩側有樹，潺潺水流給人靜謐的感受。跨過一段造型木橋，到綠川另一頭，繼續前行到台中文化創意園區。原是酒廠的園區目前釋出多處空間辦理特展，區內也有竹雕雕塑、樹形漂亮的鳳凰樹，遊走其中，令人心曠神怡。

一本書店︱台中市南區復興路三段348巷2-2號

☆舊城風雅之旅 中央書局

承載著台中豐厚文化歷史的中央書局，1998年結束營運，2020年重新開幕。除了關注台灣主題選書，2樓更以寬裕面積開闢童書區。文化人詹宏志3月起受邀在此開辦週三讀書會，自承少年時受惠中央書局，想啟動年輕學子對讀書的樂趣，讓中央書局再度成為新時代的閱讀文化基地。以書店為起點，我們在台中散步，滿足智識和感官。感性的綠川旁有盞溫暖的燈，靜靜等你來討論閱讀。舊城區充滿文史記憶，亮麗轉身的書店要作閱讀文化基地。新舊城區間，書店訴說城市的文化軌跡。

中央書局的歷史起自1927年，旁邊的第二市場建於1917年，是少數保留下來的街廓式市場，走過先祖曾生活過的街區，最能體會城市的人文底蘊。來趟舊城區文史之旅，沿三民路到台中文學館，這個以文學為主題的公園裡，幾棟分散的日式木建築規劃為展覽空間，介紹台中作家，及刻劃台中地景或生活的文學作品。文史之旅可繼續推進到刑務所演武場，園裡的巨大榕樹見證時代變遷，建築群於1937年興建完成，演武場是劍道和柔道的訓練場所，為回望原址歷史，目前闢設射箭體驗，需預約報名。

中央書局︱台中市中區台灣大道一段235號

☆文藝饗宴之旅 邊譜書店

知名獨立書店東海書苑，店主在「邊譜」另開戰場，希望以年輕型態親近廣大讀者，藉著書店傳達思想、促進思考、推介文學，讓書店成為人與人互動交流之境。挑本書讀，不論是社科論述、文學歷史、哲學或詩集，各有其角落；來到這裡點杯咖啡，瀏覽店內各類書籍，很可能遇上碰撞心靈的句子，發掘更多未知的世界。

走出邊譜，跨越台灣大道，來到秋紅谷廣場散散步，或到台中國家歌劇院看場表演；也能信步前往附近的夏綠地公園，一路上可見到雕塑和空間互動的趣味。幾條街之外還有蔦屋書店，店外設有座位可供小憩或用餐，體驗都會悠閒風格。

邊譜書店︱台中市西屯區台灣大道三段408號