春日森呼吸 台中絕美步道健行

【文字 高嘉聆｜攝影 黃基峰、林鉦凱】

春陽燦燦，是最適合到郊外踏青的季節；我們精選台中特色步道，除了走遊美景，還能親近自然生態。

【太平蝙蝠洞延伸步道】

鄰近山區的太平區，蘊藏了不少生機盎然的天然景色，其中，頗負盛名的蝙蝠洞在許多喜愛大自然的旅人心目中，無疑是值得造訪的據點之一，沿途的青山綠水與蟲鳴鳥叫，猶如一帖忘憂良藥，走一趟便教人洗去城市裡的一身疲憊。

位於136市道上的百蝠橋，平日裡不少單車族、登山族時常聚集在此處的涼亭歇息，這裡也是蝙蝠洞延伸步道的起點，療癒的山林風光就此展開，站在吊橋往下眺望，潺潺溪水從腳底下緩緩流過，一股清新氣息襲來，處處洋溢著踏青的愉快氛圍。步道前段竹林密布，是早期為了方便採收竹筍而闢建的運筍道，沿途順著坡度鋪設木棧階梯，雖然有時起伏落差較大，大抵而言難度不高，一般旅人大致能夠輕鬆走探。

循著林蔭，過了幾個蜿蜒來到一處觀景平臺，放眼望去盡是深淺不一的綠，樹隙間的陽光忽掩忽明，閉上眼睛，感受微風輕輕掃過樹葉的沙沙聲，全身五感都因山林而打開了。以觀景平臺為界線，前段步道為第一期既有步道，近來台中市政府觀光旅遊局投入約1,700萬元，將蝙蝠洞步道延伸了460公尺，並接回136市道上，形成總長880公尺的環狀路線，行走起來有更一氣呵成的感受。

以綠樹為蔭，與溪水為伴，太平蝙蝠洞步道的魅力無窮。

步道採自然元素友善生態與山林環境

新延伸的蝙蝠洞步道中，為了跨越番寮溪而興建了兩座麻繩編織的特色橋，優美線條與周遭景致構成一幅渾然天成的畫作，成為當地景觀亮點，更是拍照打卡熱點，自從2020年底完工後，已然成為網路上熱搜的台中步道。考量減少生態環境衝擊，沿線路徑避免大範圍的開挖，以免過度擾動山林而造成環境的負擔，步道素材也盡可能採取自然元素，設置木樁駁坎，並在原木棧道上以粗木屑為鋪面，不但照顧環境，也有效降低登山客的膝關節負擔。

穿越索橋、走過竹林，即可見到步道上的重頭戲「蝙蝠洞」。據說，早年當地農家為了農田灌溉，開鑿人工渠道引入鄰近的頭汴坑溪為水源，但1959年的八七水災使得渠道失去了引水的功能，就此荒廢，沒想到後來部分化為蝙蝠棲息地，造訪時建議以不打擾生態的方式，保持距離靜靜觀察，並留意腳步及安全。

買菸場探訪人文歷史

步道全程預計約一小時即可順利走完，若還意猶未盡，不妨順道走訪封存了一甲子歲月的太平買菸場。根據當地記載，太平地區在日治時期就有種植菸草的紀錄，直到1955年，由於菸草產量不斷增加，為了存放、集散大量的菸草，興建了太平買菸場，成為公賣局收購菸葉的辦公場所。然而，時代變遷，菸草產業日漸蕭條，買菸場也隨之於1994年被裁撤，閒置空間如今化為結合在地歷史與藝文活水的新場域，不但重現過往綠油油的菸田及菸葉買賣場景，晚年長住於太平的藝術家陳庭詩，其多件雕塑、版畫作品也進駐於此，為這座歷史建築賦予新時代生命。

太平買菸場見證了過往的菸業風華。

【知高圳步道】

坐落於烏日區的知高圳步道，顧名思義是沿著知高圳修築鋪設的一條路線，一路上與水圳相伴，潺潺流水，沁人心脾，從前灌溉了周邊的農田，如今則滋養旅人的心田。

沿著知高圳步道觀察水圳的引流路線，倒也趣味又涼快。

漫步水圳旁聽潺潺流水 學田山眺望烏日好風光

進入步道，首先映入眼簾的是一株巨大的榕樹，盤根錯節的樹根沿著水圳恣意生長，幾乎盤據了山坡地，相當壯觀奇幻。漫遊其中，一邊是林地，一邊是水圳，猶如行走於山與水之間，鬱鬱蔥蔥的榕樹、竹林，將炙熱的陽光篩在外頭，即使盛夏前來也能感受到陣陣涼意，拋開腦中煩雜思緒，聆聽水聲緩緩流淌，感受微風輕輕吹拂，內心的浮動似乎也漸漸被大自然撫平了。

知高圳的水源取自筏子溪溪水，長久以來，是南屯、烏日、大肚一帶農田的重要灌溉來源，將原本產量不高的旱田化為水田，養育了周邊的居民。漫長的水圳引流道，依據地勢高低，蜿蜒於山坡及溪谷間，必要之處還設置引水橋，讓水源得以渡河、越谷，順利抵達農田發揮灌溉功能。如此具有歷史和經濟意義的景觀，也成為知高圳步道的特色之一。

行走到視野開闊處，國道一號高速公路的繁忙車流就在眼前展開，沿著雪蓮步道上山，登上海拔139公尺的學田山三角點，秋冬時節的草坡被夕陽染成一大片的金黃色，到了春夏，又將是綠油油的柔毯模樣，與遠方的烏日和大肚城郊景致相襯如一幅畫。從步道口到學田山的高低落差僅約80公尺，登頂難度不高，不少旅人選擇在傍晚時刻抵達目的地，夜幕低垂，萬家燈火漸漸亮起，又是另番如詩如畫的動人美景。不過，夜晚建議攜帶頭燈，留意腳步，以免發生意外。

老車站尋懷舊之旅 繽紛眷村憶童年玩心

原路下山以後，可順道至善光寺參觀，這座興建於1951年的唐式寺院氣氛莊嚴，由開山住持德照及德僧兩位法師創建而成，供奉釋迦摩尼佛、觀世音菩薩及地藏王菩薩，寺內梵音繚繞，造景充滿禪意，適合沉靜心靈、靜思冥想。或是到成功、追分車站來一趟懷舊鐵路之旅，買一張「追分成功」的車票為牛年之始討個吉利。

成功、追分車站是考生大考時必朝聖的景點之一；由檜木搭建的追分車站，全木構建築更是令人著迷。

知名的彩虹眷村也距離不遠。自從「彩虹爺爺」黃永阜提起畫筆舞動色彩後，這座原本孤寂的眷村瞬時熱鬧了起來，天馬行空、繽紛生動的畫風在網路上迅速引起熱烈回響，受到鼓舞的彩虹爺爺越畫越起勁，巷道裡的牆壁、門窗、路面，甚至是水溝蓋，都是他的畫布，從89歲畫到現在，依然持續創作中。