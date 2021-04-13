潮派vs老派 我的咖啡時光

【文字｜錢麗安 攝影｜林鉦凱】

喝咖啡，喝的是產地、滋味，還是生活？台中吸引動輒三十年老咖啡館到奪得各種世界競賽的咖啡高手聚集，不同世代的咖啡館主人，相同地以職人精神，淬煮出屬於台中人的咖啡滋味。

〔網美打卡點 潮派拉花〕Yasumi cafe 拉出咖啡心風景

若不是看到招牌，說這裡是間花店也不為過。騎樓前滿布各式綠色植物，有如一座小植物園，剛澆過水的植物昂然散發出草原的氣息，悄悄地隔絕了街道上喧嘩的車流聲。植物的主人邱祥安不僅有綠手指，更是2018年WCE世界拉花大賽台灣冠軍。

Yasumi的拉花充滿巧思。

來訪這天，十二點還不到，Yasumi cafe已經有客人上門。邱祥安專注、俐落地以義式咖啡機萃取咖啡、蒸打奶泡，將咖啡倒入厚實的寬口杯後，右手掌杯，左手拿起打發的奶泡，不疾不徐地倒入杯中，不到十秒，一幅夏威夷海灘拉花成形，他將杯子放下，以工具稍做細部整理，再將杯子在桌上輕輕頓一下，讓圖案定型便大功告成。從煮咖啡到完成，整個過程不到一分鐘。

短短的一分鐘，背後有長長的路。大學時參加社團才接觸咖啡，畢業後剛好社團指導老師出來創業，邀他去工作，邱祥安說「我是這個時期才開始學拉花。」然而咖啡的領域有太多知識、技巧，拉花只是其中一項。2012年，台灣咖啡協會要舉辦世界賽事，老闆決定挑戰烘豆，老闆娘比沖煮。「老闆問要不要挑戰拉花，我就說好。」沒想到，便一路「自我挑戰」下來。

「參賽後就會想對這門專業持續精進。」邱祥安說，拉花比賽不指定花樣，著重在「創意」，圖樣可以不是新的，但創意的分數就會比較低。他打開一格抽屜，隨手掏出一大疊圓形半透明紙張攤在桌面上，圖紙上畫滿各式各樣的圖案。邱祥安說，開發圖案很有趣，也很有挑戰性，尤其是比賽圖案，往往得在一年前開始設計、練習。去年起他也開啟一項新的過年圖案計畫，挑戰十二生肖的拉花。

開咖啡館，則是在一場歐洲之旅後萌生的想法。與哥哥騎腳踏車環遊德、瑞、法、義等國的旅程裡，邱祥安發現歐洲人對待咖啡的態度與台灣截然不同。他觀察到，咖啡在歐洲是生活的一部分，可隨時隨地來一杯，喝完走人；在台灣喝咖啡則比較具儀式性，會專程到咖啡館，好整以暇、慢慢地享受一杯咖啡。

因為喜歡無拘無束，邱祥安與當時熱衷烘焙的女友（現在的太太）施姿妃決定以日文中休息之意的Yasumi為名，咖啡館的整體設計風格也走北歐式的綠色系簡潔明亮風格，除了門口大量的綠意，咖啡館內處處可見花花草草的身影，連端上桌的拉花咖啡也搭配了一束小巧雅致的乾燥花，一開幕便成為網美打卡熱點。

邱祥安從容俐落地創作每一杯拉花。

這樣的巧思也反映在邱祥安的創作裡，截至目前為止，可以拉出四、五十種圖形的邱祥安說，他每次都會悄悄記下客人喝過的圖樣，儘量讓客人每次都能喝到不同的拉花圖樣。「有些常客不到一年就把所有圖案蒐集完了。」

問他有沒有偏好的咖啡口感？他想了想說，咖啡很主觀，有人偏愛厚實感，有人想從中喝出咖啡故事、履歷，有人喜歡淡雅無負擔，不管是什麼，只要是自己喜歡的，喝了會開心，那就是好咖啡。

現在是道地咖啡人的邱祥安笑說，連不開店的日子，他與太太的最大興趣就是聯袂「跑咖啡館」，到處去喝咖啡，畢竟，咖啡在不同人的手裡，可以變化出的滋味那麼多，那就努力的品味吧！

Yasumi cafe︱04-22613561︱台中市南區忠明南路809號

營業時間︱平日 12:00-21:00、假日 10:00-21:00、週四公休（以店家公告為準）

〔他們煮的不是咖啡 是生活的滋味〕中非咖啡 讓人置身天堂

中午前推開中非咖啡厚重的大門，就能看到老闆廖仁村三十年如一日的身影。吧檯後工作人員以虹吸壺煮出一杯杯咖啡送到客人面前，另有一小杯悄悄地來到老闆桌上，開始每日的例行：坐檯（跟客人寒暄），以及喝咖啡（確保每一杯咖啡的品質）。

「這裡九成都是老客人」，1977年廖仁村開始從事咖啡批發銷售，為了要教業界人士煮咖啡，1984年先在民生路開了一間小店，只有四個座位，門口掛了牌子，寫著「業界試飲免費」，結果來了一堆「偽」業界的酗咖啡者，從中非咖啡 1.0 喝到現在的 2.0。

「七〇年代初期，自由、中山、民族、中正路一帶最密集。」廖仁村說，這也讓「上咖啡館喝咖啡」成為當時的時髦休閒。「有點小資的優越感吧！」最興盛時多達五十幾家，多以日式虹吸式煮法為主。

只是當時的咖啡館，有些不純粹是咖啡館，讓許多家庭主婦望之卻步；因此廖仁村在1992年搬到現址擴大經營時，就以大片明亮玻璃窗為號召，果然吸引鄰近YMCA韻律課的女性學員。「家庭主婦進咖啡店就是從我這裡開始的。」他得意地說。

更讓他引以為傲，且吸引大批死忠客人的，是自創一格的咖啡論述，以及獨到的煮咖啡秀。廖仁村認為咖啡屬膠體，無法直接溶於水，必須透過煮的過程使之交融、釋放出如膠般的口感，因此好的咖啡應該「凝香而不飄香」。「咖啡和茶一樣，都有成熟點，且難以捉摸。」他說，就像吃釋迦，幾乎不可能吃到成熟度相同的，卻也因此讓人更著迷。

要如何才能煮出一杯有「膠質」的咖啡，那就得看廖仁村堪稱一絕的煮咖啡秀。「煮咖啡第一個講究的是水」，為此，他特別裝設一條管線，以20micro的活性炭、5micro的棉心，將自來水做初步過濾，並預熱至攝氏60度備用；工作檯上有一座可同時容納7支虹吸壺的座架，3種不同強度的瓦斯。

他以茶聖陸羽在《茶經》裡描述的茶有三沸⸺雷鳴有聲、起泡連珠、鼓浪興波，來形容水從煮沸到與咖啡交相融的過程狀態，再以攪拌棒「輕舟滑過」，使之「霧起雲湧」，眼觀咖啡如何「美得冒泡」、「晶瑩剔透」，直到咖啡呈現出「渾厚凝重」、「滑溜回彈」與「珠圓玉滑」等不同層次的感受。「好的咖啡帶你上天堂。」廖仁村認為喝咖啡的最高境界則是「捨不得吞下去」，想永遠讓咖啡滋味留駐在口腔和腦子裡，好回味再三。

對於坊間講究煮虹吸壺的各種手勢與規矩，廖仁村笑笑說，咖啡不是水，安定才是成熟，所謂安定是指從熱的到冷掉味道都沒有改變，不改其味，不要燙到就好，怎麼喝都行。

明年中非咖啡將邁入30年，廖仁村的女兒建議將其重新裝修。細數起咖啡館整體風格，是移植英國旅行時看到的Tea House模樣，靠牆的高背椅靈感來自法國瘋馬劇院咖啡館，吧檯後的高級日本骨磁杯牆、世界咖啡產區圖，甚至店裡的水電配置都是出自他之手。年過70的廖仁村最近又開始爬山，不在咖啡館的時候也不擔心，因為有一整屋子的老咖啡友會代為招呼客人，就像新到的客人離去時，總會聽到在門口聊天的老客人說：「要走了？常來喔！」

中非咖啡︱04-22264361︱台中市西區四維街46號

營業時間︱週一～週日 08:00-22:00